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Денис Дубаневич: "Нет ничего прекраснее детской радости от успеха". Учитель года о победе и профессии

Опубликовано:

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Интервью
04 октября 2026, 16:53
Денис Дубаневич

"Нет ничего прекраснее детской радости от успеха". Учитель года о победе и профессии

Денис Дубаневич
Денис Дубаневич
Победитель конкурса "Учитель года Беларуси - 2026", учитель математики средней школы №5 Смолевичей
Победителем конкурса "Учитель года Беларуси - 2026" стал учитель математики средней школы №5 Смолевичей Денис Дубаневич. Эта победа - не только признание профессионального мастерства, но и повод поговорить о том, что каждый день стоит за работой учителя: умение увлечь предметом, услышать учащегося и найти подход к каждому. Как выстроить доверительные отношения с детьми и сохранить их интерес к учебе? Что помогает не терять вдохновение, когда школьные будни требуют терпения и полной отдачи? И почему, несмотря на все сложности, учительская профессия остается делом жизни? Об этом корреспондент БЕЛТА поговорила с победителем конкурса.
- Денис Марьянович, улеглись первые эмоции, уже пришло осознание большой победы?

- Да, в пятницу было очень много эмоций, сейчас я точно могу сказать, что уже успокоился. Пришли умиротворение и спокойствие. Не знаю, как должен чувствовать себя победитель конкурса "Учитель года Беларуси", но сейчас я испытываю гордость прежде всего за то, что рядом со мной столько людей, готовых помочь. Я им очень благодарен и понимаю: без них этой победы не было бы. Радоваться ей, не думая о них, было бы нечестно. Наверное, осознание победы приходит постепенно. Сейчас чувства смешанные, но главное - счастье от того, что я стал учителем года. Это просто искренняя радость, настоящее ликование.
- Вы сказали, что рядом было много людей, готовых помочь. Кто эти люди?

- Моя команда - это несколько десятков человек. В первую очередь со мной были заместители директора школы, где я работаю. Уже с первых этапов конкурса - школьного, районного и так далее - мне казалось, что они переживают за результат даже больше, чем я. Мне помогали и творческие педагоги. Например, образ Шерлока Холмса для самопрезентации мы придумывали вместе: человек восемь собрались, обсуждали, как связать его с математикой, и придумывали шутки, которые должны были улыбнуть зал. Со мной были и простые педагоги школы. Когда мне нужно было давать урок в Фаниполе, ночью рядом со мной работали учителя начальных классов, трудового обучения, математики - люди, которым было не все равно.

Большую поддержку оказали и сотрудники Минского областного института развития образования. Они организовывали семинары, помогали готовиться к конкурсу. Тогда я вспомнил даже то, чего не знал. Рядом были не только те, кто отвечает за предмет "математика", но и представители других областей, например физики, и другие учителя-предметники. На республиканском этапе меня поддерживал победитель конкурса "Учитель года Беларуси" в моей номинации в 2017 году.

Перед уроком в незнакомом классе сотрудники Минского областного института развития образования - человек 5-6 - были со мной всю ночь. Мы вырезали, печатали материалы, корректировали презентацию. При подготовке я попросил, чтобы математиков в команде было немного. В своих методических силах я был уверен: понимал, как выстроить урок и распределить задания по уровню сложности. Мне нужен был один человек, с которым можно было бы все это обсудить и проверить. А остальные мнения хотелось услышать от учителей других предметов. Ведь очень важно показать, как математика (неслучайно ее называют царицей наук) связана с другими предметами и реальной жизнью. Одна из главных задач сегодня - научить ребенка применять знания на практике. А жизнь - это и география, и история, и русский язык. Поэтому мнение коллег из разных предметных областей было не просто полезно, а необходимо: без него невозможно подготовить полноценный урок. Открытый урок - мероприятие ответственное, и одному трудно придумать то, что может родиться в работе целой команды.

Большая помощь была и от Академии национального образования. Участникам конкурса организовали курсы и подробно объяснили, что, когда и как будет происходить. Были и психологические тренинги, которые помогали снять напряжение. Благодаря этому, когда мы приехали на двухнедельный конкурсный марафон, мы уже понимали, чего ожидать и как все устроено.

Хочу поблагодарить организаторов и за логистику: нас постоянно привозили и отвозили. Очень приятно видеть, что людям небезразлично происходящее и они заботятся о нас.

Главное управление по образованию Минского облисполкома помогло найти костюмы и выбрать подходящий вариант. Мы командой отлично смотрелись на фотографиях. Перед конкурсом начальник главного управления попросил подготовить список всех, кто нам помогал, чтобы отметить их вклад. Это очень ценно: благодарят не только тех, кто выходит на сцену, но и тех, кто работает за кулисами и делает огромную работу, оставаясь незаметным.

С нами все время был и заместитель министра. Приятно видеть, что на всех уровнях понимают важность образования.

Я считаю, что такие конкурсы помогают показать престиж профессии учителя. Возможно, увидев наше выступление, мальчики-школьники задумаются о педагогической карьере. В школах не хватает мужчин-учителей, и было бы здорово, если бы после конкурса больше выпускников поступало на педагогические специальности и приходило работать в школу.

И, конечно, слова благодарности - моей семье. Пока я готовился к конкурсу, им часто приходилось подолгу обходиться без меня, но после каждого испытания дома меня ждали. Мы с женой даже ночами вместе лепили и вырезали. Без ее поддержки я бы точно не справился.

- Какие конкурсные испытания вам запомнились и чем?

- Больше всего мне запомнился урок в незнакомом классе. Я никогда не боялся входить в класс к детям, я точно знаю, зачем туда прихожу. Провести урок строго по плану, который ты заранее составил, практически невозможно. На тебя смотрят тридцать пар глаз, и на любом этапе дети могут что-то сказать или сделать не так, как ты ожидал. Поэтому учителю важно уметь импровизировать. Импровизация случается почти на каждом занятии.

Во время конкурсного урока в незнакомом классе учащиеся пришли в кабинет, и мы весь перерыв разговаривали. Я старался познакомиться с ними, немного рассказать о себе и пошутить. Это был пятый класс: накануне я узнал, что все тридцать учеников перешли сюда из одного четвертого класса. Уже во время этой беседы я понял, что урок пройдет хорошо: ребята оказались очень эрудированными. Мы иногда отвлекались от математики, и я видел, как много они знают и понимают. Их не смущало, что к ним пришел новый учитель. Для пятиклассников это в целом привычная ситуация: в сентябре они начинают заниматься с разными учителями по разным предметам. Но в этом классе адаптация, похоже, проходила особенно хорошо - дети приняли меня очень тепло.

На самом уроке все тоже складывалось легко. Я говорил, что надо делать, и ребята принимались за работу. Нужно было писать - они писали. Нужно было выйти к доске - они сами вызывались. С этими детьми работать было совсем не сложно. Минские школьники - большие молодцы, они очень помогли мне на уроке. Я надолго его запомню.

- О чем вы рассказывали ребятам на уроке в незнакомом классе?

- Мы начали общаться еще на перерыве с простых тем, не связанных с математикой. Мне нужно было привлечь их внимание и наладить контакт. Я считаю, что это хорошая позиция учителя: особенно в незнакомом классе не стоит сразу загружать детей учебным материалом, лучше сначала немного пообщаться с ними не о предмете.

Первый вопрос был о том, как у них в школе подают звонок - делает это автоматика или человек. Они ответили, что звонят люди, которые следят за звонками, поэтому иногда звонок могут дать на минутку раньше. Они улыбнулись. То есть я организовал разговор о том, что им может быть приятно.

Также мы разговаривали с одним мальчиком о Вселенной. Разговор зашел о том, как она устроена и что вокруг чего вращается. Пятиклассники уверенно отвечали, что Солнце находится в центре Вселенной и нашей Галактики, а Земля вращается вокруг Солнца. Мы обсуждали и другие темы, почти не связанные с математикой: дружат ли ребята между собой, как мальчики и девочки общаются на переменах. Получился легкий разговор обо всем понемногу. Мне хотелось, чтобы дети увидели во мне просто человека и учителя, а не участника конкурса.

