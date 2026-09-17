Азиатский шершень становится проблемой для экономики и экологии Португалии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрессивный азиатский шершень становится проблемой для Португалии. Для борьбы с инвазивным видом часто привлекаются службы гражданской обороны, сообщает RMF24 со ссылкой на фермеров.



Как рассказал Антонио Сильва, владелец фермы из Ламегу (северная часть страны), опубликованные официальные статистические данные об уничтоженных службами гнездах азиатских шершней доказывают масштабность и быстрое размножение этого вида. Многие люди пытаются самостоятельно удалить гнездо азиатских шершней, особенно когда оно еще маленькое.



Португальская гражданская оборона и Институт охраны природы и лесов в Лиссабоне регулярно предупреждают о недопустимости приближения к гнездам азиатского шершня, поскольку его укус представляет серьезную опасность для здоровья человека. Яд шершня может вызывать сильнейшую аллергию с летальным исходом.



В среднем в Португалии ежегодно регистрируется не менее двух смертей в результате укусов этих инвазивных насекомых. Последний смертельный случай был зафиксирован в начале сентября этого года в северном районе Фелгейраша. Шестьдесят девятилетний фермер подвергся нападению азиатского шершня во время перевозки урожая винограда на ферму. Местные медицинские службы сообщили, что непосредственной причиной смерти мужчины, ужаленного в голову, стал анафилактический шок, разновидность внезапной и тяжелой аллергии.



Азиатский шершень (Vespa velutina), также известный как желтоногий шершень (из-за окраски конечностей), постепенно расширяет свое присутствие в Португалии. Впервые он появился в стране в 2011 году и в настоящее время наиболее распространен в центральной и северной частях страны, также его завезли на португальские Азорские острова. В естественных условиях обитает в Китае и Индии.



Как сообщает портал Portugal Resident, азиатский шершень строит свои гнезда на верхушках деревьев, столбов и кустарников. Пчелы являются одной из его главных жертв. Он охотится на них у входа в ульи, также захватывает во время полетов для сбора пыльцы и нектара. Эти постоянные нападения создают высокий уровень стресса в колониях, снижая активность пчел и постепенно ослабляя улья. Этот вид является агрессивным хищником, охотящимся также на беспозвоночных различных размеров, включая бабочек, стрекоз, богомолов и кузнечиков, а также других ос и даже мелких позвоночных, таких как ящерицы. Он напрямую нарушает естественный баланс экосистем. Сокращение численности опылителей может вызвать цепную реакцию в сельском хозяйстве и фауне, зависящих от этих ресурсов. Опылители - это основа воспроизводства большинства цветковых растений и стабильности мирового производства продуктов питания. Их сокращение влияет не только на биоразнообразие, но и на производство продуктов питания и экологическую устойчивость.-0-