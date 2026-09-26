Мария Гнедчик: "Воспоминания об этом сезоне будут долго вызывать эмоции". Чемпионка мира Мария Гнедчик о состязаниях и спортивной семье





- Мария, какие впечатления остались от сезона, который выдался уж очень насыщенным и продуктивным?





- Начало сезона получилось совсем не таким, как я себе представляла. Первый международный старт, этап Кубка Леднева в Кирове, я выиграла, и на тот период с весьма неплохим результатом. И в целом неплохо выступала на международных стартах, но мне как будто все время чего-то не хватало. С одной стороны, это здорово, когда попадаешь в топ-10 и чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, это стимул работать над собой. А с другой - мне как максималисту хочется на каждом старте подниматься на пьедестал или как минимум попадать в цветочную церемонию. Если сложить все, чего мне не хватало, то я могла бы выигрывать на каждом старте. Но в пятиборье не принято говорить "а если бы". При этом я не могу сказать, что меня тотально преследовали неудачи, я попадала в финал, даже когда ситуация была совсем печальной. На втором-третьем этапах Кубка Леднева у меня были медали. Поэтому сказать, что все было плохо, язык не повернется, но все было не так, как мне хотелось и на что я была способна. И это напрягало. Поэтому за полтора месяца до чемпионата Европы я взяла небольшой отпуск и поехала в Барселону. Первый раз в жизни отдыхала одна. Это была отличная перезагрузка, которая придала сил.





В личном зачете на чемпионате Европы я стала девятой, и это далеко не тот результат, о котором я мечтала. Но все компенсировала бронзовая медаль в командном зачете. Это первая в моей карьере медаль взрослого чемпионата Европы. Когда звонила маме в слезах из-за личного результата, она сказала просто: "Маша, ты - бронзовый призер чемпионата Европы, что тебе еще не нравится?" Мне всегда хочется большего, и мне очень хотелось личную медаль, но мамины слова меня отрезвили. Тем более не было времени расстраиваться - сразу после мы уехали на тренировочный кэмп к чемпионату мира в Китай. Новая страна, новые впечатления, интересные тренировки - и я сразу переключилась.





- Ну и результат чемпионата мира явно не расстроил?





- С чемпионата мира я также звонила родителям в слезах, но это уже были слезы радости. В эстафете мы с Настей Орел, конечно, хотели медаль. Но мы не ожидали, что у нас получится победить, да еще и с большим отрывом. Понятно, что каждый спортсмен стремится прежде всего к личной медали. Но осознание, что ты уже чемпионка мира, немного гасит волнение.

Разумеется, предстартового мандража не стало меньше ни на грамм, просто стало спокойнее внутри. В полуфинале личного зачета я выбегала на старт 13-я. Лазер-ран - непредсказуемый вид, и я, конечно, переживала. Еще и в самый неподходящий момент в голову пришла мысль о том, что слабых соперников здесь нет, все борются за победу. Но все сложилось хорошо, я попала в финал. Разумеется, предстартового мандража не стало меньше ни на грамм, просто стало спокойнее внутри. В полуфинале личного зачета я выбегала на старт 13-я. Лазер-ран - непредсказуемый вид, и я, конечно, переживала. Еще и в самый неподходящий момент в голову пришла мысль о том, что слабых соперников здесь нет, все борются за победу. Но все сложилось хорошо, я попала в финал.





Сильно мотивировало то, что у братьев уже есть медали чемпионата мира, а значит, без награды меня не пустят домой. Но в личном зачете я заняла лишь шестое место. Расстроилась, конечно, но было очень приятно, когда меня пригласили на цветочную церемонию. Обожаю церемонии награждения. Что касается командного зачета, то по регламенту в финал выходят только три команды. То есть мы знали, что медаль у нас в любом случае будет, вопрос лишь какая. Естественно, хотелось золотую. И у нас все получилось. И снова были слезы - уже на пьедестале, и скрывать их совсем не хотелось.





А сразу после чемпионата мира был Кубок Союзного государства в Москве, который мы с Владом Нестеровым выиграли. Хороший получился турнир, мы соревновались в свое удовольствие, показали классный результат. И он как будто расслабил морально. Заключительный этап Кубка Леднева в Минске уже был скорее как для галочки. Я глупо проиграла в фехтовании, могла пробежать быстрее, но сказалась усталость. В итоге - серебро.





Очень довольна этим сезоном. Он получился насыщенным, долгим, но самое главное - успешным. Под конец мы уже устали, хотелось снять с себя ответственность. А когда все закончилось, стало так грустно и радостно одновременно. Сумасшедший сезон, воспоминания о котором будут долго вызывать мурашки.





