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Владимир Череухин: Обеспечить стабильную работу, несмотря на внешние штормы. Гендиректор Национального аэропорта Минск о главных задачах авиации

Опубликовано:

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Интервью
01 ноября 2026, 14:10
Владимир Череухин

Обеспечить стабильную работу, несмотря на внешние штормы. Гендиректор Национального аэропорта Минск о главных задачах авиации

Владимир Череухин
Владимир Череухин
Генеральный директор Национального аэропорта Минск
В День работников гражданской авиации генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА об изменении роли главного воздушного хаба страны на карте международных перевозок, росте пассажиропотока, расширении маршрутной сети и планах по дальнейшему развитию предприятия.

Смена вектора на Восток и Юг приносит результаты

- Владимир Николаевич, как изменилась глобальная роль Национального аэропорта Минск на карте международных перевозок и за счет чего удается приумножать пассажиропоток, приближаясь к отметке в три миллиона пассажиров?

- У нас произошла осознанная и стратегическая смена вектора развития маршрутной сети на восточное и южное направления. Знаковым моментом для развития гражданской авиации Беларуси стал 2025 год благодаря введению в эксплуатацию национальным перевозчиком - авиакомпанией "Белавиа" - широкофюзеляжных воздушных судов типа А330-200, что сделало возможным открытие регулярных рейсов по дальнемагистральным направлениям. 

Также в 2025 году мы отметили десятилетие с момента открытия регулярных рейсов Air China из Пекина и Сианя в Минск, которые пользуются заслуженным успехом у пассажиров. Воздушный мост дружбы между нашими странами укрепляет и "Белавиа", выполняющая полеты в Урумчи, а с октября 2025 года добавилось направление в Санью на курортный остров Хайнань. Мы активно продолжили расширение маршрутной сети дальней дуги и в этом году, укрепляя сотрудничество с китайскими партнерами.

Развитие маршрутной сети совместно с "Белавиа", а также активное взаимодействие с российскими и иностранными компаниями позволяет нам уверенно наращивать пассажиропоток. В текущем году мы планируем перейти рубеж в три миллиона пассажиров, и я уверен, что нам это удастся. Общее число направлений из Национального аэропорта Минска к концу года достигнет порядка 39. Загрузка на семи новых дальнемагистральных маршрутах в страны Азии, включая Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам и Китай, держится на уровне около 90%, находясь в топе рядом с самыми популярными направлениями в Москву и Санкт-Петербург.

Курс на инновации и экологичность

- Какие технологические решения и новые сервисы внедряются в аэропорту для повышения качества обслуживания пассажиров?

- Мы очень тесно взаимодействуем с нашим национальным перевозчиком, стараясь развивать новые совместные проекты. За этот год попробовали и в разы нарастили услугу предварительного заказа дополнительного питания при покупке билета. Это позволяет участникам коротких рейсов продолжительностью в пределах одного-двух часов, где питание базово не предусмотрено, самостоятельно заказать его при покупке билета. 

Также стремимся автоматизировать сервис обслуживания клиентов. Первое, что уже прошло тестирование и находится в активной эксплуатации, - это самостоятельная регистрация и сдача багажа. Со своей стороны мы прилагаем все усилия для повышения качества обслуживания, переводя существующие сервисы в цифровой формат и используя новые технологии, чтобы оставаться привлекательными как для туристов, так и для авиакомпаний. 

Мы ведем постоянную работу со всеми действующими и потенциальными перевозчиками, предлагая хорошие условия для выполнения полетов и открытия новых рейсов. Так, в этом году новые направления открыли российские перевозчики: "Аэрофлот" полетел в Чебоксары и Нижний Новгород, а также открыты рейсы в Пермь (Red Wings) и Петрозаводск ("Северсталь"). 

Львиную долю полетов выполняют наш национальный перевозчик и "Аэрофлот", также нашими партнерами остаются Air China, Uzbekistan Airways, Somon Air, FlyDubai, Turkish Airlines, возобновившая полеты месяц назад спустя более четырех лет перерыва, "Северсталь", Red Wings и "Победа". Мы ведем планомерную работу не только по возобновлению и открытию новых рейсов, но и по увеличению частот на уже существующих направлениях.

- Мировой тренд в авиации - это экологичность и снижение углеродного следа. Какова стратегия Национального аэропорта Минск в этом направлении?

- Мы плавно переходим на замену оборудования и машинных механизмов с использованием электрической энергии, постепенно отказываясь от двигателей внутреннего сгорания. В текущем году планируем закупить электротранспорт для перемещения наших сотрудников между стоянками, а также уже приобрели перронный электробус для доставки пассажиров к воздушному судну и обратно.

Далее рассматриваем и изучаем вопрос по приобретению электробуксиров, электротягачей, электротранспортеров, а также делаем больший упор на электротрапы. Таким образом, оборудование по обслуживанию воздушных судов максимально переходит на экологически чистые электрические двигатели.

В режиме повышенной ответственности

 - Из-за ограничений в ряде российских аэропортов Минск с начала года принял около полусотни иностранных воздушных судов на запасной аэродром. Насколько это серьезная нагрузка для служб предприятия и как удается оперативно справляться с внеплановым обслуживанием?

- Национальный аэропорт Минск обладает полным комплексом современной инфраструктуры, специализированной техникой и оборудованием, что позволяет нам принимать и обслуживать любые типы воздушных судов. Тем не менее количество персонала на сегодняшний день рассчитано на среднее количество рейсов в сутки, составляющее примерно по 40 рейсов на прилет и вылет, поэтому любая внеплановая посадка - это дополнительная нагрузка на сотрудников. Оперативный персонал аэропорта прикладывает максимум усилий для скорейшего обеспечения всех производственных процессов и комфорта пассажиров. 

