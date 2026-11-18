Маладая пісьменніца Вікторыя Кляўко ўварвалася ў літаратурную прастору з дэбютным раманам "Вырай", які вытрымаў ужо два выданні. І вось новая сустрэча! Выпускніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта замежных моў і Літаратурнага інстытута імя Горкага прэзентуе аповесць "Моя первая Ева". Калі раман быў напісаны па-беларуску, то аповесць - на рускай мове, і яе дэбют адбыўся ў расійскім часопісе "Москва". Дадамо інтрыгі: раман "Вырай" у 2024 годзе ўвайшоў у лонгліст прэміі "Ліцэй", а ў Купалаўскім тэатры па ім прайшлі тэатралізаваныя чытанні.
Пра што ж новая гісторыя? Гэта шчыры аповед пра сямейныя сувязі, каханне і цяжар адказнасці. Канец 1980-х, невялікі гарадок пад Мінскам. Юная маці, якая не была гатова да дзіцяці, і бацька, што сыходзіць з сям’і, калі дачцэ споўнілася пяць. Адзіная памяць пра яго - лялька Ева, нават імя бацькі ў доме стала табу… Сюжэт, які чапляе за жывое, ці не так?
Аматарам паэзіі - падвойная навінка. У серыі "Новая бібліятэка беларускай паэзіі" адначасова з’явіліся дзве анталогіі, якія нібы вядуць паміж сабой нябачны дыялог: "Не пакідай мяне адну. Вершы беларускіх паэтак пра каханне" і "Таемнасць ночы. Вершы беларускіх паэтаў пра каханне". Укладальнікам зборнікаў выступіў аўтарытэтны кнігавыдавец і літаратар Алесь Бадак.
Цікава назіраць, як па-рознаму гучыць любоўная лірыка ў залежнасці ад таго, хто трымае "пяро". Мужчынскі погляд - шчыры, крыху настальгічны, напоўнены метафарамі волі і адпушчэння. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Міхась Башлакоў піша: "Асенні матылёк / Трапечацца ў акне… / Ах, як пяшчотна / Ты яго спаймала!.. / Так некалі / Спаймала і мяне, / Аб чым не раз, відаць, / Пашкадавала… / Што шкадаваць? / Каханая, не плач… / Гады нам тыя / Не вярнуць ніколі… / Адно прашу: / Грахі мае прабач - / І адпусці, / Як матылька, / На волю…". Радкі міжволі выклікаюць у памяці "Маёвую песню" Максіма Багдановіча з яе сінякрылым матыльком, што б’ецца ў вішнёвым пуху. Параўнайце з жаночым успрыманнем, якое ўвасобіла ў сваёй творчасці светлай памяці Святлана Басуматрава: "Любіла любоўю адданай і шчырай, / А побач цябе затрымаць не змагла. / Зноў птушкі за сонцам збіраюцца ў вырай. / Няўжо ж і табе не хапіла цяпла?". Адчуваеце розніцу? Мужчына імкнецца да волі, жанчына - да захавання цяпла. Ці не ў гэтым кантрасце галоўная таямніца кахання?
Паэзія заўжды адкрывае для нас і новыя імёны. Знаёмцеся: Яўгенія Пракапчук. Яна родам з Берасцейшчыны. Сярэднюю школу скончыла ў Ганцавічах, пасля - філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Настаўніцай працавала ў Чудзінскай сярэдняй школе. Некаторы час была аглядальнікам у раённай газеце "Ганцавіцкі тыдзень". Кніга маладой пісьменніцы "За парогам" пабачыла свет у серыі "Маладосць", якую сёлета заснавалі Міністэрства інфармацыі Беларусі і адразу некалькі дзяржаўных кніжных выдавецтваў краіны.
