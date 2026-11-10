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Олег Клинцевич: Влага в запасе и здоровые всходы: гарантирует ли хорошая осенняя погода высокий урожай озимых

Опубликовано:

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Интервью
10 ноября 2026, 12:46
Олег Клинцевич

Влага в запасе и здоровые всходы: гарантирует ли хорошая осенняя погода высокий урожай озимых

Олег Клинцевич
Олег Клинцевич
Начальник отдела агрометеорологии службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета
Состояние полей перед зимовкой во многом определяет будущую урожайность озимых культур. В Беларуси аграрии завершают осенние полевые работы и оценивают готовность посевов к холодному периоду. На развитие растений повлияли температурный режим, количество осадков и уровень увлажнения почвы. Особое внимание специалисты уделяют срокам сева и состоянию поздних посевов. Важно, успели ли озимые сформировать необходимую корневую систему и накопить достаточное количество питательных веществ. Как поля подготовлены к зиме и какие погодные факторы могут повлиять на перезимовку культур, рассказал начальник отдела агрометеорологии службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Олег Клинцевич.

- Олег Мечеславович, как в целом складывается состояние озимых культур перед наступлением зимы? Успели ли озимые пройти основные этапы осеннего развития и сформировать достаточную корневую систему?

- Нынешней осенью агрометеорологические условия для развития озимых зерновых культур на большинстве площадей складывались вполне благоприятно. Основные массивы озимых зерновых культур были засеяны в большинстве областей к 25-30 сентября, в Витебской и Могилевской областях - к 5-10 октября (позже оптимальных сроков).

Теплая погода в октябре продлила осеннюю вегетацию, способствовала появлению всходов на поздних посевах и дальнейшему развитию озимых культур. Всходы появлялись в основном через 6-9 дней, на полях с недостатком влаги в почве и на октябрьских посевах - через 10-12 дней после посева.

На большинстве наблюдаемых полей озимые зерновые культуры раскустились. В среднем у одного растения образовалось 1-3 побега, по данным отдельных метеостанций, на участках более раннего срока сева - до 4-5 побегов. На поздних октябрьских посевах наблюдаются всходы и третий лист, идет образование узловых корней. Состояние озимых зерновых культур хорошее. У озимого рапса продолжалось формирование листовой розетки. По данным метеостанций, преобладают хорошие визуальные оценки состояния посевов. В настоящее время для более детального выяснения состояния озимых культур подразделения Белгидромета проводят маршрутное обследование.

- Как на посевы повлияли заморозки, перепады температур и малое количество осадков в последние недели?

- В первой декаде ноября в связи с понижением температуры вегетация озимых культур замедлилась и наблюдается преимущественно в дневные часы. Ночные заморозки не представляли опасности для озимых посевов. По мере понижения температуры воздуха озимые культуры проходят закалку.

Несмотря на недобор осадков в последние недели обеспеченность влагой на большинстве площадей остается еще достаточной. Удовлетворительная обеспеченность влагой озимых сохраняется местами в Гомельской, на юге Брестской и Могилевской областей. В ближайшее время ожидаемые осадки должны пополнить запасы влаги в почве.

- В каких регионах условия для роста и подготовки озимых к зиме были наиболее благоприятными, а где возникли сложности?

- На большей части территории страны агрометеорологические условия для роста и развития складывались вполне благоприятно. Сложности возникали в основном в период массового сева.

В сентябре в ряде районов южной части страны продолжительное время сохранялся недостаток почвенной влаги, здесь условия для озимого сева и появления всходов озимых культур складывались не лучшим образом. В северо-восточной половине страны и в ряде районов на северо-западе после сильных дождей наблюдалось переувлажнение почвы, затрудняющее проведение посевных работ. Здесь из-за более позднего срока сева на части площадей озимые зерновые культуры "уйдут в зиму" не раскустившись.

- Достаточно ли увлажнена почва для нормального развития культур и проведения оставшихся полевых работ?

- В течение осени на основных массивах запасы влаги в почве оставались достаточные, в ряде районов южной части страны были ниже оптимальных. 

- Как поздние сроки сева повлияли на состояние озимых и их шансы успешно перезимовать?

- Осеннее кущение озимых зерновых культур - основа формирования будущего урожая. Такие посевы лучше зимуют, обеспечивается их эффективное развитие весной. Поздние посевы не успеют раскуститься, такие растения более подвержены влиянию неблагоприятных условий в зимний период и, как правило, менее продуктивны в дальнейшем.

- Есть ли риск вымокания, вымерзания или других неблагоприятных последствий для посевов этой осенью?

- Агрометеорологические условия этой осенью в целом складывались вполне благоприятно. Основные риски неблагоприятных последствий для озимых культур могут возникнуть в период перезимовки.

- Как погодные условия повлияли на завершение уборки поздних культур и подъем зяби?

- Условия для уборки сахарной свеклы, поздних овощей складывались в основном благоприятно, лишь в отдельные дни проходящие дожди снижали темпы уборки, особенно кукурузы на зерно. По данным визуальных наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории Беларуси находился в умеренно влажном состоянии, что позволяло проводить зяблевую обработку с хорошим качеством.

- Какие работы аграриям важно успеть провести до устойчивого похолодания?

- До устойчивого похолодания необходимо завершить уборку сахарной свеклы, кукурузы на зерно, подъем зяби.

- Может ли теплая осень осложнить подготовку растений к зимнему покою?

- Нынешней осенью эффективных температур выше плюс 5 градусов накопилось значительно больше, чем обычно. Теплая погода продлила период активной вегетации и способствовала развитию озимых культур.

Анастасия КОЗЛОВА,
БЕЛТА.-0-
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