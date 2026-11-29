Золотую медаль чемпионата мира белорусская борьба ждала 15 лет. Дождалась! В октябре этого года в Астане борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич завоевал золото в категории до 97 кг. К заветной медали спортсмен из Борисова шел долго и настойчиво. И, как положено в борьбе, не опускал руки даже в самые трудные моменты. Неизвестно, сколько побед могло бы быть у Кирилла, не будь нескольких лет несправедливого отстранения от международных стартов. Тем не менее в Астане он еще раз напомнил всем, что белорусская борьба трудностей не боится. Чему спорт научил Кирилла Маскевича, что такое борцовская преемственность поколений и как полуторагодовалая дочка влияет на спортивную карьеру, чемпион мира рассказал в интервью БЕЛТА.





- Кирилл, в первых интервью после победы на чемпионате мира вы говорили, что не ощущаете себя чемпионом мира. Спустя месяц ощущение пришло?





- Кажется, это ощущение все еще приходит, потому что сейчас я участвую в различных мероприятиях, где акцентируют внимание на том, что я чемпион мира. Много людей поздравляют с победой, и мне приятно осознавать, что я их порадовал. Чувствую моральное удовлетворение от того, что проделанная работа принесла такой высокий результат. Но прямо эйфории от победы на чемпионате мира нет. Стало больше ответственности, потому что на меня теперь смотрят юные спортсмены и я могу их мотивировать.





- Но в Астане, в моменте, эйфория от победы была?





- Мы соревнуемся два дня. В первый день предварительные поединки, через день - финальные схватки. В первый день очень важно эмоционально не перегореть, оставить эмоции и силы на финал. У меня есть неудачный опыт, когда эмоции в первый день были потрачены полностью. В этот раз я учел все предыдущие ошибки. И уже с первого дня было ощущение, что все идет хорошо, что удача на моей стороне, а в спорте, как ни крути, без удачи нельзя. На финальную схватку я выходил абсолютно спокойным. И первое чувство после победы - чувство выполненного долга. Я почти 18 лет в спорте, в детстве мы с друзьями мечтали стать чемпионами мира. И вот спустя 18 лет детская мечта осуществилась.

- Какое впечатление осталось от чемпионата мира, учитывая, что наконец-то все вернулось на круги своя и выступали вы с флагом и гимном?





- За время отстранения мы не только своей борцовской семьей, но и всем спортивным сообществом Беларуси осознали, что такое флаг и гимн для спортсмена, и поняли, что без них победа не так уж сладка. Чемпионат мира - это первый большой старт, на котором мы выступали с флагом и гимном. Казахстан встретил нас тепло и радушно, все было на высшем уровне. Соревноваться в такой атмосфере приятно, а побеждать и слушать свой гимн - вдвойне. Чемпионат мира еще раз подтвердил, что борцовское братство существует, что у нас очень сильное комьюнити. Люди с поломанными ушами всегда друг за друга, и это придает сил.





- Чемпионский пояс вам вручал председатель Белорусской федерации борьбы, чемпион мира по греко-римской борьбе 2005 и 2011 годов Алим Селимов. А до чемпионата мира в интервью он говорил, что Кирилл Маскевич точно должен взять медаль. Красивое совпадение, не находите?





- Мы с Алимом Максимовичем встретились в Астане на тренировке, и он дал мне понять, что Беларуси нужна золотая медаль. Алим Максимович знает, что такое побеждать на чемпионате мира, он делал это дважды и знает, какие слова нужно сказать спортсмену перед выступлением. Большое ему спасибо за то, что не навешивал дополнительную ответственность, а по-человечески пожелал удачи. А что касается награждения… Международное борцовское сообщество видит преемственность поколений в белорусской борьбе, и я думаю, они оценили, что двукратный чемпион мира, глава федерации наградил новоиспеченного чемпиона из своей страны.





- В 2011 году следили за выступлением Алима Максимовича на чемпионате мира?





