Что происходит с постельным бельем после того, как пассажир покидает поезд: заглянули в прачечную

"Стиралки" не для квартиры

Стиркой постельного белья, полотенец, синтепоновых одеял и подушек для гостиниц, детских садов, больниц и других учреждений занимается столичное ОАО "Фабэкс". На страже чистоты предприятие с 1972 года - опыт у специалистов огромный. Сегодня здесь обрабатывают до 17 тонн сухого белья в сутки.





В помещении с высокими потолками несколько цехов. В воздухе держится легкая дымка. Запах тут стоит, как в квартире, где идет большая стирка и одновременно утюжка множества вещей.





В одном из цехов стоят десятки стиральных машин с программным управлением и разной загрузкой: от 10 до 150 килограммов белья. Самые производительные впечатляют размерами. Они раз в десять больше тех, что у нас дома. Барабаны, как огромные железные челюсти, словно пережевывают все содержимое.





Когда белье поступает от заказчика, его сортируют по степени загрязнения, затем перевозят в стиральный цех. При нас оператор прачечного оборудования Елена ловкими движениями загружает в машину целую партию простыней, заливает в специальный отсек моющее средство и включает необходимую программу. На синем экране появляется список операций с таймингом: сколько отводится на стирку, полоскание и отжим. Одна из строчек мигает - процесс пошел.

В ОАО "Фабэкс" несколько десятков стиральных машин с разным объемом загрузки: от 10 до 150 килограммов белья





Работники подчеркивают: отечественные моющие средства - с противоаллергенными отдушками и справляются с самыми сложными загрязнениями.





За одним оператором закреплено несколько стиральных машин, которые обеспечивают пять циклов стирки в смену. План на день для каждого работника - более 1,5 тонны простыней, наволочек, полотенец и других изделий.





Перед нами выстроилась очередь из тележек с тюками. Осматривая эти ряды, интересуемся у начальника производства Галины Токаревой: как можно не запутаться в таком количестве похожих вещей?





- Все процессы поэтапно расписаны. Со всеми заказами следуют порционные документы, - отмечает Галина Александровна и указывает на бланки. - Вот детский сад, а вот простыни из гостиницы. На всех участках строгий учет.





Партию постиранного белья при нас отвозят в гладильный цех, где вращаются катки шести агрегатов. За каждым - несколько операторов. Нам поясняют: специалисты, которые работают со стиральными машинами, не занимаются глажкой. На предприятии разделение труда.

Операторы утюжат сатиновую простынь для гостиницы, на выходе - ни единого залома





Два оператора расправляют сатиновую гостиничную простынь. Пару мгновений - и с противоположной стороны гладильного катка их напарницы уже ловят ее отутюженную, встряхивают, сгибают и складывают в стопку. С одной стороны, ловкость мастериц завораживает. С другой стороны, становится не по себе: это сколько же простыней нужно выгладить за рабочий день?





- За смену наша бригада из четырех человек обрабатывает в среднем 1500-1600 килограммов отстиранного белья, - буднично отвечает оператор Ирина. - Отутюженные вещи у нас принято считать не штуками, а килограммами. В какой-то из партий может быть 400 простыней, в другой - 3000 наволочек.





А вот качество обработанных изделий здесь определяют визуально.





- Согласно единому стандарту, белье должно быть постирано, поглажено, не иметь пятен, заломов и посторонних запахов, - поясняет Галина Токарева. - Если оператор видит какие-то расхождения с требованиями, вещь откладывается для доработки. При этом статус заказчика не имеет значения - как для детского сада, так и для гостиницы все будет постирано одинаково хорошо.





Ну что ж, остается проверить. Разворачиваем наугад несколько простыней из стопки. Чистые, гладкие, приятно пахнут.

180 килограммов порошка в сутки

Подразделение сервисного обслуживания пассажиров Брестского вагонного участка БелЖД отвечает за стирку постельного белья, которое потом выдают в поездах дальнего следования. Ежесуточно здесь обрабатывают более 7 тонн простыней, наволочек и полотенец, операторы трудятся в две смены.





