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Калейдоскоп
27 октября 2026, 20:45
Как выбрать вкусное сало? Советы от блогера
Ксения Вятская
Новости темы "Блогеры на VIDEOBEL.BY "
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришли на рынок за салом, а на прилавке - грудинка, подчеревок и смалец. Какой продукт выбрать, на портале VIDEOBEL.BY рассказала блогер Ксения Вятская.
А о том, как правильно засолить сало, смотрите на VIDEOBEL.BY.-0-
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