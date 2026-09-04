Владимир Коноплев: "Кулаком по столу не стучу". Как Владимир Коноплев 20 лет держит гандбол в своих руках

- А какие ожидания от женского чемпионата страны?

- Вы как руководитель довольны зрительским интересом к гандболу?

- Сегодня с легкой руки Бориса Пуховского в стране начал развиваться пляжный гандбол. Как вы отнеслись к такой инициативе?

- У вас нет опасений, что из-за многолетнего отстранения от международных стартов будет потерянное поколение игроков?

- Сложно сказать. Я как руководитель всегда спокойно преодолевал трудности, потому что у нас как в тренерской среде, так и в команде федерации сложился хороший коллектив, с которым все трудности по плечу. Есть на кого положиться, есть перед кем поставить задачи и есть с кого спросить. Хотя, конечно, так было не всегда. Поэтому самым трудным назову начальный период своей работы в федерации, когда в кассе было 5000 белорусских рублей (на то время $2,5). Я благодарен Национальному олимпийскому комитету, Министерству спорта, Президентскому спортивному клубу, местным органам власти за то, что тогда поддержали молодого председателя федерации, поддерживают нас все эти 20 лет. С их поддержкой мы быстро справились с финансовыми проблемами. Это была задача номер один. Это было сложное время, потому что и результата у нас не было никакого. Я боялся, что тренеры, которых я привлек работать со сборными, плюнут и уйдут. Но мы объединились и стали вместе искать варианты решения проблем. Шаг за шагом все решили. Финансовые вопросы всегда будут, но уже есть ресурс, чтобы их решать.- Что касается SEHA-лиги, пока наши российские товарищи, которые были инициаторами, работают над экономической частью. Пока проведение лиги под вопросом. Предварительные турниры уже состоялись, один в российском Чехове, второй - в Бресте. Но ждем конкретики. Что касается чемпионата Беларуси, то он будет очень интересный. Команды в полной боевой готовности. На кубке Белгазпромбанка в Бресте меня приятно удивил гродненской "Кронон", молодая команда давала достойный бой румынской команде "Потайссы", чемпиону Беларуси "Мешков Брест" и ЦСКА, чемпиону России. Это говорит о том, что в региональных клубах работа выстроена правильно, раз молодых талантов с каждым годом становится больше. Я, честно говоря, несколько сомневался в силе "СКА-Минск", потому что после прошлого сезона ряд ведущих игроков ушли в зарубежные клубы. Но в августе на турнире в Чехове они вничью сыграли с чемпионами Египта, "Чеховскими медведями", обыграли "Зенит". И я успокоился. 5 сентября в Бресте будет матч за Суперкубок между "СКА-Минск" и "Мешков Брест". Команды заряжены, игра обещает быть красивой, и я приглашаю всех желающих увидеть ее своими глазами и лично оценить готовность команд к новому сезону.- Женский чемпионат будет не менее интересный, чем мужской. В августе "Городничанка", бронзовый призер чемпионата Беларуси, выиграла товарищеский турнир в Гомеле. Я думаю, в этом сезоне гродненская команда даст бой лидерам чемпионата - "БНТУ-БелАЗу" и "Гомелю". За призовые места вполне может бороться "Берестье". Так что чемпионат будет интересен тем, что уже не две команды будут бороться за лидерство, как это было предыдущие годы, а несколько команд.- Мы, конечно, не сможем достичь такого же уровня, как у хоккея, где за билетами стоят очереди. Но мы к этому и не стремимся. В разное время доминирует тот или иной вид спорта: в 1980-90-е в Беларуси доминировал гандбол, люди ломились на трибуны. Сейчас интересы зрителей поменялись. Но мы не жалуемся. На матчах между ведущими командами, на играх сборной трибуны заполнены. Интерес к гандболу определенно есть. А для того, чтобы он был выше, должны работать сами команды, потому что люди идут на красивую игру. Я могу похвалить клубы за работу с болельщиками. Федерация тоже не отстает. В прошлом сезоне с социальными сетями БФГ работал дуэт бывших игроков Ульяны Петрачковой и Насти Сивухи. Это была их инициатива, и свое дело они сделали хорошо - подписчиков стало больше, а значит, и интерес к гандболу выше.