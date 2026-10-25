Что за овощ - батат? Рассказываем про полезные свойства корнеплода

Беларусь обычно ассоциируется с картошкой. Но в последние годы белорусские зожники начали выбирать батат для постоянного употребления. Блогер спросила у фермера Дмитрия, который выращивает 50 сортов батата в Столинском районе, почему батат начал завоевывать сердца белорусов.

"Батат, в отличие от картофеля, имеет низкий гликемический индекс. Когда вы съели картошку, в особенности жареную или приготовленную во фритюре, может ощущаться усталость, апатия, сонливость. От батата такого нету. Его активно покупают диабетики, потому что процесс поднятия сахара в крови более контролируемый. Поэтому врачи его рекомендуют как замену картофеля", - рассказал фермер.





Вырастить эту культуру в Беларуси непросто, поскольку она не характерна для нашего климата. Сортов много, основные разновидности - оранжевый, желтый, белый и фиолетовый батат. Фиолетовые сорта, например, богаты антоцианами - природными антиоксидантами, уменьшающими воспалительные процессы в организме. Бататную муку или пюре добавляют в выпечку, а цветные сорта можно использовать в качестве натурального красителя.-0-



