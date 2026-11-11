Как пекут традиционный белорусский хлеб по бабушкиным рецептам?

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хлеб, которому не нужны спешка и современные технологии. Блогер Ксения Вятская на портале VIDEOBEL.BY рассказала о настоящем белорусском хлебе, который выпекают по старинным традициям.
Секретами приготовления традиционного хлеба с блогером поделилась Елена - исследовательница белорусской выпечки, которая в поисках старинных рецептов проехала по всей нашей стране. Оказывается, от закваски до печи хлеб проходит несколько этапов, готовится около трех суток и выпекается в зависимости от веса до пяти часов.