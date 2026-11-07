Как из кусочков фоамирана сделать роскошный цветочный букет?

Как декорировать обычную резиночку для волос? Для начала делаем шаблон для цветочка, используя маленькую монету и картон (см. видео. - Прим. БЕЛТА). Шаблон переносим на фоамиран толщиной 1 мм. Подойдет любой, кроме зефирного. Вырезаем. Складываем получившуюся деталь дважды пополам, отрезаем кончик. Это будет центр. Делаем надрезы по направлению к центру между каждым лепестком.