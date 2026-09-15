Германн Александер Бейелер: В сложные времена особенно важно не строить стены, а сохранять мосты - почетный консул Беларуси в Швейцарии

Важно сохранять и развивать сотрудничество прежде всего там, где оно приносит очевидную пользу людям. Такое мнение выразил в эксклюзивном интервью корреспонденту БЕЛТА почетный консул Республики Беларусь в Люцерне (Швейцарская Конфедерация) Германн Александер Бейелер, который рассказал о реализуемых с его активной поддержкой белорусско-швейцарских проектах в здравоохранении, науке, культуре, спорте и в целом в гуманитарной сфере, а также о белорусских корнях и необходимости сохранять мосты дружбы между народами двух стран даже в сложные времена.



- Господин Бейелер, на протяжении семи лет вы являетесь почетным консулом Беларуси в Швейцарии. Какова история назначения на эту должность, не связано ли это с вашими белорусскими корнями?





Решение принять на себя обязанности почетного консула основывалось прежде всего на моем отношении к стране, контактах с белорусами и желании развивать отношения между Беларусью и Швейцарией. Но когда позднее открылась эта семейная история, Беларусь стала для меня еще ближе и заняла очень важное место в моей жизни.

Я остаюсь швейцарцем, и именно это, на мой взгляд, является преимуществом моей миссии. Я хорошо понимаю Швейцарию и одновременно уже достаточно хорошо знаю Беларусь, ее людей, возможности и потребности. Это позволяет искать точки соприкосновения даже тогда, когда политическая ситуация этому не способствует.



Для меня должность почетного консула никогда не была просто почетным титулом. Я убежден, что результат такой работы должен быть конкретным: состоявшаяся встреча, новый медицинский проект, помощь социальному учреждению, контакт между специалистами двух стран, поддержка спортсменов или культурная инициатива.



Сегодня я могу совершенно искренне сказать: Беларусь стала для меня очень близкой страной. - Действительно, есть удивительная история. Когда я стал почетным консулом Беларуси, я еще не знал, что мои предки жили в Пинске. Об этом я узнал позднее. Поэтому иногда я думаю, что моя встреча с Беларусью была не совсем случайной.Решение принять на себя обязанности почетного консула основывалось прежде всего на моем отношении к стране, контактах с белорусами и желании развивать отношения между Беларусью и Швейцарией. Но когда позднее открылась эта семейная история, Беларусь стала для меня еще ближе и заняла очень важное место в моей жизни.Я остаюсь швейцарцем, и именно это, на мой взгляд, является преимуществом моей миссии. Я хорошо понимаю Швейцарию и одновременно уже достаточно хорошо знаю Беларусь, ее людей, возможности и потребности. Это позволяет искать точки соприкосновения даже тогда, когда политическая ситуация этому не способствует.Для меня должность почетного консула никогда не была просто почетным титулом. Я убежден, что результат такой работы должен быть конкретным: состоявшаяся встреча, новый медицинский проект, помощь социальному учреждению, контакт между специалистами двух стран, поддержка спортсменов или культурная инициатива.Сегодня я могу совершенно искренне сказать: Беларусь стала для меня очень близкой страной.





- Как часто вы бываете в Беларуси? Что больше всего вас привлекает в нашей стране?



- Я стараюсь бывать в Беларуси регулярно. Причем для меня принципиально важно не ограничиваться Минском. Страну невозможно по-настоящему узнать, если видеть только столицу. Поэтому во время поездок я стараюсь посещать регионы, их университеты, больницы, социальные учреждения, предприятия. Именно там особенно хорошо видны и достижения страны, и вопросы, которые еще требуют решения.



Больше всего меня привлекают люди. Я встречаю в Беларуси высокопрофессиональных врачей, ученых, преподавателей, спортсменов, руководителей. Меня всегда впечатляет сочетание высокого профессионализма со скромностью и человеческой открытостью. Мне нравятся порядок, безопасность, чистота белорусских городов, природа и, конечно, гостеприимство.

