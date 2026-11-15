Что находится в горбах у верблюда? Рассказала блогер

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер Анастасия Чернявская на портале VIDEOBEL.BY
развенчала популярный миф о том, что хранится в горбах у верблюда.
Что же находится в горбах верблюда, тем более когда их целых два? Многие уверены, что там запасается вода. А так как горба два, смеется блогер, наверное, в одном - теплая, а в другом - холодная. "Еще один из популярных вариантов, что в горбу находится соль. Только вот тоже вопрос: если горба два, то в одном горбу соль йодированная, а в другом - морская?" - удивляется Анастасия.
На самом деле у верблюдов в горбах находится жир. Все для того, чтобы выжить в тяжелых условиях природы, поскольку верблюд - универсальная машина для выживания в любом климате. Когда в пустыне долго нет пищи, воды, организм верблюда начинает расщеплять жировые отложения из собственного горба.
Интересно, что у молодых верблюдов горбы невыраженные. Дело в том, что все ресурсы идут на рост, и жир в горбу просто не успевает запасаться. Отложение жира у верблюда считается признаком здоровья и красоты.-0-Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY.