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Как хранить овощи в квартире, чтобы они не испортились

Опубликовано:

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Калейдоскоп
25 октября 2026, 20:30

Как хранить овощи в квартире, чтобы они не испортились

Домашний картофель, сладкая морковь, насыщенная свекла, сочная капуста, ароматные яблоки и полезная тыква - главные герои множества вкусных блюд, включая борщ и аппетитные салаты. Одни выращивают эти культуры на даче, другие закупаются на осенних ярмарках. Но как хранить овощи в квартире, чтобы они быстро не испортились, удержав свежесть и витамины до самой весны? Секрет кроется не в кладовке или подвале, а в правильной подготовке и выборе подходящего места даже в условиях центрального отопления.

Альтернатива погребу

Если зимний овощной запас был собственноручно выращен на грядке, то подготовительный процесс займет куда больше времени. Первым делом овощи очищаем от остатков ботвы и налипшей земли. Овощи лучше всего очистить щеткой с мягкой щетиной, а не мыть под краном. Просушиваем пару-тройку дней и проводим сортировку, осматривая корнеплоды на наличие повреждений и следов заболеваний. Овощи, приобретенные на ярмарке или в магазине, практически сразу же готовы к отправке на хранение.

- Отсутствие кладовки или погреба в квартире - дело привычное. Поэтому предлагаю задействовать лоджию или застекленный балкон, где можно запросто хранить картофель. Укладываем сухие клубни в деревянный ящик, а сверху - свеклу, которая будет впитывать в себя излишки влаги, - уточняет дачница со стажем Ольга Мацукевич. - При сильных морозах ящик с урожаем хорошенько утепляем или же убираем с балкона (в тамбур или прохладный темный коридор).Кроме деревянных емкостей, подойдут трехслойные мешки из спанбонда - они пропускают воздух и влагу.  Для хранения в домашних условиях лучше всего выбирать позднеспелые сорта ("скарб", "ласунак", "вектор").

Еще один лайфхак от опытного садовода-огородника: чтобы замедлить прорастание картофеля в ящиках или мешках, положите туда несколько яблок, которые выделяют этилен - газ, останавливающий рост и формирование побегов. Кроме того, фрукты создают вокруг себя условия, которые благоприятны для хранения свеклы и моркови.

Доверяй, но проверяй

Главный ингредиент наваристого борща и популярного новогоднего салата - свекла - предпочитает темное и хорошо проветриваемое местечко. Создать для нее оптимальные условия можно на застекленной лоджии или утепленном балконе. Хранить корнеплоды предпочтительнее в пластиковом или деревянном ящике, в котором обязательно должны быть вентиляционные отверстия. В емкость насыпаем влажный песок (или опилки) слоем в 3-5 сантиметров, сверху укладываем свеклу и покрываем песком. Каждые три недели урожай нуждается в проверке.На утепленной лоджии свеклу можно хранить в полиэтиленовых пакетах: укладываем по 5-6 килограммов и не завязываем, а сверху прикрываем тканью или спанбондом для сохранения влаги. Чтобы ее не скопилось больше необходимого, урожай нужно периодически открывать и проветривать. Если зима выдалась морозной, то пакеты необходимо дополнительно укрыть.

- Еще один незаменимый в приготовлении различных блюд ингредиент - это морковь. Ее легко хранить в квартире, как и свеклу: в таких же деревянных ящиках, чередуя слои корнеплода с сухим песком или опилками. Важно, чтобы морковь тесно не соприкасалась друг с другом, - отмечает собеседница.В квартире морковь может храниться до шести месяцев. Кабачкам противопоказан сильный холод. Они отлично себя чувствуют при комнатной температуре. Предварительно срезаем плодоножки до 4-5 сантиметров и раскладываем на чистой бумаге. Этому овощу не страшен дневной свет, поэтому специально притенять не нужно.

- Когда на балконе становится холодно, забираю кабачки в квартиру, они хранятся еще несколько месяцев в тепле, - уточняет дачница. - Раскладываю их под кухонным диваном и время от времени проверяю. До новогодних праздников у нас в меню есть блюда из свежего кабачка.По словам Ольги, у тыквы при всех ее достоинствах есть один серьезный недостаток - это размер.

- Она слишком большая! И если на даче полно места, где овощ может спокойно храниться, то с наступлением холодов и переездом урожая в квартиру появляется вопрос: куда поставить этих огромных красавиц? На первое время овощ отправляю на балкон, заранее подстелив под него плотный картон. Там тыква чувствует себя прекрасно до первого серьезного минуса за окном, - рассказывает она. - Нарезаю овощ на кубики и замораживаю в пакетах. Еще одну часть измельчаю до состояния пюре, которое потом использую для супов, каш и выпечки, и также отправляю в морозилку. Сушу тыкву в духовке, получаются полезные цукаты, которые можно есть всю зиму.

Зимой - как с дерева 

Пожалуй, самый главный и доступный витамин зимой - это яблоки. Сегодня представлено огромное количество сортов, нас же в первую очередь интересуют позднеспелые, урожай которых собираем в конце осени. Такие могут храниться до полугода, а то и дольше. Конечно, если придерживаться определенных правил.

- Выбираем яблоки без повреждений, гнили, вмятин. Так называемые паданки нам ни в коем случае не подойдут - в них явно уже поселился червячок, - делится советами Ольга и подчеркивает, что для длительного хранения идеально подойдут плоды, аккуратно снятые с веток.Перед хранением не нужно мыть яблоки, плоды должны быть сухими и в ящике не сильно соприкасаться или надавливать друг на друга.

Так как яблоки любят прохладу и повышенную влажность, то самое подходящее для них место в городской квартире - утепленный и застекленный балкон (по соседству с другими дарами огорода). Важно не допустить промерзания: если температура за окном опустится ниже нуля, то мякоть фруктов повредится, они станут водянистыми.

- Использую несколько деревянных ящиков, которые заранее утепляю с внешней стороны обычным пенопластом и укрываю тканью. Укладываю в них яблоки в два слоя, чтобы верхний не сильно давил на нижний. Между ними просыпаю солому, которая отлично защищает плоды от лишней влаги. А в одну из емкостей опускаю яблоки, каждое из которых завернуто в бумагу, так они хранятся еще лучше и дольше, - заключает дачница. - Ставлю свою "камеру хранения" не на голую плитку, а сооружаю подставку из того же пенопласта.

| Марина Валах, газета "7 дней"; фото из открытых интернет-источников.

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