Со временем многие первоначально официальные знакомства переросли в настоящую дружбу. Поэтому сегодня поездка в Беларусь для меня - это уже значительно больше, чем служебная командировка. - Я стараюсь бывать в Беларуси регулярно. Причем для меня принципиально важно не ограничиваться Минском. Страну невозможно по-настоящему узнать, если видеть только столицу. Поэтому во время поездок я стараюсь посещать регионы, их университеты, больницы, социальные учреждения, предприятия. Именно там особенно хорошо видны и достижения страны, и вопросы, которые еще требуют решения.Больше всего меня привлекают люди. Я встречаю в Беларуси высокопрофессиональных врачей, ученых, преподавателей, спортсменов, руководителей. Меня всегда впечатляет сочетание высокого профессионализма со скромностью и человеческой открытостью. Мне нравятся порядок, безопасность, чистота белорусских городов, природа и, конечно, гостеприимство.Со временем многие первоначально официальные знакомства переросли в настоящую дружбу. Поэтому сегодня поездка в Беларусь для меня - это уже значительно больше, чем служебная командировка.

- Посещая регионы, вы оказываете поддержку медицинским, социальным учреждениям. Чем руководствуетесь, выполняя гуманитарные миссии?



- Для меня существует простой принцип: если у человека есть возможность реально помочь, особенно детям, пожилым людям или людям с инвалидностью, этой возможностью нужно пользоваться.



При этом я сторонник адресной помощи. Мне важно понимать, кому она необходима и какой конкретный результат даст. Поэтому я стараюсь лично посещать учреждения, разговаривать с руководителями и специалистами, видеть существующие потребности.

Один из таких примеров - детский реабилитационный центр "Пуховичи" в Минской области. Я лично посетил его, познакомился с детьми и специалистами центра. После этого центру была оказана благотворительная помощь.



Другой очень важный для меня проект связан с РНПЦ травматологии и ортопедии. В 2024 году я передал центру сертификат для приобретения высокотехнологичного оборудования для детских операционных и развития детского травматолого-ортопедического отделения. Когда видишь детей с тяжелейшими ортопедическими патологиями и одновременно видишь высокий уровень белорусских врачей, которые помогают этим детям снова встать на ноги и вернуться к полноценной жизни, понимаешь, что такая поддержка действительно имеет смысл.



Именно личное знакомство с РНПЦ в свое время привело и к более масштабной идее - созданию на его базе Белорусско-швейцарского референс-центра по протезированию крупных суставов. Для меня это хороший пример того, как благотворительная помощь может перерасти в долгосрочное профессиональное сотрудничество.



- Для меня существует простой принцип: если у человека есть возможность реально помочь, особенно детям, пожилым людям или людям с инвалидностью, этой возможностью нужно пользоваться.При этом я сторонник адресной помощи. Мне важно понимать, кому она необходима и какой конкретный результат даст. Поэтому я стараюсь лично посещать учреждения, разговаривать с руководителями и специалистами, видеть существующие потребности.Один из таких примеров - детский реабилитационный центр "Пуховичи" в Минской области. Я лично посетил его, познакомился с детьми и специалистами центра. После этого центру была оказана благотворительная помощь.Другой очень важный для меня проект связан с РНПЦ травматологии и ортопедии. В 2024 году я передал центру сертификат для приобретения высокотехнологичного оборудования для детских операционных и развития детского травматолого-ортопедического отделения. Когда видишь детей с тяжелейшими ортопедическими патологиями и одновременно видишь высокий уровень белорусских врачей, которые помогают этим детям снова встать на ноги и вернуться к полноценной жизни, понимаешь, что такая поддержка действительно имеет смысл.Именно личное знакомство с РНПЦ в свое время привело и к более масштабной идее - созданию на его базе Белорусско-швейцарского референс-центра по протезированию крупных суставов. Для меня это хороший пример того, как благотворительная помощь может перерасти в долгосрочное профессиональное сотрудничество.

Поэтому я понимаю гуманитарную деятельность достаточно широко. Это может быть финансовая помощь социальному или медицинскому учреждению, оборудование, организация профессионального визита врача, помощь спортсменам или создание контакта между белорусскими и швейцарскими специалистами.



Иногда значительно важнее не просто финансово поддержать, а соединить нужных людей, найти специалиста или технологию, организовать профессиональный контакт и создать проект, в том числе и в регионах, который будет работать многие годы.



Для меня главное - чтобы за нашей работой стоял конкретный результат.



- Вы восхищаетесь белорусской медициной и сами вносите большой вклад в ее дальнейшее развитие. Как вы взаимодействуете с медицинскими учреждениями Беларуси?



