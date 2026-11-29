29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что на самом деле делает выходной счастливым, на портале VIDEOBEL.BY
рассказал блогер Игорь Курилович.
По словам главы семьи, раньше ему казалось, что для удачного выходного обязательно нужно придумать что-то особенное. Однако с опытом пришло понимание: в большой семье все работает иначе и лучшим днем может стать самая обычная совместная прогулка по городу. Кто-то ноет от усталости, кто-то просит вкусняшку, кто-то отстал, кто-то спорит о мелочах - именно в этой суете и шуме кроется настоящая жизнь, считает блогер.
На его взгляд, в немного хаотичных будничных моментах много тепла. "Это и есть настоящие, не идеальные для картинки в соцсетях. Эти живые, немного хаотичные моменты не купишь ни за какие деньги. Идеальный семейный выходной - это не место, а люди", - подытожил Игорь Курилович.
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