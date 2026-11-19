19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Ларри Пойндекстер, известный по сериалам "Друзья" и "Санта-Барбара", скончался в возрасте 66 лет спустя несколько дней после ДТП, сообщает издание Deadline.



Актера вечером 13 ноября в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе сбил автомобиль, когда он переходил дорогу. Мужчина был госпитализирован с переломами ребер. Врачи планировали провести операцию, но утром 18 ноября, в день, когда она должна была состояться, Пойндекстер умер.



На счету актера более 170 работ в полнометражном кино и телевизионных проектах. Среди них сериалы - "Санта-Барбара", "Друзья", "Морская полиция: Спецотдел", "Касл", "Главная больница","Менталист" и др.



Помимо работы в кино и на телевидении, Ларри Пойндекстер занимался театральными постановками и музыкой. Он участвовал в создании спектаклей как продюсер, и наиболее заметным его достижением в этой сфере стал бродвейский мюзикл The Cher Show, получивший две премии "Тони" в 2019 году. Кроме того, в 1990-х годах Пойндекстер был музыкантом и вокалистом альтернативной кантри-группы The High Lonesome. Их альбом Feel Free To Do So вышел в 1995 году.-0-