- За последние годы я получил возможность достаточно глубоко познакомиться с белорусской медициной и могу совершенно искренне сказать: в Беларуси работают специалисты очень высокого профессионального уровня. Поэтому я вижу нашу задачу значительно шире, чем просто знакомство Беларуси со швейцарскими технологиями. Необходимо создавать устойчивое двустороннее сотрудничество, при котором белорусские и швейцарские врачи обмениваются опытом, посещают клиники друг друга, участвуют в совместных операциях, образовательных и научно-практических мероприятиях.





Мы стараемся развивать сотрудничество и с медицинскими учреждениями из Гродно, Могилева и Витебска, прорабатываются проекты между университетскими госпиталями Швейцарии и городскими больницами Минска. Я убежден, что обмен должен охватывать различные специальности и регионы и постепенно переходить от отдельных контактов к устойчивым отношениям между учреждениями.



Сегодня эта работа приобретает и институциональное измерение. Мне удалось установить рабочие контакты с представителями Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, в том числе с членами профильных комиссий. В качестве одного из приоритетных направлений возможного белорусско-швейцарского межпарламентского взаимодействия между верхними палатами парламентов Беларуси и Швейцарии рассматривается именно здравоохранение.



Причем речь идет о совершенно практических вещах: прямых контактах между больницами, обмене профессиональным опытом между белорусскими и швейцарскими врачами, экспертных связях, совместных научно-практических и образовательных мероприятиях. Одну из своих важнейших задач я вижу в том, чтобы помогать сохранять и развивать эти профессиональные связи.



Но здесь существует и проблема, о которой, на мой взгляд, необходимо говорить. Международное сотрудничество требует не только инициативы, но и последовательности. Подготовка одного серьезного профессионального визита белорусского специалиста в Швейцарию иногда означает месяцы работы: необходимо договориться с университетскими клиниками и ведущими профессорами, подготовить содержательную программу, организовать логистику, решить визовые и другие организационные вопросы.



К сожалению, у нас уже были ситуации, когда тщательно подготовленные возможности по различным причинам не удавалось реализовать. В результате были упущены потенциальные возможности в области обучения молодых врачей, клинических исследований и институционального сотрудничества. Для нас значительно важнее сделать правильные выводы. Ведь доверие международных партнеров создается постепенно, и его необходимо беречь. Поэтому нам нужна порой более четкая координация всех участников международных проектов, последовательность решений и ответственность за достигнутые договоренности.



Более того, медицина не должна становиться заложником дружественной или недружественной политики. Сегодня организовать некоторые профессиональные контакты между Беларусью и Западной Европой объективно сложнее, чем несколько лет назад. Именно поэтому каждую такую возможность необходимо использовать особенно бережно. Ведь когда речь идет о пациенте, который должен снова начать ходить, о спортсмене или ребенке, которому необходима реабилитация, о новом методе лечения или о враче, которому необходимо освоить современную технологию, политические разногласия должны отходить на второй план.



- Какую роль вы отводите белорусско-швейцарскому сотрудничеству в области спорта?



- Я придаю этому направлению большое значение. И речь идет не только о спортивной медицине и реабилитации.



Для меня важно, чтобы белорусские спортсмены, несмотря на существующие сегодня сложности, сохраняли контакты с международным спортивным сообществом и имели возможность использовать предусмотренные международным спортивным правом механизмы защиты своих интересов.