- В 2011 году я уже вовсю болел борьбой. Финальную схватку Алима Максимовича я пересматривал, наверное, миллион раз. В 2011 году в Минске проходил командный Кубок мира. Для меня тогда это были самые яркие и интересные соревнования в жизни. Атмосфера заполненного Дворца спорта запомнилась на всю жизнь. Нам не хватало мест на трибунах, и мы сидели просто на ступеньках, после соревнований по пятам ходили за взрослыми спортсменами, смотрели, как они разминаются, как отдыхают. Тогда ведь не было Инстаграма, и мы ловили каждую возможность, чтобы узнать хоть что-то о своих кумирах. А сфотографироваться с ними было огромным счастьем.





- А сейчас юные спортсмены уже к вам проявляют такой интерес. Им, конечно, проще, ведь есть социальные сети, но тем не менее.





- Недавно у нас проходил турнир памяти Олега Караваева и детский турнир "Каравайчик". Я был гостем турнира, но чувствовал себя как выжатый лимон. От ребят не было отбоя, просили сфотографироваться, автограф, задавали вопросы. Это требует эмоциональной отдачи, но после остается приятная усталость. Я понимаю, что детям нужен пример, и рад быть тем, на кого они равняются. Бывает, что нужно хорошо подумать, прежде чем ответить. Недавно один говорит: "А у вас мама домашнее задание проверяла? А то я хочу на тренировку, а мама говорит, что сначала надо уроки сделать". И вот что ему сказать? Конечно, говорю, что домашнее задание надо делать. Но я же прекрасно понимаю, что в этом возрасте тренировка приоритетнее уроков. Когда тебе нравится борьба, когда тренер заряжает, то уроки отходят на второй план. И тут, конечно, важно, чтобы тренеры, учителя и родители находили компромиссы и не давили на ребенка.

- Интерес к вашей персоне проявляют не только юные борцы, но и журналисты. Как воспринимаете медийный интерес к себе?





- Как неотъемлемую часть моей работы. Я достаточно стабильный спортсмен, и общение с журналистами, неудобные вопросы с толку меня не собьют. Я понимаю, что надо привлекать молодое поколение в спорт, привлекать в борьбу больше аудитории. Я буду только рад, если после моего интервью хоть один ребенок захочет заниматься спортом, вообще любым, но лучше, конечно, борьбой.





- Кирилл, вы рассказывали, что в Борисове не было той спортивной секции, которую вы бы в детстве не посетили. Чем зацепила борьба?





- Я был гиперактивным ребенком, поэтому попробовал все. На борьбу пришел за компанию с ребятами, все остальное сделал мой первый тренер - Олег Хаматханович Ажигов. Мне 10 лет, у меня уже за плечами опыт посещения разных секций, ни в одной я надолго не задерживался, потому что везде был день сурка, который мне быстро надоедал. А в борьбе каждый день было что-то новое. Тренер делал все, чтобы нам не было скучно на тренировках. У Олега Хаматхановича дар находить подход к детям. И я благодарен судьбе за то, что попал в его руки.





- Вы амбассадор турнира "Лига храбрых". С точки зрения состоявшегося спортсмена, как вам этот проект?





- Я белой завистью завидую участникам "Лиги храбрых", потому что в мое время не было турнира такого уровня. Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация борьбы большие молодцы. Главная фишка - командный формат. Ты не просто выигрываешь схватку, ты приносишь очки своей команде. Это здорово объединяет ребят. Благодаря тому, что проект объединяет три вида борьбы, ребята общаются, дружат, уже закладываются основы того самого борцовского братства. И это классно, что они вместе будут развиваться и добиваться своих целей. "Лига храбрых" - это классная школа. Ребята привыкают к атмосфере топ-турниров, к поддержке болельщиков. Я внимательно слежу за проектом и уже в предвкушении финала пятого сезона.





- Какое поражение стало поучительным для вас?





- Проигрыш на Олимпийских играх в Токио. Я проиграл спортсмену из Египта, который именно Олимпиаду прошел неплохо, дошел до полуфинала, проиграл в схватке за бронзовую медаль, но как до Игр, так и после них он себя особо не проявил. Я не должен был ему проигрывать.