- Вероятно, то же самое скажут и ваши братья…





- Не сомневаюсь. Аким и Клим - большие молодцы. Про Акима уже хорошо знают, у него есть золото юношеского чемпионата Европы 2024 года. Предполагалось, что он защитит титулы. И он оправдал ожидания. А Клим стал четырехкратным чемпионом Европы и потом еще четыре медали чемпионата мира собрал. Он нас здорово удивил. Мы очень благодарны маме и папе, своим тренерам за этот сезон. А я еще благодарна за то, что они меня терпели. Я не самый простой спортсмен и знаю, что им бывает тяжело.





- А разве бывают профессиональные спортсмены с простым характером?





- Аким Гнедчик. Он спокойно относится к тому, что у него что-то не получается: не получится сегодня - получится завтра. А я не такая, если у меня что-то не получается, то виноваты все кругом, я слишком эмоционально реагирую. Я знаю, что это неправильно, поэтому периодически извиняюсь перед окружающими за свое поведение. Но ничего не могу с собой поделать, я не могу загнать себя в рамки и перестать быть самой собой. С недавнего времени тренируюсь с мамой, и с ней быть настоящей проще.





- Каково тренироваться под маминым руководством?





- Раньше я зарекалась работать с мамой, старалась максимально абстрагироваться от ее группы. А потом поняла, что мне нужен тренер, который меня чувствует. А кто на это способен лучше мамы? Это самый родной человек, который знает меня от и до. Тем более братья тренируются в группе мамы в Минском областном училище олимпийского резерва, у меня прекрасные отношения с ребятами из группы.





Все само собой сложилось, чему я очень рада. Сейчас я там, где меня любят, берегут и отстаивают, а не там, где я одна из. Первое время было нелегко. Я все воспринимала в штыки, спорила. У нас в группе действует метод кнута и пряника. Мама - женщина с характером, она отвечает за кнут. Ее коллега, Дмитрий Леонидович Зубовский, не то чтобы балует нас пряниками, но у него другой подход. Он будет стоять над душой, пока ты не выполнишь задание. Я могу сколько угодно психовать, что не буду это делать, а он спокойно скажет: "Нет, ты это сделаешь". И мне ничего другого не остается.

- Вы с мамой похожи?





- Очень похожи. Особенно тем, что всегда стоим на своем. Но я по знаку зодиака овен, а мама - водолей. И если мне что-то надо, то мне все равно - ворота или стена - пробью лбом. А мама будет искать пути решения, выкручиваться. Из-за нашего упрямства, конечно, бывают конфликты. Мы быстро вспыхиваем, но и быстро тухнем. Но я не могу дома находиться, если я в ссоре с мамой, поэтому схема отработанная: психанула - извинилась - пошли дальше.





- Этап Кубка мира в Будапеште в апреле 2025 года принес вам, к сожалению, не медаль, а серьезный перелом руки. Очевидно, что активному человеку трудно выпасть из обоймы. Как удалось пережить этот период?





- Не знаю, в каком плане было сложнее, моральном или физическом. Все шло хорошо, выступала на соревнованиях, планировала сборы и тут бац - все отменяется, а я с опухшей, разрывающейся от боли рукой еду домой. И это очень давило психологически.





Было тяжело и физически, каждый день - новый вид боли. Не представляю, как бы я справилась, если бы не моя семья в первую очередь. И если бы не мои друзья из училища олимпийского резерва. Причем на тот момент я их не могла назвать друзьями, просто, чтобы не сидеть дома, проводила с ними время, ездила на сборы. Мне было с ними легко, им со мной - интересно, потому что я старше. И они не дали мне увязнуть в своих переживаниях. Появилось немало людей в жизни, которые помогали мне просто так: присылали подарки, звали меня погулять, чтобы я развеялась. Я была в шоке от того, сколько вокруг доброжелательных людей. И также была в шоке от противоположных впечатлений. Многих людей я отмела. Мне никто ничего не должен, ни в коем случае, но друг познается в беде и некоторые поступки я не могу принять. У меня иногда спрашивают, не боюсь ли я, что со мной никто не будет общаться. А я не боюсь, у меня есть два брата и мне их более чем достаточно.





- После травмы было страшно снова выполнять полосу препятствий?





