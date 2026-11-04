Как правильно организовать безопасный сон новорожденного. Важные правила рассказала врач

Единственная рекомендованная поза для сна новорожденного ребенка и ребенка до года - на спине, сказала врач. Сон на боку опасен тем, что малыш во сне может запросто перевернуться на живот.





Помимо позы, нужно соблюдать и другие правила. Поверхность, на которой спит малыш, должна быть твердая, ровная и без наклона. А еще желательно использовать простынь на резинке, так она не будет собираться в складки. Кроме этого, важно убрать из кроватки все ненужные предметы: подушки, бортики, мягкие игрушки.

"Укладывайте ребенка так, чтобы его ступни касались стенки кровати. Это не даст ему сползти во сне и укрыться одеялом (с головой. - Прим. БЕЛТА). Малыш должен спать в легкой одежде. Перегрев так же опасен, как и переохлаждение", - отметила врач. Категорически запрещается курить в помещении, где находится ребенок. Нельзя ставить кроватку рядом со шторами, обогревателями и полками. "Укладывайте ребенка так, чтобы его ступни касались стенки кровати. Это не даст ему сползти во сне и укрыться одеялом (с головой. - Прим. БЕЛТА). Малыш должен спать в легкой одежде. Перегрев так же опасен, как и переохлаждение", - отметила врач. Категорически запрещается курить в помещении, где находится ребенок. Нельзя ставить кроватку рядом со шторами, обогревателями и полками.





Малыш должен спать в одной комнате с родителями, но на отдельном спальном месте. Можно приставить детскую кроватку к спальному месту родителей и опустить в ней бортик, важно, чтобы не было никаких ниш, куда мог бы упасть ребенок. Так сохраняется близость, удобно брать малыша для кормления, но при этом ребенок спит на отдельной безопасной поверхности.-0-





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