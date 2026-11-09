Быстро, просто и красиво! Мастер-класс по созданию пышной астры из фоамирана

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рукодельница и блогер Ольга Бартош на портале VIDEOBEL.BY
рассказывает, как просто и быстро сделать астры из фоамирана. Готовые цветы можно использовать для украшения, а также для различных поделок.
Сначала делаем серединку цветка. Понадобится фоамиран желтого цвета. Отрезаем полоску шириной 1 см и длиной 20 см. Надрезаем ее лапшой примерно по 1 мм по всей длине. Затем склеиваем, сворачивая в рулон (для удобства можно использовать зубочистку). Готовый рулончик нужно распушить. Нагреваем его на утюге и пальцами придаем форму. Серединка готова.
Теперь будем делать лепесточки. Из фиолетового фоамирана вырезаем отрезок шириной 6 см и длиной 30 см. Склеиваем свободные длинные края между собой. Получившуюся заготовку нарезаем лапшой по 2 мм примерно по всей длине отрезка. Затем разрезаем по всей длине по центру, формируя два ряда лепестков. Приклеиваем горячим клеем лепесточки к середине в несколько слоев. Теперь придаем форму лепесткам, также нагревая их на утюге, при этом часть лепестков направляем к центру, а часть - наружу. Сам цветочек готов.
Добавим зелень. Для этого берем круг из зеленого фоамирана диаметром 8 см, складываем его пополам и еще раз пополам. Делаем надрезы по направлению к центру по линиям сгиба. Каждую получившуюся часть делим еще на две. Затем каждую часть заостряем сначала с одной стороны, потом с другой. Делаем небольшие надрезы на каждом лепесточке и прокручиваем пальцами, собрав их вместе, чтобы сделать более живыми. Приклеиваем листочки к цветочку. Готово!-0-
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