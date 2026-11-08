Чем отличается ремонт дома от реконструкции? Рассказываем 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие владельцы старых домиков хотят сделать ремонт или реконструкцию своей недвижимости. В чем же отличие и что нужно учесть? Блогер Елена Никитенок
на портале VIDEOBEL.BY объясняет, в каких случаях необходимо разрешение исполкома и какие строительные нормы важно соблюдать.
Ремонт - это работы по обновлению или замене каких-либо элементов дома. Например, вы хотите заменить окна в доме, поменять крышу (шифер на новую металлочерепицу) - это ремонт. Покрасить, поклеить обои и сделать внутри косметический ремонт - это тоже ремонт. А если вы хотите сделать пристройку к дому или внутри дома разместить санузел, которого ранее у вас не было, это уже реконструкция. Реконструкция - это мероприятие, когда вы изменяете назначение помещений.
В чем принципиальная разница? В том, что для реконструкции нужно брать разрешение в исполкоме вашего района, а для ремонта - нет.
Совет: при пристройке каких-либо объектов не забывайте руководствоваться нормативными расстояниями от границ ваших участков. На сегодняшний день для жилых домов расстояние от границы участка составляет не менее 3 м, а для хозпостроек - не менее 2 м.-0-
Больше видео с любимыми блогерами смотрите на VIDEOBEL.BY
.