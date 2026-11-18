



Маладая пісьменніца Вікторыя Кляўко ўварвалася ў літаратурную прастору з дэбютным раманам "Вырай", які вытрымаў ужо два выданні. І вось новая сустрэча! Выпускніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта замежных моў і Літаратурнага інстытута імя Горкага прэзентуе аповесць "Моя первая Ева". Калі раман быў напісаны па-беларуску, то аповесць - на рускай мове, і яе дэбют адбыўся ў расійскім часопісе "Москва". Дадамо інтрыгі: раман "Вырай" у 2024 годзе ўвайшоў у лонгліст прэміі "Ліцэй", а ў Купалаўскім тэатры па ім прайшлі тэатралізаваныя чытанні.





Пра што ж новая гісторыя? Гэта шчыры аповед пра сямейныя сувязі, каханне і цяжар адказнасці. Канец 1980-х, невялікі гарадок пад Мінскам. Юная маці, якая не была гатова да дзіцяці, і бацька, што сыходзіць з сям’і, калі дачцэ споўнілася пяць. Адзіная памяць пра яго - лялька Ева, нават імя бацькі ў доме стала табу… Сюжэт, які чапляе за жывое, ці не так?

Аматарам паэзіі - падвойная навінка. У серыі "Новая бібліятэка беларускай паэзіі" адначасова з’явіліся дзве анталогіі, якія нібы вядуць паміж сабой нябачны дыялог: "Не пакідай мяне адну. Вершы беларускіх паэтак пра каханне" і "Таемнасць ночы. Вершы беларускіх паэтаў пра каханне". Укладальнікам зборнікаў выступіў аўтарытэтны кнігавыдавец і літаратар Алесь Бадак.



Аматарам паэзіі - падвойная навінка. У серыі "Новая бібліятэка беларускай паэзіі" адначасова з’явіліся дзве анталогіі, якія нібы вядуць паміж сабой нябачны дыялог:". Укладальнікам зборнікаў выступіў аўтарытэтны кнігавыдавец і літаратар Алесь Бадак.

Цікава назіраць, як па-рознаму гучыць любоўная лірыка ў залежнасці ад таго, хто трымае "пяро". Мужчынскі погляд - шчыры, крыху настальгічны, напоўнены метафарамі волі і адпушчэння. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Міхась Башлакоў піша: "Асенні матылёк / Трапечацца ў акне… / Ах, як пяшчотна / Ты яго спаймала!.. / Так некалі / Спаймала і мяне, / Аб чым не раз, відаць, / Пашкадавала… / Што шкадаваць? / Каханая, не плач… / Гады нам тыя / Не вярнуць ніколі… / Адно прашу: / Грахі мае прабач - / І адпусці, / Як матылька, / На волю…". Радкі міжволі выклікаюць у памяці "Маёвую песню" Максіма Багдановіча з яе сінякрылым матыльком, што б’ецца ў вішнёвым пуху. Параўнайце з жаночым успрыманнем, якое ўвасобіла ў сваёй творчасці светлай памяці Святлана Басуматрава: "Любіла любоўю адданай і шчырай, / А побач цябе затрымаць не змагла. / Зноў птушкі за сонцам збіраюцца ў вырай. / Няўжо ж і табе не хапіла цяпла?". Адчуваеце розніцу? Мужчына імкнецца да волі, жанчына - да захавання цяпла. Ці не ў гэтым кантрасце галоўная таямніца кахання?

Паэзія заўжды адкрывае для нас і новыя імёны. Знаёмцеся: Яўгенія Пракапчук. Яна родам з Берасцейшчыны. Сярэднюю школу скончыла ў Ганцавічах, пасля - філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Настаўніцай працавала ў Чудзінскай сярэдняй школе. Некаторы час была аглядальнікам у раённай газеце "Ганцавіцкі тыдзень". Кніга маладой пісьменніцы "За парогам" пабачыла свет у серыі "Маладосць", якую сёлета заснавалі Міністэрства інфармацыі Беларусі і адразу некалькі дзяржаўных кніжных выдавецтваў краіны.



Паэзія заўжды адкрывае для нас і новыя імёны. Знаёмцеся:. Яна родам з Берасцейшчыны. Сярэднюю школу скончыла ў Ганцавічах, пасля - філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Настаўніцай працавала ў Чудзінскай сярэдняй школе. Некаторы час была аглядальнікам у раённай газеце "Ганцавіцкі тыдзень". Кніга маладой пісьменніцыпабачыла свет у серыі "Маладосць", якую сёлета заснавалі Міністэрства інфармацыі Беларусі і адразу некалькі дзяржаўных кніжных выдавецтваў краіны.