Во время урока в заднем ряду сидели десять членов жюри, но, насколько я мог судить, дети почти не обращали на них внимания. Они чувствовали себя уверенно и просто работали.

Даже физкультминутку я постарался связать с темой урока - отображением натуральных чисел на координатном луче. Я раздал детям карточки с числами, и им нужно было группами выстроиться в координатный луч. Было три группы, все группы абсолютно справились с заданием. Так эта физкультминутка заменила одно из обычных заданий на сравнение чисел на координатном луче. Поскольку дети успешно выполнили упражнение, отдельно давать это задание уже не пришлось. В итоге, потратив время на физкультминутку, я сэкономил его на выполнении задания.

Задание с координатным лучом я связал с личным опытом. Мы с детьми построили мой путь домой после конкурса: из Минска, от нулевого километра, до Смолевичей. По дороге отметили важные для страны объекты: Национальную библиотеку, Курган Славы, завод "БелАЗ", а дальше - завод "БЕЛДЖИ", который постепенно становится одним из промышленных гигантов нашей страны. Мы находили на карте координаты этих точек вдоль трассы М2.

Затем я перенес идею координатного луча в мини-урок на сцене. Там моими учениками стали другие конкурсанты. С ними мы говорили уже не только о координатах и расстояниях от нулевого километра, но и о том, как важно замечать и изучать национальное достояние своего региона. На примере родного края я показал, как такую тему можно включить в урок. В итоге разные конкурсные задания сложились для меня в одну большую и значимую цепочку. Но особенно запомнился урок в незнакомом классе, впечатления от него я сохраню надолго. Это было здорово.

- Сегодня в нашей стране особенно востребованы учителя математики и физики. Как, по-вашему, можно привлечь молодежь на эти специальности?

- При поступлении в университет профессия учителя математики или физики конкурирует с более широко разрекламированными специальностями. Школьники часто мечтают стать программистами. При поступлении на обе специальности нужно сдавать одни и те же предметы. Поэтому выпускники, которые хорошо знают математику и физику, нередко выбирают программирование.

Чтобы привлечь молодежь в педагогику, важно рассказывать о профессии учителя и показывать ее значимость. В этом смысле конкурс "Учитель года Беларуси" и награждения педагогов является одним из способов привлечь внимание к профессии. Нужно, чтобы школьники видели: учительская работа важна, интересна и может быть достойно оплачена. Я уверен, что учитель-мужчина способен обеспечить семью и по уровню дохода соперничать со многими программистами. Конечно, с самыми высокооплачиваемыми специалистами сравнивать сложно, но далеко не каждый программист получает такую зарплату.

Также следует понимать, что работа с детьми и работа за компьютером - совершенно разные занятия. Учителю особенно важно уметь общаться. Поэтому, например, ограничение использования телефонов на уроках может иметь и положительный эффект: на переменах дети больше разговаривают друг с другом и учатся взаимодействовать.

Еще одна возможность познакомить школьников с педагогикой - педагогические классы. Их становится заметно больше. Важно, чтобы учащимся 10-11-х классов не просто рассказывали о профессии, а помогали понять ее ценность и попробовать себя в роли будущих педагогов. Для выпускников таких классов предусмотрены особые условия поступления. Также есть возможность поступать по целевому направлению. Знакомство с профессией заранее помогает школьнику осознанно выбрать свой путь. Если, обучаясь в педагогическом классе, он понимает, что педагогика ему не подходит, это тоже полезный результат: лучше сделать такой вывод до поступления в университет. Учителем может стать не каждый - к этой работе важно иметь интерес и призвание.

Что касается математики и физики, то это одни из самых сложных школьных предметов. Чем труднее предмет, тем меньше выпускников им увлекается. Поэтому задача учителя - заинтересовать ребят и расположить их к своему предмету. Нам это делать сложнее еще и потому, что учителей математики и физики меньше, чем педагогов других специальностей. А чем меньше людей, которые могут рассказать о профессии, тем труднее привлечь к ней внимание.

