17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер Елена Никитенок, которая с мужем переехала жить в деревню, на портале VIDEOBEL.BY рассказала про свою необычную мастерскую, перестроенную из старого коровника.
На ухоженном участке Елены и ее супруга внимание привлекает маленький домик, как будто из сказок. Это мастерская хозяев, которую они своими руками сделали из старого сарая. Блогер рассказала, что раньше все здания и сооружения ставили на камни, нижние венцы со временем подгнивали. Так случилось и с сараем. Хозяева подняли старый сруб, убрали камни, на их месте сделали новый основательный фундамент. Заменили нижние бревна на новые, вырезали окна. Так как старая крыша протекала, заменили ее на новую, утеплили и подшили изнутри доской. В итоге получилось большое и светлое помещение.
Мастерская оснащена всем необходимым: сделано хорошее освещение, установлено достаточное количество розеток. Из мебели - тумбы для хранения, материалы, оборудование, стеллажи, большой стол по центру.-0-
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