Так, в ноябре 2025 года я способствовал подаче Белорусским лыжным союзом искового заявления в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с целью обжалования решения FIS о недопуске белорусских представителей лыжных видов спорта к зимним Олимпийским играм. Для меня это был прежде всего вопрос возможности воспользоваться существующим международным правовым механизмом и отстаивать свою позицию в установленном порядке. Слава Богу, что мы выиграли этот суд. И ввиду допуска к Олимпиаде, в декабре прошлого года мы содействовали команде по лыжным гонкам в ее участии в квалификационных соревнованиях в Давосе. Особенно приятно, что по итогам этой квалификации белорусская сторона получила национальную квоту на Олимпийские игры. В январе 2026 года мы также оказали активное содействие олимпийской команде Беларуси по фристайлу во время ее пребывания в Швейцарии. Мне хотелось бы, чтобы белорусско-швейцарский референс-центр по протезированию крупных суставов развивался не как формальная структура, а как живая профессиональная площадка: обучение специалистов, обмен хирургическим опытом, внедрение современных технологий, взаимодействие с ведущими швейцарскими врачами, клиниками и медицинскими компаниями.Мы стараемся развивать сотрудничество и с медицинскими учреждениями из Гродно, Могилева и Витебска, прорабатываются проекты между университетскими госпиталями Швейцарии и городскими больницами Минска. Я убежден, что обмен должен охватывать различные специальности и регионы и постепенно переходить от отдельных контактов к устойчивым отношениям между учреждениями.Сегодня эта работа приобретает и институциональное измерение. Мне удалось установить рабочие контакты с представителями Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, в том числе с членами профильных комиссий. В качестве одного из приоритетных направлений возможного белорусско-швейцарского межпарламентского взаимодействия между верхними палатами парламентов Беларуси и Швейцарии рассматривается именно здравоохранение.Причем речь идет о совершенно практических вещах: прямых контактах между больницами, обмене профессиональным опытом между белорусскими и швейцарскими врачами, экспертных связях, совместных научно-практических и образовательных мероприятиях. Одну из своих важнейших задач я вижу в том, чтобы помогать сохранять и развивать эти профессиональные связи.Но здесь существует и проблема, о которой, на мой взгляд, необходимо говорить. Международное сотрудничество требует не только инициативы, но и последовательности. Подготовка одного серьезного профессионального визита белорусского специалиста в Швейцарию иногда означает месяцы работы: необходимо договориться с университетскими клиниками и ведущими профессорами, подготовить содержательную программу, организовать логистику, решить визовые и другие организационные вопросы.К сожалению, у нас уже были ситуации, когда тщательно подготовленные возможности по различным причинам не удавалось реализовать. В результате были упущены потенциальные возможности в области обучения молодых врачей, клинических исследований и институционального сотрудничества. Для нас значительно важнее сделать правильные выводы. Ведь доверие международных партнеров создается постепенно, и его необходимо беречь. Поэтому нам нужна порой более четкая координация всех участников международных проектов, последовательность решений и ответственность за достигнутые договоренности.Более того, медицина не должна становиться заложником дружественной или недружественной политики. Сегодня организовать некоторые профессиональные контакты между Беларусью и Западной Европой объективно сложнее, чем несколько лет назад. Именно поэтому каждую такую возможность необходимо использовать особенно бережно. Ведь когда речь идет о пациенте, который должен снова начать ходить, о спортсмене или ребенке, которому необходима реабилитация, о новом методе лечения или о враче, которому необходимо освоить современную технологию, политические разногласия должны отходить на второй план.- Я придаю этому направлению большое значение. И речь идет не только о спортивной медицине и реабилитации.Для меня важно, чтобы белорусские спортсмены, несмотря на существующие сегодня сложности, сохраняли контакты с международным спортивным сообществом и имели возможность использовать предусмотренные международным спортивным правом механизмы защиты своих интересов.Так, в ноябре 2025 года я способствовал подаче Белорусским лыжным союзом искового заявления в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с целью обжалования решения FIS о недопуске белорусских представителей лыжных видов спорта к зимним Олимпийским играм. Для меня это был прежде всего вопрос возможности воспользоваться существующим международным правовым механизмом и отстаивать свою позицию в установленном порядке. Слава Богу, что мы выиграли этот суд. И ввиду допуска к Олимпиаде, в декабре прошлого года мы содействовали команде по лыжным гонкам в ее участии в квалификационных соревнованиях в Давосе. Особенно приятно, что по итогам этой квалификации белорусская сторона получила национальную квоту на Олимпийские игры. В январе 2026 года мы также оказали активное содействие олимпийской команде Беларуси по фристайлу во время ее пребывания в Швейцарии.

В принципе, сегодня я всесторонне поддерживаю инициативы Белорусского лыжного союза.



Считаю это принципиально важным. За каждым спортсменом стоят годы тренировок, дисциплины и огромного труда. Спорт должен оставаться пространством, которое объединяет людей, а не разделяет их.



