Калейдоскоп
04 октября 2026, 00:58
Яркие краски осени в объективе фотографа БЕЛТА
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске теплая ясная погода - горожане и гости столицы с удовольствием прогуливаются по паркам и улицам города. Наш фотокорреспондент словил солнечные осенние кадры в свой объектив.-0-Фото Андрея Синявского
Новости рубрики Калейдоскоп
Пещеры Элефанта: удивительный архитектурно-скальный комплекс из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО в объективе фотографа БЕЛТА
Главное
Топ-новости
Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
С нами интереснее