- Главный секрет "СКА-Минск" - это преемственность поколений и правильно выстроенная работа тренеров, которые работают с игроками разных возрастов. Хороший пример: ежегодно 1 сентября проходит праздничное мероприятие для воспитанников школы имени Мироновича (а их уже больше 500), на котором награждают лучших тренеров, лучших игроков по возрастам. В клубе знают и берегут свои традиции, все от мала до велика ценят заслуги Спартака Петровича, уважают его, прислушиваются к мнению. И он сам молодец, приезжает на каждый матч, переживает за команду. И я в этом плане очень благодарен Андрею Крайнову, который как руководитель поддерживает в клубе семейную атмосферу, сохраняет традиции и ценности "СКА-Минск". К сожалению, не все клубы могут таким похвастаться. За время моей работы уже не одно поколение игроков тренеров сменилось, они выступали за разные команды, тренеры менялись. Но чтобы ни происходило, клуб на плаву, школа работает, тренеры правильно работают с молодежью, и основная команда пополняется хорошими игроками из собственных ресурсов - это очень важно. Знаю, что мое интервью будут читать специалисты из других клубов, поэтому хочу до конца быть объективным: когда Крайнов ко мне обращается с просьбой взять несколько игроков, например, из выпуска РГУОР, я ему это разрешаю. Потому что ведущий клуб должен быть ведущим клубом.- Я как-то попросил, чтобы мне предоставили информацию об уровне заработной платы наших тренеров. Да, у них не такая зарплата, как у тренеров ведущих футбольных команд мира, но для Беларуси они получают вполне достойные деньги. К тому же федерация поддерживает тренеров, насколько это возможно. Если эта тенденция сохранится - мы решим кадровые проблемы. Мы проводим большую работу с местными органами власти, недавно, например, открыли отделение гандбола в Мозыре, там как раз построили прекрасный спортивный комплекс. И туда уже приехали работать молодые тренеры. Что касается оттока молодежи, он происходит в том числе и из-за того, что многие игроки нередко отдают предпочтение службе в силовых ведомствах, а не спорту. Особенно это актуально для мужского гандбола. Но есть и положительная тенденция: многие игроки, заканчивая карьеру, пробуют себя на тренерском поприще. Ваня Бровко, Дима Никуленков работают тренерами. Алексей Васильев - сегодня главный тренер "Машеки", Максим Мочалов возглавляет женское "Берестье". Мы создали новую команду "МАЗ-Орша", ее главный тренер - Алексей Хадкевич. Такими кадрами мы, конечно, дорожим.- Тот, кто хочет работать, найдет детей и будет с ними работать. Несколько лет на спартакиаде школьников команда из Чаус обыграла команду Могилева. Тренер чаусской команды по специальности вообще футболист. В Могилевской области есть поселок Глуск, где хорошо работает детская спортивная школа. Конечно, не везде все идеально. Например, мне бы очень хотелось, чтобы гандбол поднялся на более высокий уровень в том же Бобруйске. Это немаленький город, там есть традиции. Максим Баранов, Сергей Шилович, Вадим Гайдученко - из Бобруйска, там же сделали первые шаги в гандболе. Мы не сможем создать у себя "бундеслигу", но мы должны работать над развитием гандбола в регионах, в первую очередь для того, чтобы обеспечить себя спортивным резервом. Таланты у нас не теряются. Наши лучшие игроки востребованы в зарубежных клубах, мы их силой не держим, отпускаем за границу набираться опыта и строить карьеру в лучших клубах Европы.- Да, спасибо за поддержку Министерству образования, вместе мы запустили пилотный проект. В этом учебном году в некоторых школах Гомельской и Брестской областей гандбол будет введен как обязательная дисциплина в программе по физкультуре. Для учителей физкультуры на базе БГУФК проведем образовательные семинары. Федерация поможет школам инвентарем. Посмотрим, что из этого получится.- Я сказал Пуховскому: "Боря, ты предлагаешь - ты и занимайся". Он и взялся за дело. Борис очень ответственный, по-хорошему дотошный человек. Пускай пробует себя в этом направлении, развивается как руководитель. Я могу это только поддержать. Президент международной федерации гандбола Хассан Мустафа несколько лет назад предлагал мне заняться этим направлением. На мой взгляд, пляжный гандбол лучше развивать в более теплых странах, в наших климатических условиях с этим могут быть сложности. Но так как это мировая тенденция и у нас есть человек, готовый за это взяться, я только за.