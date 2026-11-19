19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему лошади продолжают пастись в ноябре и не мерзнут ли они? Блогер Анастасия Чернявская на портале VIDEOBEL.BY
объяснила, от чего зависит возможность позднего выпаса, каким животным нужен особый уход и почему такой способ содержания выгоден фермерам.
Ноябрь, холода, а лошади еще пасутся. Это правильно или нет? По словам блогера и хозяйки агроусадьбы Анастасии Чернявской, при наличии хорошего выпаса с хорошей травой это норма. К зиме лошади вылинивают и обзаводятся теплой "шубой". Плюс на пастбище должны быть обязательно доступ к воде и еде, и тем самым лошадь обеспечивает себя теплом.
"Принцип как в закаливании. Если день и ночь круглый год лошади находятся на улице, то они прекрасно готовятся к зиме. Их организм чувствует, что нужно утепляться, животные обрастают подшерстком, и это прекрасно помогает им перезимовать", - рассказала Анастасия.
Но не все лошади могут так содержаться. Есть породы, которые скудно обрастают шерстью, поэтому не могут обогреваться естественным образом при пониженных температурах. Также особый уход нужен старым особям: шерсти у них много, но она не греет. Таких "старичков" обязательно нужно подкармливать дополнительно для получения ими энергии.
Не стоит беспокоиться и о жеребятах - о них природа тоже позаботилась. Малыши обрастают теплым подшерстком быстрее, чем взрослые лошади. Поэтому тоже не мерзнут в холода.
Поздний выпас очень выгоден для фермеров, подчеркнула Анастасия. Пока лошади не станут на стойловый период, они питаются свежей травой. А это большая экономия сена, собранного на зиму.-0-
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