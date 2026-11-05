Как создать уют в деревне: современная кухня своими руками!

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Как устроена кухня в деревенском доме? На портале VIDEOBEL.BY блогер Елена Никитенок, которая с мужем переехала жить в деревню, показала пространство, сделанное своими руками.

Гарнитур в доме Елены - деревянный, его сделали самостоятельно из мебельных щитов. Располагается кухня около окна, напротив - русская печь. Это очень удобно: готовишь что-то на столе - и сразу перемещаешь в печь. Гарнитур в доме Елены - деревянный, его сделали самостоятельно из мебельных щитов. Располагается кухня около окна, напротив - русская печь. Это очень удобно: готовишь что-то на столе - и сразу перемещаешь в печь.





Рядом с кухней есть небольшая кладовка, где установлен холодильник. На стеллажах и полках хранятся заготовки и крупы. Кухня современная: установлена посудомоечная машина, мойка с горячей и холодной водой. Столешница сделана из елового мебельного щита, а фасады - из соснового. А вот обеденного стола на кухне нет, Елена с мужем обедают в столовой, которая совмещена с гостиной.-0-