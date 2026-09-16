Индия - яркая и колоритная. Величественный Тадж-Махал в объективе фотографа БЕЛТА 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия - удивительно яркая и колоритная страна со своим особенным жизненным укладом, где каждый уголок хранит частичку истории, культуры. Это одна из древнейших цивилизаций, традиции которой почитаются до сих пор.
В Индии живут представители всех религий мира, но это не провоцирует никаких конфликтов, все мирно сосуществуют друг с другом.
Среди множества достопримечательностей страны наиболее известным считается уникальный Тадж-Махал - один из главных символов Индии. Этот величественный архитектурный комплекс расположен в городе Агра, построен в XVII веке, занимает площадь около 17 га и включает мавзолей, мечеть, четыре минарета, гостевой дом, сад Тадж-Махала и ворота.
Стены Тадж-Махала облицованы уникальным белоснежным полупрозрачным мрамором. Особенность этого камня в том, что его оттенок меняется в зависимости от освещения: он розовый на рассвете, белый днем и серебристый при луне. Фасады и интерьеры здания украшены тончайшей инкрустацией из 28 видов самоцветов и полудрагоценных камней (малахита, бирюзы, яшмы, агата). Тадж-Махал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-
Фото Андрея Синявского