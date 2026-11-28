28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как из лент, бусин и подручных материалов сделать яркий обвес для детского рюкзака, на портале VIDEOBEL.BY
рассказала мастерица и блогер Ольга Бартош.
Для основы понадобятся карабин и соединенное с ним кольцо, ленты и кружево разного цвета и ширины. Ольга посоветовала выбрать яркие летние оттенки, чтобы добавить красок в пасмурные осенние и зимние дни. Ленты нарезают длиной по 30 см и поочередно продевают в кольцо: сначала широкие, затем узкие и кружевные. После этого пучок плотно обматывают по кругу узкой лентой, завязывают узел (оставляя концы свободными). Сверху его маскируют еще одной декоративной лентой.
Основу дополняют подвесками, для которых подойдут любые мелочи из домашних запасов. Например, можно нанизать на шнур с узелком разноцветные бусины. Мастерица рекомендует крепить такие элементы на небольшие карабины: так их можно легко менять под настроение.
Еще одну подвеску блогер сделала из декоративного кожзама. Она вырезала две заготовки в форме звездочки, вложила между ними петельку из узкой ленты и соединила детали горячим клеем. Финальным акцентом могут стать подвески с миниатюрными фигурками.-0-
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