19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тыква - вкусный и полезный овощ, богатый витаминами. Блогер Ксения Вятская на портале VIDEOBEL.BY
протестировала три популярных способа очистки тыквы: овощечисткой, с помощью кипятка и прогревом в духовке.
Самый главный вопрос осенне-зимнего сезона, утверждает блогер, - как почистить тыкву, чтобы было удобно и меньше мусора. Первый способ - воспользоваться овощечисткой. Но здесь нужна определенная сноровка и даже сила, а шкурки все равно будут разлетаться по кухне. Второй способ - положить тыкву прямо со шкуркой в духовку на 15 минут. И он действительно рабочий: кожица стала мягче и отходит очень легко. Третий способ - положить тыкву в кастрюлю и залить кипятком на два часа. При такой термальной обработке кожура также размягчается и счищается легче.
"Выбирайте способ, который вам нравится, и обязательно ешьте тыкву в этом сезоне", - советует Ксения.-0-
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