Яўгенія валодае рэдкім дарам - сказаць шмат, выкарыстаўшы мінімум слоў. Толькі ўслухайцеся ў верш пад назвай "Душа": "Душа згарае пры жыцці / і пасмяротных не чакае / кастрышч. Пакуль жыццём палае, / то перад смерцю не трымціць".





Кніга "За парогам" адкрывае нам Яўгенію і як тонкага празаіка. У раздзеле "Ружанец дзяцінства" сабраны эсэ і апавяданні, якія чытаюцца як шчырая споведзь. Гэта своеасаблівыя кропкі апоры, дзе аўтарка разважае пра тое, што складае падмурак нашага быцця: ад сямейных традыцый да складанага выбару, перад якім часам апынаецца кожны з нас. Яна не дае гатовых рэцэптаў шчасця, яна хіба што падсвечвае тыя схаваныя ад вачэй дэталі, з якіх і складаецца сапраўднае жыццё.

"Удар золотой бутсы" - назва зборніка з трох аповесцей Алеся Камароўскага - аўтара, які ўпэўнена і паслядоўна займае нішу спартыўнага летапісца ў беларускай літаратуры. Ці можа мастацкі твор перадаць нерв вялікага спорту? Легендарны футбаліст і трэнер Эдуард Малафееў, прачытаўшы некалі яго аповесць "Завороженный мяч", не стаў хаваць эмоцый: "Аўтар аповесці дасягнуў галоўнага, бліскуча паказаў: футбол - штодзённая цяжкая праца і пошук на шляху павышэння майстэрства. Толькі тады зачараваны мяч можа стаць паслухмяным любому руху іграка. Толькі ва ўпартай працы вырастае сапраўдны футбаліст, вялікі спартсмен і, зразумела, чалавек".



- назва зборніка з трох аповесцей- аўтара, які ўпэўнена і паслядоўна займае нішу спартыўнага летапісца ў беларускай літаратуры. Ці можа мастацкі твор перадаць нерв вялікага спорту? Легендарны футбаліст і трэнер Эдуард Малафееў, прачытаўшы некалі яго аповесць "Завороженный мяч", не стаў хаваць эмоцый: "Аўтар аповесці дасягнуў галоўнага, бліскуча паказаў: футбол - штодзённая цяжкая праца і пошук на шляху павышэння майстэрства. Толькі тады зачараваны мяч можа стаць паслухмяным любому руху іграка. Толькі ва ўпартай працы вырастае сапраўдны футбаліст, вялікі спартсмен і, зразумела, чалавек".



Калі шукаеце нешта больш інтымнае і пранікнёнае, звярніце ўвагу на іншую навінку - кнігу апавяданняў "Подых жыцця". Яе аўтар - Паліна Корнева, будучы доктар. Ужо трэці раз яна запрашае чытача ў свой творчы свет. Пасля паспяховых зборнікаў "Я еду на хуткім цягніку" і "Запіскі юнай хірургіні" новая кніга выглядае як магутная заяўка маладога талента.



Гэтыя словы - найлепшая рэкамендацыя для моладзі. Але не праходзьце міма і іншых твораў зборніка - "Пенальти" і "Удар золотой бутсы". У іх Алесь Камароўскі даследуе, як гартуецца характар і што адбываецца з асобай, калі яна апынаецца перад выбарам у момант найвышэйшага спартыўнага напружання.Калі шукаеце нешта больш інтымнае і пранікнёнае, звярніце ўвагу на іншую навінку - кнігу апавяданняў. Яе аўтар -, будучы доктар. Ужо трэці раз яна запрашае чытача ў свой творчы свет. Пасля паспяховых зборнікаў "Я еду на хуткім цягніку" і "Запіскі юнай хірургіні" новая кніга выглядае як магутная заяўка маладога талента.

Пад адной вокладкай сабрана 11 апавяданняў. І калі "Палёт на Марс" многім ужо знаёмы па перыёдыцы, то астатнія тэксты стануць сапраўдным адкрыццём Паліны-празаіка. Яна піша ўнікліва, выбудоўваючы сюжэты так, каб мы ўбачылі сучаснага маладога чалавека ў момант ісціны: калі трэба браць на сябе адказнасць, рабіць выбар і вызначаць сваё месца ў гэтым вялікім свеце.



