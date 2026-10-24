Бусины, бисер и немного фантазии. Мастер-класс по изготовлению ободка от Ольги Бартош

Понадобятся бусины размером 4 на 6 мм и бисер №11. Работу начинаем с подготовки ободка. Его необходимо оплести любой узкой лентой, например шириной 1,2 см. Для этого нужно нанести горячий клей на ободок и приклеить ленту по спирали. Для завершения работы с ободком берем два отрезка по 3 см и заклеиваем ими кончики изделия, промазав клеем сначала центральную часть, а затем поочередно правую и левую сторону ленты. Скругляем кончики и запаиваем их зажигалкой. Ободок готов.

Пришивать бусины будем леской толщиной 0,16 мм. Отступаем от начала ободка примерно 5 см. Эта часть будет находиться за ушами и в декоре не нуждается. Делаем прокол ленты с одного из краев. Нанизываем бусину и сразу бисерину, затем проходим иголкой обратно через бусину. Получается пришитая бусинка, напоминающая ягодку. Так мы пришиваем бусинки друг за другом по одной стороне. Затем, возвращаясь, пришиваем их и по второй. Пришивать бусины будем леской толщиной 0,16 мм. Отступаем от начала ободка примерно 5 см. Эта часть будет находиться за ушами и в декоре не нуждается. Делаем прокол ленты с одного из краев. Нанизываем бусину и сразу бисерину, затем проходим иголкой обратно через бусину. Получается пришитая бусинка, напоминающая ягодку. Так мы пришиваем бусинки друг за другом по одной стороне. Затем, возвращаясь, пришиваем их и по второй.





Получается два ряда, но на этом не останавливаемся и шьем третий ряд между тех, что уже есть.





Вот так просто, владея лишь умением правильно пришивать бусинки, можно сделать шикарный аксессуар для волос.-0-





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