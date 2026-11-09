Астрономы обнаружили 52 невидимые ранее галактики

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа астрономов обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа, которые ранее оставались невидимыми для телескопов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование чилийского научного центра изучения галактик.





Ранее большая часть поисков фокусировалась на галактиках, которые ярко светятся в оптическом или инфракрасном диапазоне, поскольку в них активно рождаются новые звезды. Из-за этого системы, в которых звезды рождаются менее интенсивно, оставались невидимыми.





Исследователи решили сосредоточиться не на свечении галактик, а на газовых облаках, из которых формируются звезды. Они с помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама отслеживали сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, которые выдают присутствие таких газовых облаков, а также проанализировали спектральные данные, которые обычно упускают из виду. Примененный метод позволил увидеть объекты, которые не фиксировали другие инструменты, в том числе галактики, находящиеся в стадии перехода к неактивному состоянию.





Согласно результатам анализа, запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что указывает на их большой потенциал для звездообразования. Однако часть найденных систем почти не образует звезд - по мнению исследователей, остановка звездообразования в этих системах может быть связана с тем, что рождающиеся звезды нагревают газ, лишая его возможности сжиматься и давать жизнь новым светилам.-0-