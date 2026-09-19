Сергей Якута: Оформляют тысячи машин, "читают" мысли контрабандистов, внедряют умную логистику: будни Брестской таможни 24/7





- Брестская таможня - одна из старейших и крупнейших в Беларуси. Интересно узнать, что скрывается за этими масштабами?





- Для понимания масштаба я приведу пример. В начале своего пути в 1939 году в Брестской таможне было всего 12 работников. Сейчас в структуре - восемь таможенных постов и 23 пункта таможенного оформления. Несмотря на не самую простую обстановку на границе с Европейским союзом, движение пассажирского и грузового транспорта через границу интенсивное. Не снижается и нагрузка на сотрудников.

Одна из приоритетных задач - сокращение времени выпуска товаров. Для максимально быстрого оформления брестские таможенники используют также центры электронного декларирования. Суть заключается в равномерном распределении деклараций на товары между пунктами таможенного оформления и сотрудниками. Эффективность можно проследить на примере таможенного поста "Пинск". Он не остановил свою работу после прекращения транспортного сообщения на украинском направлении в 2022 году. Работа таможенного поста была оптимизирована, и он был включен в центр электронного декларирования. Как итог, сегодня около 70% доходов, поступающих от деятельности Брестской таможни в государственный бюджет, приходится именно на таможенный пост "Пинск". Одна из приоритетных задач - сокращение времени выпуска товаров. Для максимально быстрого оформления брестские таможенники используют также центры электронного декларирования. Суть заключается в равномерном распределении деклараций на товары между пунктами таможенного оформления и сотрудниками. Эффективность можно проследить на примере таможенного поста "Пинск". Он не остановил свою работу после прекращения транспортного сообщения на украинском направлении в 2022 году. Работа таможенного поста была оптимизирована, и он был включен в центр электронного декларирования. Как итог, сегодня около 70% доходов, поступающих от деятельности Брестской таможни в государственный бюджет, приходится именно на таможенный пост "Пинск".





- Через границу следует интенсивный транспортный поток. Разумеется, встречаются и нарушители. На какие ухищрения они идут? В каких самых неожиданных местах инспекторы находят нелегальные грузы?





- Специфика выявляемых преступлений, как правило, связана с незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ, наличных денег, оружия и боеприпасов. За восемь месяцев этого года таможней возбуждено 27 уголовных дел по фактам перемещения наркотиков и психотропов. Из незаконного оборота изъято более 320 кг запрещенных веществ. Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды валюты и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Злоумышленники ищут лазейки, чтобы провезти опасный груз незамеченным. Раньше, как правило, крупные партии наркотиков перемещались в тайниках, оборудованных в транспортных средствах. Последнее время все чаще для этого используются различные товары для личного пользования. Наши таможенники находили запрещенные вещества внутри банок с консервами и спортивным питанием, в кондиционере, в упаковке со стиральным порошком. Их передавали как посылки, и люди даже не догадывались о замыслах преступников. Злоумышленники ищут лазейки, чтобы провезти опасный груз незамеченным. Раньше, как правило, крупные партии наркотиков перемещались в тайниках, оборудованных в транспортных средствах. Последнее время все чаще для этого используются различные товары для личного пользования. Наши таможенники находили запрещенные вещества внутри банок с консервами и спортивным питанием, в кондиционере, в упаковке со стиральным порошком. Их передавали как посылки, и люди даже не догадывались о замыслах преступников.





Отмечаются изменения и в конечном пункте доставки такого рода веществ. Раньше это была Россия. Брестские таможенники в этом году выявили несколько партий психотропов, которые злоумышленники намеревались реализовать на территории Беларуси через интернет-магазины.

Некоторые обстоятельства уже можно раскрыть. Так, в нынешнем марте наши сотрудники выявили более 155 кг психотропных веществ. Запрещенные товары перемещались через пункт пропуска "Брест" под видом товаров для личного пользования для последующего сбора в коммерческую партию. Организаторы незаконной схемы содержимое емкостей маскировали под тормозную жидкость и за денежное вознаграждение привлекали к транспортировке других людей, которые передвигались на легковых автомобилях и автобусах. Некоторые обстоятельства уже можно раскрыть. Так, в нынешнем марте наши сотрудники выявили более 155 кг психотропных веществ. Запрещенные товары перемещались через пункт пропуска "Брест" под видом товаров для личного пользования для последующего сбора в коммерческую партию. Организаторы незаконной схемы содержимое емкостей маскировали под тормозную жидкость и за денежное вознаграждение привлекали к транспортировке других людей, которые передвигались на легковых автомобилях и автобусах.

Хочу обратить внимание еще на один момент. В этом году таможней выявлено восемь фактов незаконного перемещения наличных денег в крупном размере. Были возбуждены уголовные дела, в результате которых изъято более 1,7 млн рублей. Это втрое больше, чем за такой же период 2025-го. В одном из случаев нарушитель пытался переместить с сокрытием от таможенного контроля $99 тыс. в переносном продуктовом холодильнике. Хочу обратить внимание еще на один момент. В этом году таможней выявлено восемь фактов незаконного перемещения наличных денег в крупном размере. Были возбуждены уголовные дела, в результате которых изъято более 1,7 млн рублей. Это втрое больше, чем за такой же период 2025-го. В одном из случаев нарушитель пытался переместить с сокрытием от таможенного контроля $99 тыс. в переносном продуктовом холодильнике.





- Что помогает таможенникам изобличить нарушителей помимо профессиональных знаний и чутья?





- В таких случаях на помощь приходит сканирующая техника. В Брестской таможне используются стационарные, мобильные и железнодорожный инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). Они являются мощными инструментами для обнаружения наркотиков, контрабандных грузов, оружия, взрывчатых веществ за счет вывода на дисплей рентгенографического изображения груза, шасси и содержимого сканируемых объектов. На сканирование и анализ одной машины уходит до 15 минут, одного грузового железнодорожного состава из 30 вагонов - до 90 минут.

В начале этого года мы получили в распоряжение мобильный ИДК, произведенный на базе шасси МАЗ. Он располагает новейшей технологией визуализации и возможностью получения изображения в разной проекции. Реализована функция низко- и высокоэнергетического излучения. Это обеспечивает автоматическое распознавание типа веществ (органические, неорганические, металлы) прямо в процессе сканирования, повышая точность анализа. В начале этого года мы получили в распоряжение мобильный ИДК, произведенный на базе шасси МАЗ. Он располагает новейшей технологией визуализации и возможностью получения изображения в разной проекции. Реализована функция низко- и высокоэнергетического излучения. Это обеспечивает автоматическое распознавание типа веществ (органические, неорганические, металлы) прямо в процессе сканирования, повышая точность анализа.





- На границе важны не только скорость, но и комфорт. Какие новшества и технологические решения применяются для удобства водителей и пассажиров?





- В пункте пропуска "Брест" внедрена система распределения транспортных средств по досмотровым каналам. Она уникальна, аналогов ей на территории Беларуси на данный момент нет. В ближайшей перспективе предусмотрено строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Благодаря реконструкции зоны ожидания вблизи этого пункта пропуска для водителей и пассажиров созданы более комфортные условия.

В свою очередь в пункте пропуска "Козловичи" успешно введена автоматизированная система распределения транспортных средств по секторам. "Козловичи" - крупнейший грузовой терминал в Евразийском экономическом союзе. Ежесуточно он может принимать более 2 тыс. транспортных средств для международных перевозок. Вблизи этого пункта пропуска создана зона ожидания, рассчитанная на 790 машино-мест. Это стало эффективным решением для инфраструктуры пролегающего через нашу страну трансъевропейского транспортного коридора. В свою очередь в пункте пропуска "Козловичи" успешно введена автоматизированная система распределения транспортных средств по секторам. "Козловичи" - крупнейший грузовой терминал в Евразийском экономическом союзе. Ежесуточно он может принимать более 2 тыс. транспортных средств для международных перевозок. Вблизи этого пункта пропуска создана зона ожидания, рассчитанная на 790 машино-мест. Это стало эффективным решением для инфраструктуры пролегающего через нашу страну трансъевропейского транспортного коридора.





Модернизация таможенной инфраструктуры на границе непрерывна. Будем внедрять новшества по мере необходимости.





- Техника и алгоритмы упрощают работу. Но за всем этим стоят люди, именно они принимают решения. Ставку на что делают в Брестской таможне при поиске кадров?





- Несмотря на широкое применение информационных технологий, успех дела определяют люди, обладающие знаниями и опытом, ответственные и преданные службе. Квалифицированные кадры - ключевой момент. Профессия таможенника считается престижной. Об этом свидетельствует стабильно высокий конкурс при поступлении на специальность "таможенное дело" в университетах.

С учреждениями образования у нас сложились по-настоящему дружеские и партнерские отношения. В средней школе №1 Бреста в этом году состоялся уже десятый набор в таможенные классы. Для учеников подготовлена насыщенная образовательная программа. Ребятам предстоит познакомиться с историей таможенной службы, изучить специфику повседневной служебной деятельности сотрудников и погрузиться в профессию. В Брестской таможне сейчас служат восемь выпускников школы, получивших в вузе специальность "таможенное дело". Четверо из них - молодые специалисты, окончившие университет нынешним летом. Еще 13 выпускников школы №1 Бреста учатся по целевой подготовке в различных вузах нашей страны. С учреждениями образования у нас сложились по-настоящему дружеские и партнерские отношения. В средней школе №1 Бреста в этом году состоялся уже десятый набор в таможенные классы. Для учеников подготовлена насыщенная образовательная программа. Ребятам предстоит познакомиться с историей таможенной службы, изучить специфику повседневной служебной деятельности сотрудников и погрузиться в профессию. В Брестской таможне сейчас служат восемь выпускников школы, получивших в вузе специальность "таможенное дело". Четверо из них - молодые специалисты, окончившие университет нынешним летом. Еще 13 выпускников школы №1 Бреста учатся по целевой подготовке в различных вузах нашей страны.





Тесно сотрудничаем с Брестским государственным техническим университетом, где с 2023 года на экономическом факультете открыта специальность "таможенное дело". В подготовке кадров по профильной специальности в Бресте мы видим стратегический подход. Во-первых, получаем сотрудника, который еще со студенческой скамьи знаком со спецификой работы, видит ее изнутри на конкретных участках благодаря прохождению практики в различных подразделениях таможни. Ему не требуется длительная адаптация. Во-вторых, вовлекая ребят в наши мероприятия, с первых курсов формируем у них уважение к традициям таможенной службы. В итоге получаем не просто работника, а специалиста с осознанной позицией, который ощущает себя частью единой команды.





Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

фото Брестской таможни,

БЕЛТА.-0-