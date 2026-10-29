Как переделать старую баню в дом для кур: опыт блогера в деревне

"Два года назад, еще до того, как переехали в деревню, мы решили завести курочек. Для этого нам нужно было построить курятник, хороший, надежный, потому что в наших краях есть хищные звери и хищные птицы, - рассказывает Елена. - Обозначили место, где будет стоять курятник, и принялись за строительство. Для этих целей мы решили приспособить сруб от старой бани".

Постройка была уже достаточно старая, нижний венец подгнил, и использовать по назначению баню хозяева не собирались. Решили использовать сруб для будущего курятника. Для этого строение полностью разобрали и за три месяца построили новый дом для курочек. Постройка была уже достаточно старая, нижний венец подгнил, и использовать по назначению баню хозяева не собирались. Решили использовать сруб для будущего курятника. Для этого строение полностью разобрали и за три месяца построили новый дом для курочек.





"В курятнике мы создали такие условия, чтобы курочки могли находиться долгое время одни. Для этого на полу у нас подстилка из опилок с осушителем. Здесь всегда сухо и чисто, и нам не надо часто убираться. Установлены ниппельные поилки для доступа к чистой воде, сделали на возвышенности гнезда, поставили бункерную кормушку", - поделилась Елена.





Кроме того, к курятнику пристроен выгул, который полностью закрыт сетками от хищников, и куры могут выходить в любое время гулять и заходить обратно в домик.-0-





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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как переделать старую постройку под новые нужды? Блогер Елена Никитенок на портале VIDEOBEL.BY рассказала, как ветхую баню превратили в надежный курятник и обустроили закрытый сетками выгул.