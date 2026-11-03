50 сортов винограда в одной теплице. Как вырастить сладкую ягоду в Беларуси?

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Блогер Кирилл Кветка делится личным опытом выращивания винограда в теплице. Как получить сладкие ягоды в любом регионе Беларуси, садовый энтузиаст рассказал на портале VIDEOBEL.BY

Можно ли в условиях белорусского климата вырастить крупный и сладкий виноград? Да, это реально. Кирилл Кветка посадил виноград в теплице и добился впечатляющих результатов. "Свою коллекцию в 50 сортов я решил растить в тепличных условиях и таким образом облегчил себе жизнь. Никаких сложностей у меня не возникает", - рассказывает блогер.

Благодаря теплице виноград не нужно укрывать на зиму. Еще немаловажный момент - растение в теплице не требует химической обработки: к концу сезона лоза может заболеть, но для урожая это уже не критично. Также виноград в теплице надежно защищен от весенних заморозков, в случае сильного похолодания достаточно включить обогреватель - и проблема будет решена. А летом, когда ягода наливается, часто идут дожди, и теплица помогает защититься от не идущей на пользу винограду переувлажненности почвы. Благодаря теплице виноград не нужно укрывать на зиму. Еще немаловажный момент - растение в теплице не требует химической обработки: к концу сезона лоза может заболеть, но для урожая это уже не критично. Также виноград в теплице надежно защищен от весенних заморозков, в случае сильного похолодания достаточно включить обогреватель - и проблема будет решена. А летом, когда ягода наливается, часто идут дожди, и теплица помогает защититься от не идущей на пользу винограду переувлажненности почвы.





Блогер в качестве одного из своих фаворитов по вкусовым качествам назвал сорт кишмиш "Юпитер" - вкусный, сладкий, с привкусом земляники или смородины, очень неприхотливый. Этот виноград подойдет для выращивания даже в открытом грунте. Если любите мускатные сорта, Кирилл Кветка рекомендует обратить внимание на виноград "Блестящий". Еще один сорт, достойный внимания, - "Атаман". Очень крупный, ягоды по величине - как слива. Виноград поздний, поэтому подходит только для выращивания в теплице.





"Виноград у нас в Беларуси - и в Витебске, самом холодном регионе, и в Бресте, самом теплом, - растет отлично. Но при уличном выращивании за ним нужно активно ухаживать. А можете, как я: высаживаете в теплицу, и у вас вообще ни о чем голова болеть не будет", - считает блогер.-0-



