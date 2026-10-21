Физалис - ягода или томат? Рассказываем

Важно: физалис нужно употреблять в пищу только после полного созревания, так как незрелые, зеленые ягоды могут быть опасными, если их съесть в большом количестве. Они содержат соланин - токсин, который естественным образом присутствует и в других пасленовых овощах.
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