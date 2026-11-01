Дзе жыве палескі прыгажун? Унікальныя коні беларускага Палесся

Трывалыя і працавітыя, яны заўсёды былі поруч з палешукамі ў полі, у лесе, у балоце - паўсюль. Цыцэрон казаў, што сапраўдны сябар пазнаецца ў бядзе, і гэтыя словы найлепшым чынам падыходзяць для апісання палескіх коней. Гэта старажытная папуляцыя каня ляснога тыпу Палесся, невялікія, але надзвычай дужыя коні, у жылах якіх бяжыць кроў старажытных тарпанаў. Яны доўга жывуць, іх лёгка разводзіць, зусім не патрабавальныя да ежы і догляду.





"Жыццё на Палессі заўседы было нялёгкай справай. Сама прырода нібыта кідае выклік мясцовым жыхарам. Але нягледзячы на гэта, палескі конь заўсёды быў са сваім гаспадаром. Няхай ён не раўня ў прыгажосці арабскім скакунам, няхай не выдаўся ростам, але палескі конь заўсёды сумленна выконваў сваю працу, заўсёды дапамагаў палешуку", - расказвае блогер.

На жаль, з розных прычын папуляцыя палескіх коней імкліва зніжаецца. Зараз цяжка дакладна падлічыць, колькі іх засталося, але навукоўцы гэтым займаліся. У 2021 годзе на Прыпяцкім Палессі праводзілі пошук палескіх коней, знайшлі толькі 65 асобін. Але сярод гэтай сумнай статыстыкі ёсць і добрая навіна: у Нацыянальным парку "Прыпяцкі" жыве прыгажун Дзіў - сапраўдны палескі конь! На жаль, з розных прычын папуляцыя палескіх коней імкліва зніжаецца. Зараз цяжка дакладна падлічыць, колькі іх засталося, але навукоўцы гэтым займаліся. У 2021 годзе на Прыпяцкім Палессі праводзілі пошук палескіх коней, знайшлі толькі 65 асобін. Але сярод гэтай сумнай статыстыкі ёсць і добрая навіна: у Нацыянальным парку "Прыпяцкі" жыве прыгажун Дзіў - сапраўдны палескі конь!





"Прыгожы, моцны і адважны! Хочацца спадзявацца, што не толькі дзівам адзіным… Хочацца, каб мы ўсё ж змаглі зберагчы гэтую папуляцыю. І можа дзесьці яшчэ ў якіх мясцінах знойдуць сабе прытулак нашы палескія прыгажуны", - марыць малады чалавек.-0-





* Яшчэ больш цікавых відэа любімых блогераў глядзіце на партале VIDEOBEL.BY