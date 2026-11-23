23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немного терпения и фантазии - и дома есть эксклюзивный шкафчик, который не купить в магазине. Как сделать такую мебель, на портале VIDEOBEL.BY рассказала блогер Елена Никитенок.

У старых вещей есть шанс продолжить жизнь в новом прочтении. Блогер рекомендует не торопиться их выбрасывать. Например, хорошую службу может сослужить старый деревянный чемодан даже с небольшой поломкой. Для начала нужно его помыть и почистить. Его широкая секция станет полостью для шкафчика. Подходящая жалюзийная дверца и интересная новая ручка довершат дизайн. Для сочетания краску стоит подобрать под другую мебель в комнате.

Внутри две дощечки можно приспособить под полочки, а уголочки с бортиками - для полочек на дверце, чтобы ничего не выпадало. Внутри две дощечки можно приспособить под полочки, а уголочки с бортиками - для полочек на дверце, чтобы ничего не выпадало.





В доме Елены таким образом изменился интерьер в ванной комнате. Со стороны сразу сложно сказать, что шкафчик когда-то был деревянным чемоданом. Но о нем напоминают некоторые металлические детали. Их не убирали, чтобы сохранить историческое прошлое предмета.-0-