ира.- Да, серебряные медали - это хорошо. Но если посмотреть с другой стороны и сравнить, сколько болельщиков собирает пляжный футбол и классический футбол. Я с большим удовольствием смотрел недавний чемпионат мира по футболу и, глядя на огромные стадионы, забитые до отказа, отметил, что это были не просто соревнования, а большой праздник.- По-разному, но больше всего за Испанию - понравилась именно команда. Я не припомню в ее составе очевидных лидеров, но там была команда с большой буквы - это самое главное для командного вида спорта.- Я, наверное, покажусь неграмотным, но этот термин слышу впервые. Думаю, этим все сказано. Этим уже пускай молодежь после меня занимается. Не надо гнаться за всем, что становится модным. Сейчас появляется столько новых видов спорта, некоторые даже включены в программу Олимпийских игр, что за всем не уследишь. А при этом постепенно убираются традиционные виды, у которых были свои болельщики. Не надо забывать, что любой вид спорта работает на болельщиков. На это надо ориентироваться, а не на то, что сейчас модно.- Мы постоянно плотно работаем с Международной федерацией гандбола. В декабре на отчетно-выборной конференции мы поддержали Хассана Мустафу, мы активно с ним общаемся. Он понимает, что наше отстранение изначально было неправильным шагом и прикладывает усилия, чтобы изменить ситуацию, но ведь мы у него не единственные. Я просил дать нашей сборной wild-card для участия в чемпионате мира. Но ни нам, ни россиянам эти карты не дали, не получили их и европейские команды. Наша юниорская сборная приглашена на чемпионат мира U-16 среди женских команд, который пройдет в Марокко. Международная федерация сняла с нас все ограничения, что не понравилось европейским коллегам. Европейская федерация заявила, что будет обсуждать с каждой федерацией, согласны они играть с белорусами или нет. Это в определенной степени унижение. Казалось бы, Европейская федерация вправе заявить: "Не хотите играть с Беларусью - не будете играть вообще". Но, к сожалению, пока политика затмевает все спортивные принципы. Мы готовим письма в каждую европейскую федерацию, в которых напомним, как мы сотрудничали раньше. Я за 20 лет все помню, кто меня о чем просил. Президенту польской федерации гандбола, который уже чуть ли не коалицию против белорусов собирает, напомним, как в свое время мы предложили Польше и Литве проводить совместный чемпионат Европы. Даже если кто-то не примет во внимание наши письма - это будет на их совести. Мы настроены работать со всеми, мы готовы к сотрудничеству. У нас безвиз для всех европейских стран, пожалуйста, пускай приезжают и своими глазами увидят, какая у нас страна, как у нас развивается спорт. На кубке Белгазпромбанка в Бресте выступала румынская команда - спокойно приехали, поиграли, все живы-здоровы. У нас ни с кем никогда не было конфликтов. У нас и сейчас нормальные отношения с руководством европейской федерации. Но они подневольные люди со своеобразной демократией: когда надо отстранить белорусов - все быстро выполняют, когда надо вернуть - каждый делает что хочет.- Оно уже есть. Немало игроков, которым почти 30 лет, не смогли полностью реализовать себя в гандболе, потому что у них не было международной практики. Мы делаем что можем - проводим спарринги, приглашаем команды из России, из дружественных стран. Но достаточно ли этого? К счастью, несмотря на все ограничения, наших ребят замечают ведущие европейские клубы, приглашают их к себе, и они там себя проявляют. Потерянное или не потерянное поколение, можно будет сказать только тогда, когда у спортсменов будет больше международной практики, потому что уровень спортсменов определяется в борьбе с разными соперниками.