- Безумно страшно. Полосу мне долго нельзя было делать. Даже когда уже начал формироваться костный мозоль, она была под запретом из-за больших рисков. У меня было сломано две кости, то есть риски возрастали в два раза. Первая прикидка на полосе была простейшая: кольца, боковые кольца и барьеры. Это самая простая полоса, которая только может быть. И это был ужас. Я хваталась руками за кольца так, что у меня белели костяшки пальцев. По ощущениям пульс был как после марафона. И даже сейчас, когда уже полноценно тренируемся, страх не ушел. У нас в Минске булавы на полосе висят достаточно высоко, и каждый раз я мысленно собираюсь, чтобы приступить к выполнению. Наверное, это неправильно, но каждый раз на тренировке я прошу Дмитрия Леонидовича постоять рядом, чтобы, если не дай бог что, он меня словил. Я понимаю, что мне нужно переступить через свой страх, и мама об этом говорила, но пока ничего не могу с собой поделать, мне спокойнее, когда тренер рядом. И все уже смирились, поняли, что береженного бог бережет, одной травмы хватило сполна.

- Вы когда-то признавались, что очень любите лошадей. Как отреагировали на то, что конкур в программе соревнований заменили на полосу препятствий?





- Так я и полосу препятствий люблю, хоть она непредсказуемая и опасная. Что бы ни говорили, что конкур опасен, полоса не менее опасная. Да, с лошадью может быть всякое, в том числе и необратимые последствия, но и на полосе случается много травм, по себе знаю.





Изначально было грустно, потому что я очень люблю конкур. Но я смирилась. От моих переживаний ничего не изменится, так и какой смысл тогда переживать? Я продолжаю ездить в Ратомку, ездить на лошади. Да, у меня есть на это не так много времени. Но зато теперь, катаясь, я отдыхаю, а не думаю о работе.





- Насколько из-за такой перемены изменился характер пятиборья?





- Соревнования стали проходить быстрее, динамичнее. Пришли молодые спортсмены, у которых больше энергии и энтузиазма. Эмоционально стало как будто легче, потому что с лошадью ты никогда не знал, что тебя ждет, ведь все зависело от характера лошади. Но физически стало сложнее, потому что в седле, как ни крути, ты сидел, работал руками и корпусом. А полоса препятствий - это еще один силовой серьезный вид, в котором задействовано все тело.





- В одном из интервью вы сказали, что тренируетесь почти 24 на 7, что для современного пятиборья неудивительно. А отдых включен в расписание?





- Я такой человек, что соревнования, тренировки, даже предстартовый мандраж доставляют мне удовольствие. Как я справляюсь с нагрузкой? Я никогда не тренируюсь в воскресенье. Один полноценный день отдыха в неделю должен быть обязательно. Я могу пойти погулять, в идеале куда-то поехать. Мне важно менять обстановку, чтобы разгрузить голову. Элементарно для этого можно поехать на дачу, сходить в баню, пожарить шашлык, пообщаться с братьями. Хочу еще раз съездить в отпуск одна. Люблю бывать на природе, она наполняет меня спокойствием. Но мне трудно с собой договориться на то, чтобы спокойно отдыхать. На подкорке постоянно сидит мысль о том, что пока я делаю паузу, мои соперники тренируются, а значит, я могу им уступить.





- Мария, вы признавались, что каждый старт братьев воспринимаете как свой. Волнение за них не мешает на своих соревнованиях?





- Волнение за них - это часть моей жизни, я же старшая. Сбивает оно меня или нет - это неверная постановка вопроса. Потому что это моя семья. Мы можем ругаться, спорить, но мы друг за друга переживаем. Мой чемпионат мира совпал с чемпионатом мира Акима. Разница во времени - 6 часов. Мне ужасно хотелось спать, но я не могла уснуть, не дождавшись его результата. Узнала, что он выиграл - и сразу же уснула. После Кубка Леднева у меня берут интервью, я что-то отвечаю, а в голове мысли лишь о том, что сейчас на чемпионате Европы выступает Клим.





Я не могу не волноваться за Акима и Клима, потому что я их очень люблю и не представляю своей жизни без братьев. Я люблю за них переживать. Это такое приятное, но одновременно тяжелое волнение, потому что ты ничем не можешь помочь. Я не представляю, как тренеры с этим справляются. С одной стороны, мне хочется в будущем быть тренером, а с другой - как представлю, что придется волноваться за всех и вся, дурно становится. Не могу представить, каково нашей маме, ведь она переживает за нас и как за спортсменов, и как за своих детей.





- Хотели бы с кем-то из братьев выступить в смешанной эстафете?