Пока мы успешно справляемся, за что выражаю отдельную благодарность нашим службам. Наш персонал высококвалифицированный и подготовлен, сотрудники понимают всю ответственность, которая ложится на их плечи при внеплановом рейсе, обеспечивая все условия по обслуживанию как воздушных судов, так и пассажиров. Безусловно, посадка на запасной аэродром вносит дополнительные сложности в ежедневную плановую работу, но весь коллектив справляется отлично. По качеству обслуживания нареканий со стороны авиакомпаний к аэропорту не было. Нас активно используют в качестве запасного аэродрома турецкие и египетские авиакомпании, на прошлой неделе посадку совершил лайнер Air China, и уже пошли заявки от других перевозчиков на заключение договоров по обеспечению запасных аэродромов.

- В октябре в Беларуси прошли сертификационные испытания российского импортозамещенного лайнера SJ-100. Насколько масштабной задачей была подготовка к обслуживанию этого типа воздушного судна?

- Взаимодействие ПАО "Яковлев" с Национальным аэропортом в рамках испытаний было выстроено с учетом технологических возможностей аэродрома и оперативного наземного сопровождения. Минск выбран одной из локаций благодаря своей инфраструктуре, сертифицированной по жестким международным стандартам. Стоит отметить, что это не принципиально новый тип воздушного судна, а его полностью импортозамещенная версия, поэтому обслуживание не вызывает никаких вопросов. 

Подписание договора с авиастроительной корпорацией в плане проведения испытаний и предоставления национальной площадки является почетным, престижным и знаковым событием. В частности, проводились испытания импортозамещающего оборудования по автоматическому выполнению посадки в сложных погодных метеоусловиях, своего рода автопилот, и эти испытания прошли успешно. Наша искусственная взлетно-посадочная полоса оснащена по III категории системы посадки Международной организации гражданской авиации (ИКАО), позволяющая выполнять полеты при плохих погодных условиях.

- Недавно завершился масштабный аудит национальной системы защиты гражданской авиации экспертами ИКАО. Как международные специалисты оценили уровень безопасности?

- Официальные итоги аудита будут представлены до 8 декабря. Однако после проверки было отмечено, что в Беларуси действует полноценная устойчивая система защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Эксперты всесторонне оценили все критически важные элементы системы безопасности: инфраструктуру, техническое оснащение, квалификацию персонала и технологические процессы на соответствие международным стандартам. Для наших пассажиров безопасность - самое главное, и мы ее обеспечиваем. За Национальный аэропорт Минск я уверен, вся наша деятельность полностью соответствует необходимым международным практикам в области обеспечения и повышения авиационной безопасности полетов.

- Аэропорт перешел на зимнее расписание и подтвердил готовность к работе в сложных погодных условиях. Насколько готовы парк спецтехники и специалисты предприятия?

- Парк спецтехники и персонал готовы на все сто процентов, иначе быть не может. Все достаточно ответственно подходят к своей работе и проходят специальную подготовку к работе в осенне-зимний период заранее. Прошлая зима была необычайно снежной, каких не было уже давно, но мы прошли эти испытания с честью и достоинством. Мы не закрылись ни на минуту, несколько дней техника практически не съезжала с полосы, мы постоянно проводили снегоочистку, обработку противообледенительными реагентами, и все элементы аэродрома находились в постоянной эксплуатационной готовности. Имея многолетний опыт работы, уже знаем, что и как делать. 

Главный авиаузел как точный часовой механизм

- Владимир Николаевич, вы руководите главным аэропортом страны почти два года в период колоссальных вызовов в мировой авиации. Какие управленческие решения считаете своими главными достижениями и какая задача стоит перед вами прямо сейчас?

- Главная задача, которая стоит перед нами сейчас, - сделать так, чтобы любые внешние штормы никак не влияли на безопасность полетов и комфорт наших пассажиров. Деятельность предприятия ориентирована на достижение максимальной операционной эффективности и рациональное использование ресурсов. За счет цифровизации и внедрения бережливых технологий мы избавились от лишних операционных издержек, сохранив при этом высочайший уровень сервиса и безопасности. 

Моя обязанность как руководителя - обеспечить стабильную работу предприятия, несмотря на все испытания, которые преподносит мир. Благодаря слаженной работе профессионального коллектива, который четко выполняет свои задачи, мы успешно развиваем предприятие и повышаем качество обслуживания пассажиров. Аэропорт - это своего рода часовой механизм, состоящий из большого количества шестеренок, и если потерять из виду хоть один элемент, вся система остановится.

Хочу также обратиться к своим коллегам авиаторам и поздравить с профессиональным праздником. Желаю всем железной уверенности в своих решениях и абсолютного спокойствия в любой ситуации. Пусть работа приносит вдохновение и гордость за общий результат, а профессиональные горизонты всегда остаются чистыми и ясными.

Полина ТОЛКАЧ,
БЕЛТА.-0-
Теги
авиация Беларусь
Обеспечить стабильную работу, несмотря на внешние штормы. Гендиректор Национального аэропорта Минск о главных задачах авиации
Владимир Череухин
Обеспечить стабильную работу, несмотря на внешние штормы. Гендиректор Национального аэропорта Минск о главных задачах авиации
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