26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство сортов хризантем хорошо переносят зиму. Чего на самом деле стоит опасаться, на портале VIDEOBEL.BY
рассказал блогер и садовый энтузиаст Кирилл Кветка.
Кирилл уже 15 лет выращивает цветок, который называют королевой осени. В этом году он вырастил тысячу хризантем разных оттенков и форм. Чтобы порадовала такая красота, за работу надо браться в первых числах марта. Саженцы для наращивания зеленой массы нужно в доме поставить под фитолампы. Росточки срезают и укореняют. Удобно использовать пищевые прозрачные контейнеры. Если накрыть их крышкой, получается парник в миниатюре.
В апреле начинается подготовка места посадки. Для больших объемов блогер советует использовать мульчирующую пленку, чтобы не росла трава. Обязательна капельная лента. Насытив влагой почву, примерно в середине мая можно высаживать рассаду хризантемы. В земле растения очень быстро развиваются. Если раньше времени завязываются бутоны, их нужно обрывать. Кирилл также обратил внимание, что шаровидные хризантемы прищипывать не надо: они сами формируют шапку.
За этими цветами легко ухаживать. Они нуждаются в своевременном поливе, обилии солнечного света. Подкормка - в июле - суперфосфатом. Еще желательно обрабатывать от заболеваний и вредителей.
"Большинство сортов зимуют хорошо, но очень сильно хризантема боится весенних заморозков. Нужно обязательно укрывать зеленые молоденькие росточки и желательно делить каждые два года", - посоветовал блогер.-0-* Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.