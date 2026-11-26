- Хотелось бы отметить, что сегодня я сотрудничаю с молодой, перспективной кинокомпанией, которая поддерживает молодых кинематографистов. Есть не только общение, но и конкретная практическая помощь, проекты, включая коммерческие. В планах производство полнометражного фильма. Не хотелось бы спойлерить, но это будет тоже фильм о спорте. Есть концепция, сценарий, который еще будет дорабатываться. Почему именно спортивная тема? Мне хочется вселять в людей веру, мотивировать на то, что надежда есть всегда, показывать важность сплоченности, силу команды. Спортивная тема помогает как нельзя лучше донести эти идеи.-0-

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- Сам неоднократно это анализировал и прямого объяснения найти не мог. Но затем пришел к выводу, что все родом из детства. С малых лет мне всегда хотелось устроить праздник в виде театрального представления. Из штор делал кулисы, рассаживал игрушки, с помощью которых рождались импровизации. Понятно, что все действо я сам же и озвучивал. Более того, дома постоянно фоном шел телевизор. И я рос на советских мультиках и фильмах, многие из которых мне нравятся и сейчас. Как, например, "Большая перемена" Алексея Коренева, "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Возможно, не типичные для представителя моего поколения, но очень искренние, душевные.- Это был видеоблог, в котором весь основной контент строился на поделках: я что-то изготавливал и рассказывал о процессе. Затем появились юмористические ролики в стиле киножурнала "Ералаш": небольшие этюды, в которых я сам был главным героем.- "Марьиногорский исследователь" я снял, когда мне было 15 лет, на бытовую видеокамеру, подаренную родителями. Это результат серьезной краеведческой работы, посвящение Году малой родины. Для начала нужно было изучить весь район, многие его знаковые места я объездил на велосипеде. Затем составил карту достопримечательностей, нашел по ним необходимую информацию. Все это легло в основу сценария. Но это был не фильм-монолог, участие в нем приняли местные краеведы, которые могли рассказать о тех или иных событиях, происходивших на территории Пуховичского района, об известных земляках. А прекрасным фоном для фильма стала музыка Игоря Лученка и Владимира Третьякова. Все монтировал сам, обработав 20 часов видеоматериала, на это ушло все лето. Впервые "Марьиногорский исследователь" был продемонстрирован у меня на родине, я даже расклеил листовки по городу собственноручно. Фильм получил достаточно высокую оценку, многие говорили, что школьник-режиссер подошел к процессу нестандартно. Примечательно, что фильм-очерк стал своего рода документом, ведь за эти годы многие места, которые появились в ленте, изменились. Так что это экскурс в 2019 год.Хочу сказать, что этот фильм - своего рода выражение любви к родной земле, местам, где осталась частичка сердца, являющимся местом силы.- Мне не хотелось сидеть в рамках одного формата, я постоянно искал новые возможности проявить себя в творчестве. Например, я принял участие в молодежном телепроекте "Пин_код", куда отправлял свои видеоролики. Мне давали эфирное время, и видеть свои работы на большом экране было очень здорово.- То, что было ближе всего мне по возрасту, - школа. Сценарий к "Зубриле" я написал самостоятельно, сделав главным героем 11-классника, который готовится к поступлению. Прямого прототипа нет, это больше собирательный образ, в котором есть часть меня. Состав актерский также молодежный, роли в фильме сыграли студенты БГУКИ и колледжа искусств.Что касается бюджета, то часть средств я сам заработал, подрабатывая на рынке, но большая часть - это поддержка родных. На работу ушло около четырех лет и примерно $20 тыс.Фильм "Зубрила" демонстрировался в кинотеатрах, получил хорошие оценки как со стороны зрителей, так и профессионалов. В Сети он также активно просматривался, мне писали из разных стран. И это говорит, что главная цель была достигнута.- Еще во время съемок "Зубрилы" у меня появилась идея. Творческий поток идет постоянно. Повлиял и в самом деле личный опыт, ведь я тоже занимался боксом и многое знаю из этой тематики. Например, важность силы характера для спортсмена наряду с талантом является решающим в успехе.Изначально была концепция полнометражного фильма. Но, понимая, как это сложно, то, что без поддержки спонсоров и крупных студий реализовать проект вряд ли удастся, я остановился на короткометражке "Быть бойцом". В ней главную роль сыграл актер Егор Каржанов, а Юрий Сацук и Алена Лешкевич, поддержавшие идею, выступили в том числе главными консультантами по архитектуре боя и героями фильма. Площадкой для съемок стал зал "Чинук", в котором я сам когда-то занимался.Что касается документалки "Цена быть бойцом", то она появилась чуть позже. В основе - хроника работы над фильмом, бэкстейдж, которая, по сути, стала фильмом о фильме, где также прослеживается и моя личная история, становление как режиссера.