Изменить эту ситуацию будет непросто. Нам важно рассказывать школьникам о профессии учителя и поддерживать интерес к педагогическим классам, в том числе физико-математической направленности, где математику и физику изучают углубленно. Но мы будем работать в этом направлении. Надеюсь, учителя математики по всей стране постепенно подключатся к этой работе.

Нам важно, чтобы в профессию приходили наши выпускники. Например, в этом году в Смолевичский район пришла молодая специалистка - выпускница учреждения, которым я когда-то руководил. Когда мы встретились на конференции, она рассказала, что в старших классах я повлиял на ее решение стать педагогом и что она ни разу об этом не пожалела. Мне было приятно. Такие моменты особенно дороги. Иногда нужно просто подождать: я ждал четыре года, прежде чем услышал эти теплые слова.

Поэтому личность педагога тоже имеет важное значение. Каждый учитель может и должен своим примером привлекать выпускников в профессию. Заинтересовать физикой часто проще: на уроках можно проводить опыты и вовлекать детей в практическую работу. Математика же может казаться сложнее, а это становится барьером наряду с конкуренцией со стороны более популярных профессий.
- Расскажите больше о своих достижениях.

- Трое моих выпускников на ЦЭ и ЦТ набрали 100 баллов: в 2023 году и в 2024-м. Все они участвовали и в конкурсах. С 2010 года я готовлю команды к областному турниру юных математиков, а при успешном отборе - и к республиканскому. За 16 турниров мои команды получили 15 дипломов. Около 50 учеников стали призерами областных соревнований. Однажды я выставил на областной мини-турнир сразу две команды, обе завоевали дипломы третьей степени.

Мои учащиеся также участвуют в научно-практических конференциях. Среди их достижений - дипломы областного и республиканского этапов, а также конкурсов в Москве и Санкт-Петербурге.

Что касается подготовки олимпиадников, я долгое врем работал директором школы, поэтому уделять олимпиадной подготовке столько времени, сколько хотелось бы, было непросто, ведь главной моей задачей оставались директорские обязанности. За это время у меня был учащийся, который стал призером областного этапа и прошел на республиканский. В этом году, уже работая учителем, я смог уделить подготовке олимпиадника больше внимания. Мы вместе прошли все этапы - областной и республиканский. Сейчас он учится в 9-м классе и стал дипломантом заключительного этапа республиканской олимпиады, получив диплом третьей степени. Когда он одержал победу, нам прислали его фотографию с дипломом. На снимке - сияющие глаза ребенка, который держит свой диплом. В такие моменты забываешь обо всех трудностях и думаешь только о том, что этот счастливый взгляд хочется увидеть снова, и у других учащихся тоже.

Наверное, нет ничего прекраснее, чем видеть радость детей, когда у них все получается. Если что-то не вышло, они искренне переживают, потому что знают, что могли лучше. А ты понимаешь: дай им еще один шанс, и в следующий раз они добьются большего.

- Как изменится ваша жизнь после этой большой победы?

- В ближайшее время моя педагогическая жизнь станет насыщеннее. Меня предупредили, что я уже как минимум буду участником различных мероприятий, связанных с системой образования. Мне предложили сотрудничать в проведении семинаров и мастер-классов. В этом году я вошел в областной клуб педагогов "Флагман". Хочу развиваться и в методической работе, но главное для меня по-прежнему - дети. Будем готовиться к олимпиадам, нынешняя победа стала для ребят хорошим стимулом.

Сейчас у меня высшая квалификационная категория. Следующая ступень - учитель-методист. Победителям конкурса ее присваивают без испытаний. Это следующее, что я сделаю после возвращения в школу.

Кроме того, я хотел бы публиковать свои научные наработки и написать книгу, не буду пока рассказывать подробнее.

В целом могу отметить, что конкурс "Учитель года Беларуси" - действительно такой кластер, в котором было приятно находиться, приятно общаться. Все участники - большие профессионалы. Я стал лучшим практически из равных мне по силе педагогов. Многие из моих конкурентов заслуживали эту награду не меньше, чем я.
Светлана ПЕКАРЬ,
Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
БЕЛТА.-0-
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