Как правильно организовать безопасный сон новорожденного. Важные правила рассказала врач

Единственная рекомендованная поза для сна новорожденного ребенка и ребенка до года - на спине, сказала врач. Сон на боку опасен тем, что малыш во сне может запросто перевернуться на живот.
Помимо позы, нужно соблюдать и другие правила. Поверхность, на которой спит малыш, должна быть твердая, ровная и без наклона. А еще желательно использовать простынь на резинке, так она не будет собираться в складки. Кроме этого, важно убрать из кроватки все ненужные предметы: подушки, бортики, мягкие игрушки.
Малыш должен спать в одной комнате с родителями, но на отдельном спальном месте. Можно приставить детскую кроватку к спальному месту родителей и опустить в ней бортик, важно, чтобы не было никаких ниш, куда мог бы упасть ребенок. Так сохраняется близость, удобно брать малыша для кормления, но при этом ребенок спит на отдельной безопасной поверхности.-0-
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