"Для меня это не просто физкультура". Блогер-паралимпиец рассказал про свои домашние тренировки

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский блогер-паралимпиец Андрей Бабинский на портале VIDEOBEL.BY
рассказал, как ежедневные домашние тренировки помогают ему поддерживать активность. Для молодого человека движение - это не просто физкультура, а важная часть жизни и путь к здоровью.
Андрей Бабинский рассказал, что каждый день утром и вечером занимается на специальном тренажере, который называется "Имитатор ходьбы". Он помогает парню разминать мышцы, поддерживать кровообращение и чувствовать себя лучше. Во время занятий задействованы разные группы мышц, чтобы они постепенно восстанавливались и оставались в тонусе.
"Для меня очень важно не сидеть на месте, а каждый день делать что-то полезное для своего организма. Еще люблю велосипед. Правда, в моем случае педали крутит сам тренажер, а я мысленно помогаю своим ногам. Я представляю, как еду на настоящем велосипеде, и получаю удовольствие от этого процесса, - говорит Андрей. - После таких занятий мне становится легче".
Не забывает молодой человек и про верхнюю часть тела. Для Андрея важно поддерживать подвижность рук, поэтому разминает их всегда с помощью небольшой палочки и гантели и старается избегать лишнего напряжения.
"Для меня тренировки - это не просто физкультура, а часть каждого дня. Нужно заниматься постоянно, а не от случая к случаю. Ведь если перестать двигаться, мышцы могут ослабнуть, а самочувствие ухудшится. Главное - не сдаваться. Ты можешь больше, просто поверь!" - говорит блогер. * Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY