От промышленного парка до логистического центра "Китай - Беларусь": новые горизонты СЭЗ "Могилев"

От промышленного парка Могилевской области до крупного логистического центра и первой в стране "Фабрики процессов": свободная экономическая зона (СЭЗ) "Могилев" постоянно находится в движении, осваивая новые направления деятельности. О том, какие проекты стартовали в этом году, как зона сработала по итогам девяти месяцев и почему инвесторы из Турции, Китая, России и Беларуси выбирают именно Могилевщину, - в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал глава администрации СЭЗ "Могилев" Павел Мариненко.





- Павел Леонидович, что собой представляет СЭЗ "Могилев" сегодня?





- В нашей свободной экономической зоне на сегодняшний день зарегистрировано 60 резидентов, 60-м стала компания с китайским капиталом. Это серьезный шаг в развитии белорусско-китайских отношений. Из этого списка восемь организаций, работающих у нас, с долей государства, они находятся в ведомственной подчиненности. Производственную деятельность осуществляют 45 резидентов, остальные находятся в предынвестиционной стадии и в стадии строительства.





- Совсем скоро предстоит подводить итоги работы за год. Как сработала СЭЗ "Могилев"?





- За девять месяцев текущего года экспорт товаров по организациям без ведомственной подчиненности составил почти 105% к соответствующему периоду 2025 года, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах - 124,5% к аналогичному периоду прошлого года. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по итогам работы за январь - сентябрь 2026 года по СЭЗ "Могилев" - чуть более 2,6 тыс. рублей.





- Экспорт товаров, выход на новые рынки - как обстоят дела здесь?





- За указанный период мы экспортировали товаров на $886 млн. География рынков сбыта резидентов в настоящее время насчитывает 38 стран мира. Доля экспорта на рынок ЕАЭС составила чуть более 89%. Увеличился экспорт товаров в Турцию - почти на 38%, Словакию - на 19%, Азербайджан - почти на 29%, Германию - почти на 44%. Также увеличился экспорт в Сербию - в 1,8 раза, Румынию - в 2,2 раза, Туркменистан - в 2 раза. Сальдо внешней торговли товарами всего по СЭЗ "Могилев" положительное и составляет почти $300 млн. Мы ведем постоянную работу по представлению интересов резидентов, продвижению их товаров, а также реализации кооперативных проектов.





- Сколько новых резидентов появилось в этом году и с каким объемом инвестиций? И сколько новых рабочих мест появится благодаря реализации их проектов?





- В 2026 году уже зарегистрировано девять новых резидентов с капиталом из Турции, Китая, России и Беларуси. Общий объем инвестиций составил 19,2 млн евро. Новые компании планируют создать около 130 рабочих мест. Их деятельность направлена на производство мобильных спортивных комплексов, окон и дверей из алюминиевого профиля, инновационных биоразлагаемых нетканых материалов, грузовых шасси, метизных изделий, кожевенной продукции и белкового продукта глубокой переработки из шкур КРС, а также организацию услуг по хранению товаров на холодильных, морозильных складах. По итогам девяти месяцев СЭЗ "Могилев" лидирует в стране по количеству зарегистрированных резидентов. Для нас это важный показатель, он говорит о том, что инвесторам интересны наши предложения, они нам доверяют и готовы работать вместе с нами.





- К каким новым проектам вы приступили в этом году и на какой стадии находится их реализация?





- Одним из важнейших проектов на ближайшее время для нас является создание промышленного парка Могилевской области. Общая площадь объектов составляет около 161 тыс. кв.м, при этом производственные площади завода полиэфирных нитей общей площадью 41,7 тыс. кв.м уже используются пятью резидентами СЭЗ "Могилев". В настоящее время в проработке находятся пять инвестиционных проектов с общей потребностью не менее 20 тыс. кв.м производственных площадей. В этом году мы вышли на новый этап развития: помимо традиционных производственных проектов, ключевым направлением становится создание крупной логистической инфраструктуры, ориентированной на сотрудничество с Китаем.





- Что даст такое тесное взаимодействие с китайской стороной и появятся ли благодаря этому сотрудничеству новые направления?





- СЭЗ "Могилев" ведет активную работу с китайским партнерами. Заключены договоренности о создании промышленного парка провинции Хэнань в Могилевской области, определены промышленные площади и условия для китайских партнеров. Также планируется размещение логистического центра, который позволит оптимизировать затраты по доставке комплектующих, а также экспорт как китайских, так и белорусских компаний.





- В начале этого года был создан Центр компетенций по повышению производительности труда. Как ведется работа в этом направлении и какие уже есть результаты?





- Был разработан ряд обучающих программ для различных категорий граждан: школьников, студентов, офисных сотрудников, инженерно-технических работников и рабочих предприятий. По этим программам ежемесячно проводятся семинары, в результате которых к концу 2026 года пройдут вводный курс более 1,5 тыс. школьников, 200 студентов, 300 работников предприятий и организаций. Также ежеквартально на базе администрации СЭЗ "Могилев" проводится первая в стране "Фабрика процессов" для сотрудников не только предприятий-резидентов, но и всех предприятий Могилевской области. Мы уже второй год подряд организовываем конкурс по повышению производительности труда среди предприятий региона. Этот проект получил одобрение со стороны Могилевского облисполкома.





- В чем вы видите главное достижение в работе СЭЗ "Могилев"?





- Главное наше достижение и результат - это те люди, которые работают как в администрации СЭЗ "Могилев", так и у наших резидентов. Могут меняться внешние обстоятельства и рынки, но наши резиденты тратят значительные ресурсы, чтобы подготовить и обучить свой персонал. Это высококлассные специалисты, производительность труда которых выше, чем на аналогичных предприятиях. И персонал администрации СЭЗ, который в состоянии решать вопросы и на равных разговаривать и обсуждать проблематику с руководством и специалистами промышленных предприятий. Это сочетание сильных управленцев и специалистов. И мы можем решать все задачи, которые ставит перед нами страна, и которые мы сами ставим перед собой.





Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-