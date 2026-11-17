17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер Елена Никитенок, которая с мужем переехала жить в деревню, на портале VIDEOBEL.BY рассказала про свою необычную мастерскую, перестроенную из старого коровника.

На ухоженном участке Елены и ее супруга внимание привлекает маленький домик, как будто из сказок. Это мастерская хозяев, которую они своими руками сделали из старого сарая. Блогер рассказала, что раньше все здания и сооружения ставили на камни, нижние венцы со временем подгнивали. Так случилось и с сараем. Хозяева подняли старый сруб, убрали камни, на их месте сделали новый основательный фундамент. Заменили нижние бревна на новые, вырезали окна. Так как старая крыша протекала, заменили ее на новую, утеплили и подшили изнутри доской. В итоге получилось большое и светлое помещение.

"Работать здесь будет, несомненно, очень удобно. Здание мастерской мы оформили в стиле сказочного домика, добавили резных элементов, сделали причелину (резная доска, которая прикрывает торец двускатной крыши. - Прим. БЕЛТА) и установили наличники на окна", - рассказала Елена. "Работать здесь будет, несомненно, очень удобно. Здание мастерской мы оформили в стиле сказочного домика, добавили резных элементов, сделали причелину (резная доска, которая прикрывает торец двускатной крыши. - Прим. БЕЛТА) и установили наличники на окна", - рассказала Елена.





Мастерская оснащена всем необходимым: сделано хорошее освещение, установлено достаточное количество розеток. Из мебели - тумбы для хранения, материалы, оборудование, стеллажи, большой стол по центру.-0-



