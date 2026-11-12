Что такое гематомолочный барьер при грудном вскармливании? Объяснила врач

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что такое гематомолочный барьер, могут ли продукты менять вкус молока и какие вещества способны в него проникать, на портале VIDEOBEL.BY рассказала популярный блогер и детский врач-неонатолог Александра Борисенко.

Какой путь проходит пища от тарелки мамы до грудного молока? Попадая в желудок и кишечник, еда расщепляется на мелкие молекулы, которые всасываются из кишечника в кровь. Кровь несет их через печень по всему организму. Далее кровь доставляется к молочной железе, и эта "фабрика" перерабатывает кровь - создает грудное молоко. Что же может попасть в грудное молоко?

Между кровью и молоком существует гематомолочный барьер. Он избирательный, пропускает нужные вещества и задерживает большинство вредных. "Но некоторые вещества все же проникают, к ним относятся алкоголь, кофеин, лекарственные средства. Ароматические соединения могут менять вкус молока, например, после съеденного чеснока, - рассказала врач. - Белки-аллергены, например, коровьего молока, в микроскопических количествах также могут попадать". Между кровью и молоком существует гематомолочный барьер. Он избирательный, пропускает нужные вещества и задерживает большинство вредных. "Но некоторые вещества все же проникают, к ним относятся алкоголь, кофеин, лекарственные средства. Ароматические соединения могут менять вкус молока, например, после съеденного чеснока, - рассказала врач. - Белки-аллергены, например, коровьего молока, в микроскопических количествах также могут попадать".





Пищевые белки, белки коровьего молока попадают в молоко примерно через 1-2 часа, достигают своего максимума через 4-6 часов, а далее постепенно исчезают. Важно, что количество этих белков настолько мало, что большинство детей никак на них не реагируют. Но у предрасположенного малыша даже микроскопические дозы могут давать реакцию.





"Ешьте все, но разумно. Следите за реакцией малыша. Если ребенок спокоен, кожа чистая, а стул нормальный, значит, ребенку полностью подходит ваше питание. Если появляются какие-либо симптомы, корректируйте свой рацион точечно, но не надо садиться на строгую диету. В большинстве случаев детки хорошо переносят мамино питание, включая фрукты и сладкое, но в умеренных дозах", - констатировала врач.-0-