- Используем 9 стирально-отжимных машин, 3 сушильных барабана и 6 гладильно-сушильных катков, - рассказывает начальник участка Инна Хихич. - В качестве моющего средства используем универсальный порошок XQ-101 белорусского производства.





Такого названия моющего средства ранее мы не слышали. Нам поясняют, что в магазинах его не продают. Оно поставляется только в прачечные, при этом соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза. В сутки уходит порядка 120-180 килограммов.





Все мы понимаем, что в поездах ездят с маленькими детьми, едят разную еду, поэтому нельзя исключить появления на простынях и полотенцах разноцветных разводов.

Оператор сервисного подразделения Брестского вагонного участка выгружает постиранное белье из машины, которая за один раз обрабатывает 300 килограммов простыней и наволочек





- Встречаются пятна, которые не отстирываются, - соглашается Инна Хихич. - Поэтому для начала белье сортируем по степени загрязнения. Мы со своей стороны гарантируем, что пассажиру в поезде никогда не выдадут простыню, наволочку или полотенце с пятнами.





Поврежденное белье или чинят в швейном цехе, или отбраковывают. После стирки изделия поступают в следующее отделение - на гладильно-сушильные катки. Благодаря им на выходе получаем красивые, ровные, сухие простыни, наволочки и полотенца.

Качество работ отслеживают на каждом этапе. Его же в течение дня контролируют бригадир, мастер и начальник участка.

Скомплектованное постельное белье складывают в полиэтиленовые пакеты. В каждом - две простыни, наволочка и полотенце. В тех, что направят в вагоны СВ, вместо второй простыни кладут пододеяльник и махровое полотенце. Пакеты с чистым бельем помещают в транспортировочные мешки и на автомобилях отвозят к поездам.





Матрасы, одеяла и подушки, которые выдают пассажирам в поездах, раз в квартал обрабатывают в дезинфекционных камерах. Кроме того, по мере необходимости одеяла стирают.

Железные правила Белье из прачечной к поездам доставляют в полосатых опломбированных мешках. В каждом - по десять комплектов. Половину используют по дороге в одну сторону, вторую - на обратном пути. Мешки аккуратно сложены на одной из полок.

Минский вагонный участок Белорусской железной дороги встречает длинными цепочками составов. Здесь их несколько десятков. Поезда моют, убирают и готовят к выходу на линии, в том числе комплектуют чистым постельным бельем. За каждый вагон в первую очередь отвечает проводник, который его обслуживает. У дверей нас встречает начальник поезда Владимир Базылев. Выглядит он нарядно. Чистая и выглаженная форма, фуражка, на груди - бейдж.

- В составе я за все отвечаю и все контролирую, - рассказывает железнодорожник. - Перед отправлением поезда с Минского вагонного участка на вокзал специальная комиссия полностью проверит чистоту, экипировку, готовность и качество ремонтных работ. У нас действует единый стандарт, в котором прописаны все нюансы обслуживания: от внешнего вида проводника до того, как заправлять постель или скручивать матрас. На вокзал состав прибудет полностью подготовленным для пассажиров.

Чистота постельного белья неотделима от порядка во всем поезде, уверен собеседник. Владимир Базылев говорит, что за более чем 30 лет работы на железной дороге вывел правило: "Тамбур - показатель качества работы проводника". Если в нем чисто, то и в вагоне пассажиров ждут уют и чистота. На железнодорожный вокзал состав прибудет полностью подготовленным для пассажиров, в том числе укомплектованный чистым постельным бельем

Вагон, в который мы поднимаемся, по человеческим меркам скоро отметит свое совершеннолетие, но выглядит так, словно вчера выехал из сборочного цеха. Хромированные детали блестят, пластиковые панели радуют глаз ярким цветом, везде порядок. На ковровых дорожках нет ни соринки. Нет и намека на железнодорожный запах, который одним нравится, а других - раздражает.