- На разных этапах по-разному. Пригласив Шевцова в сборную, я не ошибся. Юрий Анатольевич - тренер мирового уровня, что он неоднократно доказывал на практике. Да, были разные периоды. И он неоднократно писал заявления на увольнения. Я не люблю менять специалистов, особенно толковых, поэтому я ему по-мужски говорю: "Как ты можешь оставить сборную, тем более еще преемника себе не подготовил". Бывает, спорим, но каждый раз договариваемся. Я долго думал над кандидатурой на должность главного тренера женской сборной, советовался с коллегами. И в один прекрасный момент у меня блеснула мысль об Игоре Николаевиче Папруге. Первым делом посоветовался с Шевцовым. "Игорь Николаевич умеет все", - сказал мне на это Юрий Анатольевич. Потом и другие специалисты это подтвердили. Игорь Николаевич очень интеллигентный человек, обязать его я не мог, я ему сказал просто: "На коленях молю, возьми сборную". Он пошутил, что с женщинами еще не работал, но согласился. И у него все получилось. Если раньше наша сборная беспросветно проигрывала российской сборной, под руководством Игоря Николаевича девочки впервые в истории обыграли российскую сборную, недавно на товарищеском турнире обыграли российскую "Черноморочку" - прогресс налицо. Команда своего тренера любит, ценит. Я взял женскую сборную под личный контроль, и я своими глазами вижу, что движение идет в нужном направлении. Как руководитель я стараюсь к каждому находить индивидуальный подход. А самое главное - это человеческое отношение. Если уж взял человека на работу - помогай ему, делай все, чтобы ему было комфортно и интересно работать.- На наши исполкомы приглашаются представители всех регионов, в которых развивается гандбол - это десятки людей. Хочется дать им возможность познакомиться между собой получше и заодно показать, как развиваются наши регионы не только в спортивном плане, но и в экономическом, как хорошеют наши города, как развиваются предприятия. Такая форма работы понравилась, ведь это возможность в рамках работы увидеть что-то новое. Когда проводили заседания на предприятиях, я интересовался заработной платой на них. Многим коллегам предлагал: если хотите больше зарабатывать пожалуйста - на завод на конвейер. Эта та идеология, которая необходима нашим тренерам, функционерам, в том числе чтобы подтолкнуть их к тому, чтобы лучше работать.- У нас политбюро. Все решаем коллективно. Но последнее слово за мной, потому что руководство спрашивает с меня. У нас работают компетентные и опытные специалисты. Люди опытные, свое дело знают и работают на совесть. Поэтому диктатура у нас неприемлема. Кулаком по столу я не стучу. Но учитывая, что я эмоциональный человек, иногда могу излишне вспылить, повысить голос. Меня это не красит, и, как любой нормальный человек, я работаю над своими недостатками.- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Тогда я это сказал сгоряча, от неопытности. Тем не менее от этой мечты мы не отказались, хоть это и трудновыполнимая мечта. Чтобы выступить на Олимпийских играх, надо сначала попасть в топ сильнейших команд чемпионата мира, стабильно быть в числе сильнейших команд мира. В нынешних реалиях это архисложно, и мы это понимаем. Но требуй невозможного - получишь максимум. И у нас сегодня в гандболе очень талантливая молодежь, тот же Максим Бабичев, Карина Перегуд - им в будущем зеленый свет. Очень хотелось бы что Артем Королек, Никита Вайлупов после завершения спортивной карьеры свой опыт использовали в Беларуси. Вот за ними будущее. И, может, молодняку удастся воплотить эту мечту в реальность. Мне бы очень этого хотелось.- Удивить - вряд ли. А вот порадовать - вполне. Я радуюсь, когда вижу, как играют наши белорусские гандболисты. В Бресте радовался, глядя на игру игрока сборной Юлиана Гирика, который в составе ЦСКА забрасывает по 13 мячей. Радуюсь за долголетие и любовь к гандболу, которые показывает Максим Баранов. Радуюсь за гродненский "Кронон", который классно работает с молодежью. Я радуюсь, когда молодые игроки показывают свой интеллект и характер, лезут в борьбу против более опытных соперников. Этому я радуюсь. Радуюсь, когда вижу статистику игры наших ребят в ведущих зарубежных клубах. Я знаю цену каждому мячу, знаю, чего это стоит, когда играешь на таком уровне. Удивить меня уже невозможно, а порадовать всегда можно. К счастью, наши ребята это делают.Валерия СТЕЦКО, Фото Белорусской федерации гандбола,БЕЛТА.-0-