- Мечтаю об этом. Если бы сроки чемпионата Европы у Акима были другие, то на турнире в Москве мы могли бы выступить вместе. Надеюсь, в следующем сезоне такая возможность у нас будет. Но пока мы все время вместе на сборах, и это уже радует.

Скажу честно, я очень рада, что судьба подарила мне братьев, а не сестру. Представим ситуацию: моя сестра начинает заниматься пятиборьем и в перспективе вместо напарника в семье вырастает соперница. Когда Акима принесли домой, я заявила родителям: "Новую куклу принесли, теперь старую выбросите". Не представляю, как бы я отреагировала на сестру. Скажу честно, я очень рада, что судьба подарила мне братьев, а не сестру. Представим ситуацию: моя сестра начинает заниматься пятиборьем и в перспективе вместо напарника в семье вырастает соперница. Когда Акима принесли домой, я заявила родителям: "Новую куклу принесли, теперь старую выбросите". Не представляю, как бы я отреагировала на сестру.





Мама иногда говорит, что хотела бы двух дочек, но я рада, что у меня братья. Знаю, что всегда могу на них положиться и они мне во всем помогут. Раньше я со стипендии подкидывала Акиму денег на карманные расходы, теперь он сам зарабатывает и мне что-то покупает, он всегда знает, что мне нужно. Клим пока маленький, поэтому мы с Акимом всегда ему что-то дарим. И никакой конкуренции нет, хотя даже на тренировках я не люблю Акиму проигрывать.





- Мария, современное пятиборье - невероятно тяжелый вид спорта. Что мотивирует столько работать и столько тренироваться?





- Очень люблю этот вид спорта. Без любви в пятиборье делать нечего. Невозможно тренировать пять видов спорта и ненавидеть это дело. Ничего хорошего не получится, ты просто сломаешься. Трудный вид спорта, который забирает время, силы, который требует большой самоотдачи. Но в то же время он развивает человека, каждый вид раскрывает в тебе разные грани.





- Например?





- Фехтование развивает смелость, мне иногда ее не хватает. Полоса препятствий делает бесстрашным, учит не бояться рисковать. Плавание развивает терпение. Стрельба совершенствует концентрацию. Бег учит переступать через усталость, договариваться с собой и через "не могу" показывать результат. Спорт в целом научил меня работать. Благодаря спорту я знаю, что ответственная, добросовестная работа всегда воздается. Пятиборье научило справляться со сложностями и стойко переживать трудные этапы. Спорт не прощает ошибок, и он научил меня учиться на своих ошибках.





- С ростом результатов возрастает и медийный интерес к спортсмену. Мария, вас мероприятия, интервью, съемки не утомляют?





- Я все это обожаю. Очень люблю давать интервью, в прямом эфире, бывает волнуюсь, но мне нравится. Люблю разные мероприятия, так здорово иногда сменить спортивный костюм на платье. Люблю то, чем занимаюсь, каждую часть своей работы. И рассказывать о своем виде спорта я тоже очень люблю. Аким к интервью относится очень спокойно, он сам по себе сдержанный. Клим не любит, постоянно переживает, что сказать. Что ж, буду отдуваться за всех.





- О чем мечтаете?





- Раньше я во всех интервью говорила, что моя главная мечта - это золото Олимпийских игр. Ничего не изменилось. Но после того, как нас опрокинули с Олимпиадой в Париже, во всеуслышание я уже об этом не заявляю. Просто делаю свое дело, и стараюсь делать его максимально хорошо. Когда, заняв шестое место на чемпионате мира, звонила маме в слезах, она мне сказала: "Маша, вспомни, где ты была год назад". А год назад я, до конца не восстановившись от травмы руки, решила выступить на этапе Кубка Леднева. Но мне наступили на ногу, у меня вылетело колено и я даже не смогла закончить выступление. Мне было ужасно больно и плохо. И благодарна Богу, что в этом сезоне я шестая на чемпионате мира.

Я поняла, что надо любить процесс, работать и доверяться судьбе. Это совсем не означает, что надо сидеть сложа руки. Надо работать, стараться и помнить, что все складывается так, как надо. И быть благодарным за все - родителям, Богу, окружающим. И не кричать о своих желаниях на весь мир. Я поняла, что надо любить процесс, работать и доверяться судьбе. Это совсем не означает, что надо сидеть сложа руки. Надо работать, стараться и помнить, что все складывается так, как надо. И быть благодарным за все - родителям, Богу, окружающим. И не кричать о своих желаниях на весь мир.





Валерия СТЕЦКО,

фото БЕЛТА и Белорусской федерации современного пятиборья.-0-