Одновременно спорт открывает прекрасные перспективы для медицинского сотрудничества. Беларусь имеет сильные спортивные традиции и серьезную медицинскую базу, Швейцария - передовые компетенции в ортопедии, спортивной медицине, реабилитации и восстановлении спортсменов. У нас есть отличная идея организовать совместную конференцию в Минске по данным направлениям.



Я хотел бы, чтобы в будущем спортивное направление стало еще одним прочным мостом между нашими странами.



- Какие белорусско-швейцарские культурные проекты были осуществлены с вашей поддержкой?



- Культура всегда занимала особое место в моей жизни, поэтому культурную дипломатию я считаю важной частью деятельности почетного консула. Причем для меня важно не только знакомить швейцарцев с современной Беларусью, но и помогать сохранять и возвращать ее историческое наследие.



Одним из самых дорогих для меня проектов стало возвращение в Беларусь оригинального слуцкого пояса. Этот уникальный предмет белорусского культурного наследия находился в частной коллекции во Франции. При моей финансовой поддержке пояс удалось приобрести и вернуть на его историческую родину.



Для меня это был особенный момент. Речь шла не просто о приобретении ценного музейного предмета. Слуцкие пояса - один из символов белорусской культуры, мастерства и истории. И если часть такого наследия спустя столетия получает возможность вернуться домой, я считаю большой честью иметь к этому отношение.



Другой проект связан уже не столько с прошлым, сколько с будущим белорусской культуры. Я передал Белорусской государственной академии музыки уникальную скрипку Гварнери, специально восстановленную для белорусских музыкантов. Мне было принципиально важно, чтобы такой инструмент не оставался предметом частной коллекции, а звучал в руках талантливых исполнителей.

В этих двух историях я вижу определенный символизм: слуцкий пояс мы вернули Беларуси как часть ее исторического наследия, а скрипку передали молодым музыкантам как инвестицию в будущее белорусской культуры.



Именно так я понимаю культурную дипломатию. Это не только официальные мероприятия, концерты и выставки. Это конкретные поступки, которые помогают людям лучше понимать друг друга и сохраняют связь между поколениями.



Мне хотелось бы, чтобы в Швейцарии Беларусь знали не через политические новости, а через знакомство c белорусской многовековой историей, музыкой, искусством, литературой, традициями и талантливыми людьми. Мировая ситуация может меняться очень быстро. А произведение искусства, музыкальный инструмент или возвращенная на родину историческая ценность могут служить людям столетиями.



Именно поэтому культура для меня - один из самых прочных мостов между Беларусью и Швейцарией.



- Господин Бейелер, как вы считаете, почему западные партнеры Беларуси, которые ранее активно сотрудничали с нашей страной, сейчас занимают такую недружественную позицию?



- Я не политик, и моя задача не заключается в том, чтобы давать оценки правительствам. Но за последние годы я на практике вижу последствия сокращения контактов: осложняется экономическое взаимодействие, появляются дополнительные препятствия для медицинского, научного, спортивного и гуманитарного сотрудничества.



И необходимо задавать вопрос: кто в конечном итоге ощущает последствия подобных ограничений? Очень часто это не политики. Это врачи, пациенты, ученые, спортсмены, студенты, предприниматели, обычные семьи.



Особенно чувствительно я воспринимаю ситуации, когда последствия политических разногласий затрагивают спорт. За каждым спортсменом стоят годы подготовки и зачастую вся его профессиональная жизнь. Наш опыт взаимодействия с Белорусским лыжным союзом показывает, насколько важно даже в нынешних условиях сохранять профессиональные контакты и использовать существующие правовые механизмы международного спорта. Поэтому моя позиция остается неизменной: политические разногласия не должны автоматически означать прекращение человеческих и профессиональных контактов.



Но было бы неправильно объяснять все существующие трудности исключительно внешними обстоятельствами. Международное сотрудничество - это всегда ответственность обеих сторон.



Именно поэтому я считаю особенно важными практические шаги к восстановлению диалога. За последнее время были установлены рабочие контакты с рядом представителей Федерального собрания Швейцарии, выразивших готовность к межпарламентскому диалогу с белорусской стороной. Это важный сигнал: даже сегодня с обеих сторон есть люди, которые понимают необходимость разговаривать друг с другом.



Швейцарская традиция учит, что наличие разных позиций - не причина прекращать диалог. Напротив, именно тогда он особенно необходим.