Яўгенія валодае рэдкім дарам - сказаць шмат, выкарыстаўшы мінімум слоў. Толькі ўслухайцеся ў верш пад назвай "Душа": "Душа згарае пры жыцці / і пасмяротных не чакае / кастрышч. Пакуль жыццём палае, / то перад смерцю не трымціць".
Кніга "За парогам" адкрывае нам Яўгенію і як тонкага празаіка. У раздзеле "Ружанец дзяцінства" сабраны эсэ і апавяданні, якія чытаюцца як шчырая споведзь. Гэта своеасаблівыя кропкі апоры, дзе аўтарка разважае пра тое, што складае падмурак нашага быцця: ад сямейных традыцый да складанага выбару, перад якім часам апынаецца кожны з нас. Яна не дае гатовых рэцэптаў шчасця, яна хіба што падсвечвае тыя схаваныя ад вачэй дэталі, з якіх і складаецца сапраўднае жыццё.
"Удар золотой бутсы" - назва зборніка з трох аповесцей Алеся Камароўскага - аўтара, які ўпэўнена і паслядоўна займае нішу спартыўнага летапісца ў беларускай літаратуры. Ці можа мастацкі твор перадаць нерв вялікага спорту? Легендарны футбаліст і трэнер Эдуард Малафееў, прачытаўшы некалі яго аповесць "Завороженный мяч", не стаў хаваць эмоцый: "Аўтар аповесці дасягнуў галоўнага, бліскуча паказаў: футбол - штодзённая цяжкая праца і пошук на шляху павышэння майстэрства. Толькі тады зачараваны мяч можа стаць паслухмяным любому руху іграка. Толькі ва ўпартай працы вырастае сапраўдны футбаліст, вялікі спартсмен і, зразумела, чалавек".
Гэтыя словы - найлепшая рэкамендацыя для моладзі. Але не праходзьце міма і іншых твораў зборніка - "Пенальти" і "Удар золотой бутсы". У іх Алесь Камароўскі даследуе, як гартуецца характар і што адбываецца з асобай, калі яна апынаецца перад выбарам у момант найвышэйшага спартыўнага напружання.
Калі шукаеце нешта больш інтымнае і пранікнёнае, звярніце ўвагу на іншую навінку - кнігу апавяданняў "Подых жыцця". Яе аўтар - Паліна Корнева, будучы доктар. Ужо трэці раз яна запрашае чытача ў свой творчы свет. Пасля паспяховых зборнікаў "Я еду на хуткім цягніку" і "Запіскі юнай хірургіні" новая кніга выглядае як магутная заяўка маладога талента.
Калі шукаеце нешта больш інтымнае і пранікнёнае, звярніце ўвагу на іншую навінку - кнігу апавяданняў "Подых жыцця". Яе аўтар - Паліна Корнева, будучы доктар. Ужо трэці раз яна запрашае чытача ў свой творчы свет. Пасля паспяховых зборнікаў "Я еду на хуткім цягніку" і "Запіскі юнай хірургіні" новая кніга выглядае як магутная заяўка маладога талента.
Пад адной вокладкай сабрана 11 апавяданняў. І калі "Палёт на Марс" многім ужо знаёмы па перыёдыцы, то астатнія тэксты стануць сапраўдным адкрыццём Паліны-празаіка. Яна піша ўнікліва, выбудоўваючы сюжэты так, каб мы ўбачылі сучаснага маладога чалавека ў момант ісціны: калі трэба браць на сябе адказнасць, рабіць выбар і вызначаць сваё месца ў гэтым вялікім свеце.
Мяркую, што зусім хутка і крытыкі, і самыя патрабавальныя чытачы прызнаюць творчасць Паліны Корневай адной з самых цікавых з’яў у сучаснай беларускай літаратуры. Не прапусціце момант, калі нараджаецца сапраўдны майстар слова - пачынайце чытаць ужо сёння!
Алесь Карлюкевіч для часопіса "Беларуская думка".
Алесь Карлюкевіч для часопіса "Беларуская думка".