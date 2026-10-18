Как отвлечь ребенка от гаджетов? Семейными секретами поделился блогер

Еще один способ отвлечь ребенка - игра, например, крестики-нолики. "Знаете, сколько азарта в глазах ребенка, когда он обыгрывает отца! И ни одного пикселя, ни одного мультика. Только мы и листок бумаги. Это все работает тоже, когда вы что-то вместе делаете, ремонтируете по дому: прикрутить болтик, прибить гвоздь, что-то перенести из одной комнаты во вторую. Всегда зовите детей с собой. Пусть они вам сильно не помогают, но они видят, как вы это делаете!" - отмечает Игорь.
Блогер призывает не искать кнопку "включить телефон". Зовите детей всегда с собой в гараж, на пробежку, на кухню, на балкон, на прогулку, чтоб ребенок был всегда рядом и наблюдал за вами. Для него это будет самый лучший мультик. А если вы еще и делаете что-нибудь вместе, то это будет лучшая компьютерная игра.-0-
Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.
Читайте также:
- Какое на вкус страусиное яйцо и сколько человек им можно накормить?
- "Пока ты не поставил точку, история не закончена". Рассказываем о парне, который в 19 лет оказался в инвалидном кресле
- Кто такой неонатолог и в чем его отличие от педиатра? Объясняет врач и блогер Александра Борисенко
- Как вырастить и выбрать сладкий и хрустящий белорусский арбуз?