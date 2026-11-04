Численность популяции больших панд в питомниках в Китае достигла 830 особей

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая панда - уникальный для Китая флагманский вид животных, а также один из самых известных в мире символов сохранения биоразнообразия. 3 ноября заместитель главы Государственного управления лесного и степного хозяйства Китая Ли Юньцин сообщил, что на сегодняшний день численность популяции больших панд, содержащихся в питомниках в Китае, достигла 830 особей, при этом генетическое разнообразие популяции продолжает увеличиваться, пишет Синьхуа.



Выступая на Всемирной конференции партнеров по сохранению панд - 2026, проходившей в Чэнду (провинция Сычуань), Ли Юньцин отметил, что в этом году исполняется пять лет со дня создания Национального парка больших панд. За это время охрана панд и международное сотрудничество в данной области достигли заметных результатов.



Благодаря созданию экологических коридоров 13 локальных популяций больших панд вновь объединились с общей популяцией. Связанность мест обитания существенно улучшилась. В районах экологических коридоров было зарегистрировано более 150 случаев активности больших панд и других видов животных. Переходы панд с одной территории на другую и поиск партнеров для размножения стали обычным явлением.



В то же время Национальный исследовательский центр по охране больших панд продолжает расширять исследования как в фундаментальных, так и в передовых научных областях.



Все активнее применяются новые технологии, включая беспилотники и искусственный интеллект. Постоянно совершенствуется интегрированная система мониторинга, объединяющая наблюдения с воздуха, земли и космические данные.



Благодаря достижениям исследований в области генетики, реабилитации и других медицинских направлений значительно повысились возможности по содержанию и уходу за пандами, а также оказанию им ветеринарной помощи.



"В этом году исполняется 30 лет международному научно-исследовательскому сотрудничеству в области изучения больших панд", - сообщил Ли Юньцин.



По его словам, Китай наладил сотрудничество в сфере сохранения панд с 26 организациями из 20 стран. За это время 69 больших панд отправились жить за границу. В рамках международных программ удалось получить 45 пометов, в которых родились 73 детеныша.



Этот опыт стал образцовым примером международного сотрудничества по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.



Большие панды Фубао, Жуи и Сяо Цицзи стали настоящими мировыми интернет-звездами. Общее количество посещений зоопарков и других учреждений, где можно увидеть больших панд, во всем мире превысило миллиард человеко-посещений.



В дальнейшем Китай намерен активизировать работу по защите больших панд, принимая более масштабные меры и обеспечивая их практическую реализацию.-0-