- Все зависит от проводника пассажирского вагона. Он или она должны быть по-настоящему хозяйственными, - поясняет Владимир Базылев. - Когда мы заходим в дом, сразу видим результат работы женских рук. Так и здесь. А вот и хозяйка.

Перед нами появляется проводник пассажирского вагона Ольга Ходосевич. Девушка в такой же аккуратной форме, как и начальник поезда. Она демонстрирует нам, как готовит постели для будущих пассажиров. Одним движением достает из мешка с бельем комплект - воздух в вагоне наполняется свежим ароматом - и проходит к спальному месту.

- Раскладываем простыню, загибаем, - ловкие движения Ольги отработаны до автоматизма. - Теперь заправляем пододеяльник и выкладываем его. Надеваем наволочку, кладем подушку, наверх - полотенца. Одно из них льняное.

Проходит менее десяти минут - и спальное место застелено. На нижних полках поверх постели кладут покрывала, чтобы можно было сидеть, если не хочется прилечь.

Параллельно нам рассказывают, что сегодня стоимость одного набора постельного белья зависит от типа поезда и вагона. Так, в плацкартном вагоне и купе поезда дальнего следования она составляет 8 рублей, в таких же вагонах фирменного поезда - 9 рублей, а в СВ - 11 рублей. Рассчитаться можно как наличными, так и банковской картой. Проводник Ольга Ходосевич извлекает из мешка полиэтиленовые пакеты с чистыми простынями и наволочками

Восхищаемся ловкими руками Ольги. Она немного смущается и рассказывает, что восемь лет трудится проводником: - Пассажиры заходят в наш вагон и всегда говорят, как у нас красиво. Постельное белье им тоже очень нравится: чистое и выглаженное, это обязательное правило. Белорусский лен и внешне, и наощупь люди воспринимают с восторгом. Смотрите, какая красота! - проводник проводит по поверхности ладонью.

Сегодня пассажиры избавлены от необходимости возиться с бывшими в употреблении наволочками и простынями. Когда поезд прибывает в пункт назначения, проводники сами их снимают, запаковывают в мешки. Кстати, стирают на Белорусской железной дороге не только простыни и наволочки, но и все мягкое съемное имущество, включая скатерти, шторы и напольные дорожки. В купейных вагонах (40 мест) и вагонах СВ (30 мест) постельное белье застилают к приходу пассажиров. Владимир Базылев рассказывает, что это удобно: людям не надо беспокоить соседей или искать принадлежности в темноте при ночной посадке - можно сразу лечь и отдыхать. А вот в плацкартных вагонах, рассчитанных на 52 места, комплект белья кладется на сиденье, каждый разбирается с ним самостоятельно.

- У белья есть сроки использования - на нем стоит штамп. Если там обозначено, что оно используется год, то и будет в обороте ровно год, - поясняет Владимир Базылев. - По поводу постельного белья и реализуемой в поезде продукции жалоб не бывает.

Кстати, многие туристы, воспользовавшись льняным или хлопковым постельным бельем в белорусских поездах, интересуются, где можно приобрести такое же. Им рекомендуют обращаться в фирменные магазины или на маркетплейсы.

По словам Владимира Базылева, пассажиры отмечают как качество обслуживания в белорусских поездах, так и уют в вагонах. Благодарности, которые присылают люди, исчисляются сотнями. Их высказывают в прямых обращениях, через сайт или контакт-центр. Кроме того, в каждом вагоне есть QR-код, с помощью которого можно перейти на специальный ресурс и отправить замечание или благодарность проводнику. Многие хвалят именно постельное белье. С ними согласны и мы - чисто, как дома. Проверено!

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

| Алексей Горбунов, газета "7 дней"; фото Вадима Кондратюка.

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Редко кто из нас задумывается, почему постельное белье в гостиницах и поездах чаще всего из белой ткани. Это стандарт. Так сразу видно, насколько чисты простыни и наволочки. Но кто и как добивается их белоснежности, если комплекты используются много раз? Каким образом удается выводить пятна от еды и напитков, которые зачастую оставляют после себя пассажиры и гости? Разбирался проект "Проверено".