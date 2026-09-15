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Чем отличается ряженка от кефира и простокваши и что выбрать для утоления голода?

Опубликовано:

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Калейдоскоп
15 сентября 2026, 16:30

Чем отличается ряженка от кефира и простокваши и что выбрать для утоления голода?

Не каждый знает, в чем же действительно кроется польза молочных продуктов. Чем отличается ряженка от кефира и простокваши? Как правильно их употреблять? И что выбрать для утоления голода? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем материале.

В молочных продуктах кладезь витаминов и минералов. Они не только насыщают организм энергией, но и поддерживают баланс кишечной микрофлоры.

- Особенно велика ценность молока для детей, организм которых стремительно развивается. И главный строительный материал в этом случае - кальций. Именно от него зависит прочность костей, - поясняет врач-гигиенист отделения гигиены питания санитарно-эпидемиологического отдела ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Сергей Чепелев и уточняет, что при недополучении данного микроэлемента костная ткань будет формироваться недостаточно плотной. А в будущем это может обернуться развитием остеопороза и частыми переломами.

С возрастом акцент в рационе медики рекомендуют смещать в сторону кисломолочной продукции, оказывающей благотворное влияние на ЖКТ. Она способствует становлению здоровой микрофлоры, нормализует моторику кишечника. Что немаловажно, помогает организму лучше усваивать такие важные для здоровья макроэлементы, как фосфор, кальций и магний.

В составе молока не только вода, белки, жиры и углеводы, но также витамины, минеральные соли и биологически активные вещества.

- В коровьем молоке содержится свыше 100 химических элементов. Если говорить о пользе, то в данном продукте представлены, пусть и в небольших количествах, почти все известные витамины. Молоко - важнейший источник витаминов А, В2, В12, - уточняет собеседник и переходит к преимуществам творога: - Благодаря легкоусвояемому белку это один из самых ценных продуктов. Помимо кальция, магния, фосфора и других минералов, наличие лизина и метионина делают его незаменимым в диетическом питании при заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, ожирении, диабете, а также в период реабилитации после ожогов и переломов.

К слову, несмотря на высокую пищевую ценность творога, ежедневная порция должна составлять не более 30-40 г. Переработка продукта требует от организма участия всех отделов ЖКТ.

Кефир, ряженка и простокваша относятся к кисломолочным продуктам и на первый взгляд кажутся вполне идентичными. Однако между ними большая разница, и кроется она в типе закваски и способе приготовления. К примеру, кефир получается в результате симбиоза кефирных грибков. Когда молоко сквашивается чистыми молочными бактериями, то получается простокваша. А ее родственница - ряженка - готовится из топленого молока, придающего тот самый карамельный цвет и вкус.

- Каждый из них отличается уникальным набором пробиотиков и полезными свойствами. Так, кефир - лидер по разнообразию микрофлоры. В простокваше содержится большое количество легкоусвояемого белка, в ряженке - витаминов А, Е и D, - делится врач. - Эти напитки подавляют рост патогенной микрофлоры в кишечнике и оказывают стимулирующее воздействие на иммунную систему. Дополнительный плюс кефира в его ферментации, за счет чего он может включаться в рацион людей с непереносимостью лактозы. А вот при обострении гастрита, язвенной болезни и панкреатите лучше все же отказаться от этого напитка.

Рекомендуется пить кефир комнатной температуры за 30-40 минут до сна, он успокоит нервную систему. Если же употребить холодный напиток, то полезные бактерии сработают хуже. Ряженку тоже стоит немного подогреть. А если простоквашу выпить натощак за 15-20 минут до завтрака, то улучшится пищеварение. Также она прекрасно утоляет жажду в жару. Что же касается быстрого насыщения, то кефир в данном случае наименее эффективен - уже через час вам опять захочется перекусить. Долгое чувство сытости подарит ряженка: всего лишь один ее стакан запросто заменит на полдник бутерброд. Простокваша содержит куда меньше жира, поэтому голод также быстро вернется.

Сыры - молочные продукты с исключительно высокой пищевой ценностью. Они фактически концентрируют в себе все достоинства молока.

- По скромным подсчетам, порция сыра массой 40-50 г по набору питательных веществ равноценна 200-250 мл молока. Продукт богат полноценным белком (20-28%), кальцием и фосфором, а также витамином А и групп В, особенно В12, необходимого для нервной системы и кроветворения, - отмечает врач-гигиенист и уточняет, что сыр отличается большим содержанием жиров, поэтому регулярное превышение суточной нормы может привести к набору лишнего веса.

Еще один распространенный молочный продукт - сливочное масло - славится высоким содержанием витамина А, который укрепляет иммунитет и защитные функции организма, а также витамина D, помогающего усваивать кальций.

- Также в сливочном масле содержится холестерин, участвующий в строительстве клеточных мембран и синтезе половых гормонов. Чтобы получить максимум пользы, выбирайте продукт с жирностью не менее 82,5% и без растительных добавок, - поясняет собеседник и дополняет, что умеренное употребление продукта - залог здоровых сосудов, крепких зубов и хорошего пищеварения на долгие годы.

Правда, по словам эксперта, следует не забывать, что с возрастом у многих людей снижается выработка фермента лактазы, что делает употребление цельного молока причиной вздутия, диареи и кишечных спазмов.

- Еще одна большая проблема - аллергия на молочный белок казеин. Высокое содержание насыщенных жиров в сливочном масле и жирных сырах напрямую связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, а выдержанные сорта сыров, содержащие тирамин, способны провоцировать приступы мигрени, - поясняет врач. - В то же время огромную пользу молока и кисломолочных продуктов как источника кальция, белка и витаминов невозможно недооценивать.

|Марина Валах, газета "7 дней "; фото из открытых интернет-источников.

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