50 сортов винограда в одной теплице. Как вырастить сладкую ягоду в Беларуси?

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Блогер Кирилл Кветка делится личным опытом выращивания винограда в теплице. Как получить сладкие ягоды в любом регионе Беларуси, садовый энтузиаст рассказал на портале VIDEOBEL.BY.
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Можно ли в условиях белорусского климата вырастить крупный и сладкий виноград? Да, это реально. Кирилл Кветка посадил виноград в теплице и добился впечатляющих результатов. "Свою коллекцию в 50 сортов я решил растить в тепличных условиях и таким образом облегчил себе жизнь. Никаких сложностей у меня не возникает", - рассказывает блогер.
Блогер в качестве одного из своих фаворитов по вкусовым качествам назвал сорт кишмиш "Юпитер" - вкусный, сладкий, с привкусом земляники или смородины, очень неприхотливый. Этот виноград подойдет для выращивания даже в открытом грунте. Если любите мускатные сорта, Кирилл Кветка рекомендует обратить внимание на виноград "Блестящий". Еще один сорт, достойный внимания, - "Атаман". Очень крупный, ягоды по величине - как слива. Виноград поздний, поэтому подходит только для выращивания в теплице.
"Виноград у нас в Беларуси - и в Витебске, самом холодном регионе, и в Бресте, самом теплом, - растет отлично. Но при уличном выращивании за ним нужно активно ухаживать. А можете, как я: высаживаете в теплицу, и у вас вообще ни о чем голова болеть не будет", - считает блогер.-0-
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