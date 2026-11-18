18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что такое чуфа и как ее вырастить на грядке? Блогер и садовод Кирилл Кветка на портале VIDEOBEL.BY
рассказал об урожае этого необычного растения и уходе за ним.
Чуфа, или земляной миндаль, - многолетнее травянистое растение семейства осоковых, внешне напоминает пырей и выглядит как обычный сорняк. Плоды же, ради которых и выращивают чуфу, прячутся в земле, по вкусу напоминают сладкий арахис. Поэтому могут служить заменой арахиса тем, кто любит этот орех, но страдает от аллергии на него.
Растение урожайное, с одного куста в среднем можно получить до 300-500 клубеньков (блогер по весне посадил всего пять, а собрал целую гору плодов). Выращивал чуфу Кирилл в высоких грядках размером метр на метр. По уходу сложностей не возникло: чуфа неприхотлива, любит питательные почвы и солнце, полив - умеренный.
Хранятся клубеньки хорошо. Достаточно их промыть и просушить. Чуфа богата витаминами, очень калорийна (превосходит арахис по калоражу почти в три раза), благодаря высокому содержанию пищевых волокон действует как пробиотик, отлично тонизирует. * Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY