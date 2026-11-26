Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

- Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО была создана в Беларуси в 1956 году и на протяжении семи десятилетий выступает важнейшим связующим звеном между нашей страной и мировым гуманитарным сообществом. Создание таких комиссий в странах-членах предусмотрено Уставом ЮНЕСКО. Они призваны организовывать взаимодействие всех заинтересованных государственных органов, учреждений и экспертов в своей стране по направлениям деятельности ЮНЕСКО.Комиссия эффективно объединяет усилия профильных министерств, ученых, педагогов, деятелей культуры и общественных организаций, обеспечивая системное продвижение интеллектуального и культурного потенциала Беларуси на международной арене. Комиссия содействует реализации проектов ЮНЕСКО в стране, привлекает белорусские государственные учреждения и неправительственные организации к участию в программах ЮНЕСКО, помогает устанавливать контакты внутри страны и с зарубежными партнерами через сотрудничество с национальными комиссиями других стран.Кроме того, комиссия выполняет важную экспертно-консультативную функцию при правительстве Беларуси, участвуя в формировании государственной политики по всем направлениям мандата ЮНЕСКО. Мы не просто координируем текущие проекты, но и помогаем адаптировать передовой мировой опыт и международные стандарты в сфере гуманитарного развития под национальные приоритеты нашей страны.Если говорить об основных направлениях работы комиссии, то они охватывают весь спектр мандата ЮНЕСКО. Прежде всего это сохранение и популяризация уникального материального и нематериального культурного наследия, а также охрана окружающей среды через развитие сети биосферных резерватов.Во многом благодаря системной работе комиссии сегодня в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены четыре белорусских объекта, а в списки нематериального культурного наследия внесены семь элементов белорусской культуры. Не менее значимыми направлениями являются развитие качественного образования, поддержка науки и инноваций, продвижение информационно-коммуникационных технологий, а также реализация молодежных инициатив через сети ассоциированных школ, кафедр и клубов ЮНЕСКО.Особое место в нашей работе занимает практическая поддержка национальных экспертов. Комиссия содействует тому, чтобы белорусские ученые, музейные работники, реставраторы и педагоги участвовалив международных программах и профильных сетях ЮНЕСКО, перенимали передовой мировой опыт и современные методики, а также делились собственными наработками с зарубежными коллегами. Таким образом, работа комиссии способствует укреплению человеческого капитала внутри страны и утверждению имиджа Беларуси как открытого государства с богатейшей историей и авторитетной научной школой.- Деятельность ЮНЕСКО на современном этапе осуществляется в условиях глубокой трансформации международной системы, растущей геополитической напряженности, локальных и региональных конфликтов.При этом организация продолжает выполнять роль ключевой глобальной площадки для продвижения культурного и природного наследия, качественного образования (ЦУР-4), координации фундаментальных научных программ по отдельным направлениям (например, в области океанографии и этики искусственного интеллекта, развития биосферных резерватов).В условиях стремительного развития технологий ЮНЕСКО демонстрирует лидерство в разработке этических стандартов. Например, в 2021 году были приняты рекомендации по этике искусственного интеллекта, что стало заметным шагом в регуляции новых глобальных вызовов.А на октябрьской сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО запустила разработку международного нормативного документа о взаимодействии молодежи с цифровой средой в эпоху искусственного интеллекта, для рассмотрения которого в январе 2027 года будет созвана внеочередная сессия Генеральной конференции.На данном этапе на возможности организации негативное влияние оказывают регулярные кризисы, связанные с задержками или приостановкой взносов со стороны отдельных государств-членов (например, в связи с выходом США из ЮНЕСКО), а также инфляционные процессы. Растущий разрыв между глобальным Севером и Югом, а также конфронтация ведущих мировых держав приводят к тому, что изначально гуманитарная трибуна ЮНЕСКО нередко используется для продвижения политической повестки дня и взаимных обвинений.Наше государство активно взаимодействует с ЮНЕСКО через Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО и постоянное представительство в Париже. На всех площадках белорусская сторона регулярно подчеркивает, что организация создавалась не для сведения политических счетов, озвучивания обвинений или продвижения односторонних санкций.Стратегия Беларуси в организации заключается в том, чтобы возвращать ЮНЕСКО к ее экспертному мандату, замещая политизированную риторику конкретными делами: сохранением культурного и природного наследия, защитой исторической памяти, укреплением экспертных связей и международного сотрудничества.Хочу обратить внимание, что в Комитете всемирного наследия мы активно продвигаем и защищаем свои природные и культурные объекты, в первую очередь Беловежскую пущу, экосистема которой страдает в результате строительства забора на границе со стороны Польши и отказа польской стороны от взаимодействия даже на экспертном уровне.- Взаимодействие Беларуси с ЮНЕСКО носит многоаспектный и практико-ориентированный характер. Организация остается важнейшим институциональным каналом многосторонней дипломатии, позволяющим продвигать национальные интересы, защищать суверенитет в гуманитарной сфере и привлекать международную экспертизу.В условиях внешнего давления и геополитического противостояния членство и работа в ЮНЕСКО служат эффективной площадкой для взаимодействия со странами Азии, Африки и Латинской Америки.Хочу обратить особое внимание, что мы активно используем трибуну ЮНЕСКО для противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны и для продвижения темы геноцида белорусского народа, для фиксации исторической правды на нормативном международном уровне.Так, вместе с российскими коллегами в течение последних трех лет мы активно работаем над включением в Список всемирного наследия ЮНЕСКО номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Эта кропотливая работа проводится при экспертном содействии Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева совместно с белорусскими экспертами и стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству между министерствами культуры Беларуси и России, национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО двух стран, а также нашими постоянными представительствами в Париже.В глобальных рейтингах по реализации Повестки-2030 Беларусь традиционно занимает высокие позиции. В 2026 году страна заняла 35-е место из 169 стран в Докладе об устойчивом развитии. Сотрудничество с ЮНЕСКО напрямую содействует прогрессу по таким целям устойчивого развития, как "Качественное образование", "Сохранение экосистем суши", "Устойчивые города и населенные пункты".Как правило, включение различных объектов в списки всемирного наследия ЮНЕСКО значительно повышает их туристический потенциал, а представленность в них уникальных народных традиций укрепляет статус Беларуси как страны с богатым самобытным и бережно охраняемым культурным достоянием.Беларусь активно участвует в программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Беловежская пуща, Березинский биосферный заповедник и биосферный заповедник "Прибужское Полесье" составляют важную часть международной экологической сети.- Сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО характеризуется конкретными результатами в области сохранения культурного и природного достояния, науки, образования и экологии.Основную роль при этом играют профильные министерства и организации Беларуси (Минобразования, Минкультуры, Минприроды, Минсвязи, Национальная академия наук и т.д.), которые обеспечивают экспертную составляющую работы, а также участвуют в работе соответствующих комитетов и иных органов ЮНЕСКО.Например, благодаря большой работе, проведенной специалистами по линии Минкультуры и Минприроды и местными органами власти, на сегодняшний день в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО включены четыре знаковых объекта Беларуси: Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже, Геодезическая дуга Струве.Беларусь добилась признания и внесения в реестры нематериального культурного наследия ЮНЕСКО семи уникальных элементов аутентичной народной культуры. Среди них обряд "Колядные цари" в д.Семежево Копыльского района, искусство соломоплетения Беларуси и другие.В 2025 году "Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области" признана ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия, нуждающимся в срочной охране, с выделением для этих целей финансирования в размере $90 тыс.Наша страна продолжает методично вносить в Секретариат ЮНЕСКО новые заявки по элементам белорусской культуры, что позволяет продвигать национальное достояние, невзирая на геополитическую конъюнктуру. Уже начата работа по таким перспективным объектам нематериального наследия, как "Культура белорусской дуды" и "Блюда из тертого картофеля: традиции приготовления и употребления в Беларуси".- Для Беларуси сотрудничество с ЮНЕСКО сохраняет прагматическую и стратегическую ценность - это важнейший инструмент продвижения на международной арене национальной культуры, уникального природного потенциала страны, защиты исторической памяти. В этом смысле ЮНЕСКО остается уникальным институтом мягкой силы, несмотря на то, что эффективность организации существенно снижается из-за высокой степени политизации международных гуманитарных отношений.Мы стремимся задействовать все программы ЮНЕСКО с максимальной отдачей для наших национальных интересов. Например, реализация белорусских проектов в рамках Программы участия ЮНЕСКО обеспечивает поступление целевой материальной, финансовой и экспертной помощи для осуществления локальных инициатив в области культуры, науки, образования и информации. Так, четыре проекта, выполненные в 2024-2025 годах, получили из бюджета ЮНЕСКО финансирование в размере $51 тыс.По инициативе Беларуси в календарь памятных дат ЮНЕСКО включаются юбилеи выдающихся деятелей национальной истории и культуры (Франциск Скорина, Игнатий Домейко, Наполеон Орда, Винцент Дунин-Марцинкевич, Михаил Клеофас Огинский, Станислав Монюшко и многие другие). В календарь на 2026-2027 годы включены 200-летие со дня рождения фольклориста, этнографа и педагога П.В. Шейна и 100-летие со дня рождения Алеся Адамовича, что обеспечивает международное признание этих заслуженных людей.В ведущих университетах Беларуси (БГУ, БГУИР, БНТУ, БГУИЯ, РИВШ) функционирует шесть кафедр ЮНЕСКО, занимающихся вопросами устойчивого развития, инклюзивного образования, информационных технологий. Действует сеть из 18 ассоциированных школ ЮНЕСКО и 50 клубов ЮНЕСКО. Эти элементы системы выступают важным каналом привлечения потенциала детей и молодежи к практической работе по выполнению мандата ЮНЕСКО.Сеть школ ЮНЕСКО играет большую роль в сохранении природного и культурного наследия, разработке и распространении новаторского опыта в области образования.По линии Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО реализуются такие программы, как "Школа лидера", "Культура мира", "Здоровый образ жизни", "Творчество поколений" и др. Проводятся семинары, тренинги, конференции, научные исследования в области экологии, организовываются лингвистические лагеря, пропагандируются национальная культура и традиции белорусского народа.- Стратегия Министерства иностранных дел Республики Беларусь по взаимодействию с ЮНЕСКО основывается на сочетании национальных интересов, сохранении суверенитета в гуманитарной сфере и продвижении своей повестки на международной арене.Мы продолжим противодействие политизации мандата ЮНЕСКО, будем отстаивать экспертный и гуманитарный характер работы организации, а также купировать попытки ограничения нашего участия либо иные дискриминационные практики при реализации международных программ ЮНЕСКО.Во взаимодействии с профильными министерствами и организациями, местными органами власти Беларуси мы будем последовательно расширять национальное присутствие в глобальных реестрах природного, культурного, документального наследия для повышения туристско-инвестиционной привлекательности регионов.Мы также нацелены на максимальное использование потенциала программы участия ЮНЕСКО для получения материальной, финансовой и экспертной поддержки локальных проектов в сфере образования, экологии и культуры.Совместно с Минприроды постараемся максимально задействовать нейтральный статус ЮНЕСКО для проведения объективной международной общественной и экологической экспертизы состояния трансграничного объекта - Беловежской пущи. Соответствующая международная реактивная миссия должна посетить объект в феврале 2027 года.Мы придаем большое значение успешной реализации нашей совместной заявки с Россией по транснациональному объекту "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев Курган". На сегодня это ключевой для нас элемент продвижения объективной исторической оценки событий Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Учитывая складывающуюся конъюнктуру, мы готовы к ожесточенному противодействию по данной номинации со стороны делегаций западноевропейских государств.Беларусь намерена продолжить координацию действий и оказание взаимной поддержки на площадке ЮНЕСКО с дружественными нам государствами.