Поэтому я выступаю за прагматичный подход: сохранять и развивать сотрудничество прежде всего там, где оно приносит очевидную пользу людям, - в здравоохранении, науке, культуре, спорте и в целом в гуманитарной сфере.



Сегодня построить стену гораздо легче, чем сохранить мост. Моя задача - сохранять мосты.



Беларусь занимает особое географическое положение между Востоком и Западом. История неоднократно показывала, насколько непростым может быть такое положение. Но одновременно оно создает возможность быть местом диалога.



Сегодня Европа переживает чрезвычайно сложный период. Однако я убежден: любые, даже самые тяжелые конфликты в конечном итоге заканчиваются переговорами. Поэтому необходимо сохранять каналы коммуникации даже тогда, когда позиции сторон кажутся совершенно несовместимыми.



Мне как швейцарцу такой подход особенно понятен. Швейцария имеет многолетнюю традицию диалога, посредничества и поиска прагматичных решений. Мне хотелось бы, чтобы и Беларусь максимально использовала свое географическое положение и свои возможности для содействия диалогу.



Причем восстановление доверия сторон не обязательно должно начинаться сразу с большой политики. Иногда эффективнее начинать с областей, где существует очевидный общий интерес: медицина, гуманитарное сотрудничество, культура и спорт.



Именно такой подход я сегодня стараюсь применять в белорусско-швейцарских отношениях. Здравоохранение и гуманитарное сотрудничество способны стать практической площадкой для постепенного восстановления более широкого диалога. В рамках уже начатых контактов медицинское взаимодействие рассматривается как возможность наполнить межпарламентский диалог конкретным профессиональным и гуманитарным содержанием.



Я убежден, что прагматизм, профессиональный диалог и гуманитарные ценности способны постепенно укреплять доверие и создавать основу для долгосрочных отношений. Именно такой подход заложен и в предпринимаемых сегодня инициативах по развитию белорусско-швейцарских контактов. Я хотел бы, чтобы Беларусь и Швейцария не теряли друг друга, а работали на созидание.



- Есть ли у вас в Беларуси любимые места? Что вам больше всего нравится в белорусах?



- За эти годы таких мест стало много, и каждое связано для меня прежде всего с людьми и воспоминаниями.



Особое место для меня занимает Пинск. Для меня это не просто красивый белорусский город, а место, с которым я чувствую семейную связь.



Мне очень близок Минск. Здесь состоялось огромное количество важных для меня встреч, здесь находятся люди, с которыми за эти годы мы реализовали медицинские, гуманитарные, культурные и спортивные инициативы.



Но я очень люблю ездить по Беларуси. Полесье, Витебск, Гродно, другие города и регионы - каждый раз я открываю для себя что-то новое. Я убежден: чтобы понять Беларусь, недостаточно увидеть только ее столицу.



Но если меня спросят, что является главным богатством Беларуси, я без колебаний отвечу - люди. Мне нравятся гостеприимство белорусов, человеческая открытость, уважение к гостю, серьезное отношение к работе. Меня постоянно впечатляет профессионализм людей, которых я встречаю здесь: врачей, ученых, преподавателей, спортсменов, музыкантов.



Именно поэтому мне особенно приятно, когда наши проекты приобретают не только официальный, но и человеческий смысл. Когда переданная Белорусской государственной академии музыки скрипка оказывается в руках талантливых музыкантов, когда сотрудничество врачей открывает новые возможности для пациентов или когда спортсмен получает шанс выступить на международной арене, я понимаю, ради чего все это делается.



За семь лет многие официальные контакты стали дружескими. Поэтому сегодня, приезжая в Беларусь, я уже не чувствую себя человеком, который приехал в чужую страну. Здесь находятся мои исторические корни, здесь живут люди, ставшие моими друзьями, здесь реализуются проекты, которым я посвятил значительную часть последних лет своей жизни.



И мне хотелось бы, чтобы через несколько лет мы говорили не только о том, что удалось сохранить между Беларусью и Швейцарией в сложное время, но прежде всего о том, что нам удалось вместе создать.



Если здравоохранение, гуманитарное сотрудничество, культура, спорт и человеческие контакты смогут стать фундаментом для постепенного восстановления более широкого диалога между нашими странами, я буду считать, что моя работа в качестве почетного консула была действительно успешно выполнена.



Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА,

Женева.-0-