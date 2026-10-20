Как хобби стало делом жизни? Семья из Брестской области выращивает больше 60 сортов винограда

Супруги из Березы виноградом изначально заниматься вовсе не планировали. У семьи собственная столярная мастерская, а выращивание винограда должно было стать лишь хобби. Но когда через два года получили хороший урожай, с огорода убрали картошку, морковку, капусту и посадили виноградник. Так любимое занятие превратилось в бизнес.

Кстати, полезные вещества содержатся не только в мякоти и кожуре, как принято считать. Их максимальная концентрация - в виноградной косточке. Главный секрет полезности ягоды - в "чистой" земле, на которой растет лоза. Брестчане в качестве подкормки используют только ферментированную траву, сбраживают крапиву, настаивают золу и совсем не вносят минеральные удобрения. Виноград получается экологически чистым.-0- Кстати, полезные вещества содержатся не только в мякоти и кожуре, как принято считать. Их максимальная концентрация - в виноградной косточке. Главный секрет полезности ягоды - в "чистой" земле, на которой растет лоза. Брестчане в качестве подкормки используют только ферментированную траву, сбраживают крапиву, настаивают золу и совсем не вносят минеральные удобрения. Виноград получается экологически чистым.-0-





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