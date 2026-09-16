Индия - яркая и колоритная. Величественный Тадж-Махал в объективе фотографа БЕЛТА 

Стены Тадж-Махала облицованы уникальным белоснежным полупрозрачным мрамором. Особенность этого камня в том, что его оттенок меняется в зависимости от освещения: он розовый на рассвете, белый днем и серебристый при луне. Фасады и интерьеры здания украшены тончайшей инкрустацией из 28 видов самоцветов и полудрагоценных камней (малахита, бирюзы, яшмы, агата). Тадж-Махал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-

Фото Андрея Синявского

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия - удивительно яркая и колоритная страна со своим особенным жизненным укладом, где каждый уголок хранит частичку истории, культуры. Это одна из древнейших цивилизаций, традиции которой почитаются до сих пор.В Индии живут представители всех религий мира, но это не провоцирует никаких конфликтов, все мирно сосуществуют друг с другом.Среди множества достопримечательностей страны наиболее известным считается уникальный Тадж-Махал - один из главных символов Индии. Этот величественный архитектурный комплекс расположен в городе Агра, построен в XVII веке, занимает площадь около 17 га и включает мавзолей, мечеть, четыре минарета, гостевой дом, сад Тадж-Махала и ворота.