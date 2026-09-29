29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовую булавку железного века нашли на городище в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Институте истории НАН.
"Ровно 100 лет назад начались первые научные раскопки на городище Банцеровщина в Минском районе - одном из самых известных и знаковых памятников белорусской археологии. Сегодня исследования продолжаются и в корне меняют наши представления о хронологии, материальной культуре и пространственной структуре этого древнего поселения. Исследования Банцеровщины продолжают приносить новые данные, которые помогают ученым точнее воссоздать картину жизни наших предков и раскрыть тайны древних укреплений", - отметили в институте.
В НАН также назвали главные открытия экспедиции 2026 года. "Археологи добились впечатляющих результатов на склоне городища. Выявлены скрытые элементы оборонительной системы - начало древнего рва. На месте стоянки раннего неолита, возможно, открыто совершенно новое селище. Обнаружена бронзовая булавка - абсолютно уникальный артефакт для железного века в Центральной Беларуси", - говорится в сообщении.-0-
Калейдоскоп
29 сентября 2026, 21:21
Бронзовую булавку железного века нашли на городище в Минском районе
Фото Института истории НАН
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