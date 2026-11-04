Численность популяции больших панд в питомниках в Китае достигла 830 особей

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая панда - уникальный для Китая флагманский вид животных, а также один из самых известных в мире символов сохранения биоразнообразия. 3 ноября заместитель главы Государственного управления лесного и степного хозяйства Китая Ли Юньцин сообщил, что на сегодняшний день численность популяции больших панд, содержащихся в питомниках в Китае, достигла 830 особей, при этом генетическое разнообразие популяции продолжает увеличиваться, пишет Синьхуа.
Выступая на Всемирной конференции партнеров по сохранению панд - 2026, проходившей в Чэнду (провинция Сычуань), Ли Юньцин отметил, что в этом году исполняется пять лет со дня создания Национального парка больших панд. За это время охрана панд и международное сотрудничество в данной области достигли заметных результатов.
Благодаря созданию экологических коридоров 13 локальных популяций больших панд вновь объединились с общей популяцией. Связанность мест обитания существенно улучшилась. В районах экологических коридоров было зарегистрировано более 150 случаев активности больших панд и других видов животных. Переходы панд с одной территории на другую и поиск партнеров для размножения стали обычным явлением.
В то же время Национальный исследовательский центр по охране больших панд продолжает расширять исследования как в фундаментальных, так и в передовых научных областях.
Все активнее применяются новые технологии, включая беспилотники и искусственный интеллект. Постоянно совершенствуется интегрированная система мониторинга, объединяющая наблюдения с воздуха, земли и космические данные.
Благодаря достижениям исследований в области генетики, реабилитации и других медицинских направлений значительно повысились возможности по содержанию и уходу за пандами, а также оказанию им ветеринарной помощи.
"В этом году исполняется 30 лет международному научно-исследовательскому сотрудничеству в области изучения больших панд", - сообщил Ли Юньцин.
По его словам, Китай наладил сотрудничество в сфере сохранения панд с 26 организациями из 20 стран. За это время 69 больших панд отправились жить за границу. В рамках международных программ удалось получить 45 пометов, в которых родились 73 детеныша.
Этот опыт стал образцовым примером международного сотрудничества по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Большие панды Фубао, Жуи и Сяо Цицзи стали настоящими мировыми интернет-звездами. Общее количество посещений зоопарков и других учреждений, где можно увидеть больших панд, во всем мире превысило миллиард человеко-посещений.
В дальнейшем Китай намерен активизировать работу по защите больших панд, принимая более масштабные меры и обеспечивая их практическую реализацию.-0-
Калейдоскоп
04 ноября 2026, 00:58
Численность популяции больших панд в питомниках в Китае достигла 830 особей
Фото китайского центра по охране и исследованию гигантских панд
Новости рубрики Калейдоскоп
Главное
Топ-новости
Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР
С нами интереснее