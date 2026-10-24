Бусины, бисер и немного фантазии. Мастер-класс по изготовлению ободка от Ольги Бартош

Понадобятся бусины размером 4 на 6 мм и бисер №11. Работу начинаем с подготовки ободка. Его необходимо оплести любой узкой лентой, например шириной 1,2 см. Для этого нужно нанести горячий клей на ободок и приклеить ленту по спирали. Для завершения работы с ободком берем два отрезка по 3 см и заклеиваем ими кончики изделия, промазав клеем сначала центральную часть, а затем поочередно правую и левую сторону ленты. Скругляем кончики и запаиваем их зажигалкой. Ободок готов.
Получается два ряда, но на этом не останавливаемся и шьем третий ряд между тех, что уже есть.
Вот так просто, владея лишь умением правильно пришивать бусинки, можно сделать шикарный аксессуар для волос.-0-
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