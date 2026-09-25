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Члены экипажа китайского космического корабля передали поздравления с праздником Середины осени

Опубликовано:

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Калейдоскоп
25 сентября 2026, 17:47

Члены экипажа китайского космического корабля передали поздравления с праздником Середины осени

Фото из архива Синьхуа
Фото из архива Синьхуа
Фото из архива Синьхуа
25 сентября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Члены экипажа пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23", которые находятся на борту китайской космической станции "Тяньгун", сегодня передали поздравления с праздником Чжунцю (праздник Середины осени или праздник Луны) в формате видеообращения с высоты 400 км над Землей.

Это уже четвертый по счету праздник Чжунцю, который отмечается китайскими космонавтами на борту станции "Тяньгун" с момента завершения ее строительства.

"Несмотря на далекую дистанцию, наши сердца всегда бьются в унисон с Родиной", - поделился командир космического корабля Чжу Янчжу. "Дорогие родные, если вы увидите сияющую "звезду", то это наша "Тяньгун", и это я, который скучает по вам", - сказал космонавт Чжан Чжиюань во время своего первого космического полета.

"Это необыкновенный праздник. Глядя в иллюминатор, больше всего меня завораживает море огней миллионов домов по всему Китаю", - поделилась эмоциями космонавт Ли Цзяин.

"Желаем всем счастливого праздника Середины осени и семейного счастья", - сказали также космонавты в видеообращении.

Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин 24 мая 2026 года отправились в космос на борту пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23" и на следующий день вошли на борт китайской космической станции "Тяньгун". На данный момент они находятся на орбите уже четыре месяца.

Праздник Чжунцю - один из важнейших традиционных китайских праздников, посвященный воссоединению семьи и радости при полной Луне.-0-
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