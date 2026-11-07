Как из кусочков фоамирана сделать роскошный цветочный букет?

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фоамиран, фатин, фетр, немного фантазии. Вот что нужно для того, чтобы своими руками быстро сделать оригинальное объемное украшение для волос. Об этом на портале VIDEOBEL.BY
рассказала мастерица и блогер Ольга Бартош.
Как декорировать обычную резиночку для волос? Для начала делаем шаблон для цветочка, используя маленькую монету и картон (см. видео. - Прим. БЕЛТА). Шаблон переносим на фоамиран толщиной 1 мм. Подойдет любой, кроме зефирного. Вырезаем. Складываем получившуюся деталь дважды пополам, отрезаем кончик. Это будет центр. Делаем надрезы по направлению к центру между каждым лепестком.
Придаем форму заготовке. Для этого прогреем заготовку утюгом буквально несколько секунд. Серединку украсим тычинками (можно купить готовые. - Прим. БЕЛТА), складываем их пополам и промазываем клеем, чтобы не рассыпались. Фиксируем их в центре цветочка горячим клеем. Три лепесточка через один собираем к центру, затем сверху оставшиеся три, схватываем клеем. Цветок готов. Для одной резиночки понадобится 14 таких бутонов.
Начинаем собирать изделие. Используем основу из фетра диаметром 3 см, приклеиваем по кругу восемь цветочков. Далее делаем зелень для украшения. Квадрат 3 на 3 см разрезаем по диагонали, полученные треугольники от угла нарезаем лучиками и склеиваем. Приклеиваем зелень между всеми цветочками, равномерно распределяя. Далее берем еще пять бутонов и склеиваем их между собой, затем вклеиваем внутрь первого слоя.
При необходимости добавляем зелень, заполняя пустоты. Вклеиваем центральный верхний цветочек. Остается сделать подложку из фатина. Мы его складываем, прошиваем, стягиваем за нить и завязываем. Приклеиваем резиночку-основу и соединяем с букетиком. Цветочные бантики готовы.-0-
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