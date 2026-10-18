Как отвлечь ребенка от гаджетов? Семейными секретами поделился блогер

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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, что самое сложное в воспитании детей и как отвлечь ребенка от планшета и телефона, на портале VIDEOBEL.BY рассказал блогер Игорь Курилович.По словам блогера, самое сложное не объяснять ребенку, что телефон - это плохо, отбирать и запрещать, а самому в нем не сидеть сутками. "Если я хочу, чтобы он отлип от экрана, я должен дать ему что-то круче. Себя. Да, у меня уже двое детей, теперь, конечно же, меньше занимаюсь спортом, но все равно делаю вечером какие-то упражнения. Перед этим я говорю: сын, пойдем отжиматься. Кто последний - тот не любит маму. Конечно же, мы любим ее все", - делится семейным секретом Игорь Курилович. Такие занятия для ребенка - это соревнования, он хочет быть как папа, и даже лучше. Телефон, планшет в этот момент вообще не нужны, потому что руки заняты.Еще один способ отвлечь ребенка от гаджетов - совместная готовка. "Сын режет, намазывает, потом мы пробуем то, что сделали. Это на самом деле не просто приготовление еды, это времяпрепровождение вместе. Смеемся, болтаем, шутим", - рассказывает блогер. В итоге его сын вспоминает про планшет только вечером, когда ложится спать.Еще один способ отвлечь ребенка - игра, например, крестики-нолики. "Знаете, сколько азарта в глазах ребенка, когда он обыгрывает отца! И ни одного пикселя, ни одного мультика. Только мы и листок бумаги. Это все работает тоже, когда вы что-то вместе делаете, ремонтируете по дому: прикрутить болтик, прибить гвоздь, что-то перенести из одной комнаты во вторую. Всегда зовите детей с собой. Пусть они вам сильно не помогают, но они видят, как вы это делаете!" - отмечает Игорь.Блогер призывает не искать кнопку "включить телефон". Зовите детей всегда с собой в гараж, на пробежку, на кухню, на балкон, на прогулку, чтоб ребенок был всегда рядом и наблюдал за вами. Для него это будет самый лучший мультик. А если вы еще и делаете что-нибудь вместе, то это будет лучшая компьютерная игра.-0-