2021 год вообще был интересный: я стал вторым на чемпионате Европы, выиграл Кубок мира и на Олимпийские игры ехал одним из фаворитов. Но не получилось. После Олимпиады я закрылся в себе, многое обдумал… А через два месяца был отбор на чемпионат мира. Я посчитал, что после Олимпийских игр отдыха не заслужил и сразу же включился в работу. Но даже после медали чемпионата мира у меня не было ощущения, что сезон успешный. Слишком болезненным было поражение в Токио, все-таки Олимпийские игры - это самый важный старт. В 2024 году я отобрался на Игры, но меня туда не пустили. От этого было тоже тяжело. В Токио я проиграл в честной борьбе, а в Париже даже не выступил по не зависящим от меня обстоятельствам. Получается, самые болезненные поражения связаны с главными стартами в жизни. Но я это пережил, вынес уроки и отпустил. Сейчас я действующий чемпион мира, чуть меньше двух лет остается до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Расслабляться времени у меня нет, а есть лишь бешеная конкуренция как внутри страны, так и на международной арене.





- Вам сейчас 28 лет. Для борца это пик формы?





- Мы, спортсмены, часто задаемся этим вопросом. Но все индивидуально. По внутренним ощущениям я был уверен, что мой пик формы приходился на 2024 год. После 2024 года я взял небольшую паузу, поменял весовую категорию… И выиграл чемпионат мира. И я не могу сказать, что сейчас не на пике. Думаю, пойму, когда у меня был пик, лишь после того, как завершу карьеру и смогу все проанализировать и сравнить.





- Уже есть мысли, что может быть в жизни после спорта?





- Сейчас все мысли только о борьбе, и ничем другим я не занимаюсь. Но все же есть дело поважнее борьбы - у меня дома живет чудо по имени Маша, ей полтора года. Все свое свободное время стараюсь уделять семье. К сожалению, этого времени катастрофически не хватает, и мы на небольшом дефиците общения, что грустно. Спасибо большое моей жене за поддержку и понимание, для спортсмена это дорогого стоит. Отнимать еще больше времени от семьи и заниматься чем-то другим я пока не готов. Мне не так много времени осталось в спорте, ребенок больше не будет таким маленьким, как сейчас. А я в будущем не хочу жалеть о том, что в ущерб спорту и семье занимался чем-то другим. Всему свое время.





- Каково быть папой дочки?





- Я даже представить не мог, что маленький человек сможет приносить мне столько счастья. Ощущение, что тебя ждут дома, придает внутреннюю силу и спокойствие, что очень важно для спортсмена. Я всю жизнь живу по строгому графику. С маленьким ребенком, конечно, не так просто соблюдать режим сна, бывают форс-мажоры, но, как оказалось, это все решаемо. У нас с Машей уже есть ритуал: она обязательно встречает меня дома и провожает. И такие моменты не купишь ни за какие деньги. А чувства в этот момент поймут, наверное, только папы дочек.

- Нередко можно услышать, что Кирилл Маскевич - спортсмен с особым характером. Какая главная особенность вашего особого характера?





- Тяжело себя оценивать. Я уже взрослый спортсмен, который понимает, как все устроено в большом спорте. Залог успеха - это дисциплина. Поэтому послаблений для себя не делаю. Благодаря дисциплине совершенствуется не только физическая форма, но и закаляется характер. И еще в спорте очень важно быть честным с собой. Когда тренируешься, понимая свои недостатки, исправляя их, когда честно выполняешь нужный объем, тогда и результат приходит.





- Олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе Камандар Маджидов объяснил особенность белорусской школы борьбы следующим образом: "Белорусы в жизни спокойные, но на ковре их лучше не злить". А в чем, на ваш взгляд, особенность белорусской школы борьбы?





- Камандар Бафалиевич - глыба нашего спорта, он серьезно повлиял и на мое становление, и не согласиться с ним я не могу. Правда, лучше, чем он, уже не скажешь. Белорусы сами по себе доброжелательные, спокойные, уравновешенные люди. Но когда дело доходит до борьбы, скромность остается вне ковра и мы стараемся сделать все возможное, чтобы победить. Мне кажется, особенность нашей борьбы в том, что наша школа зародилась давно и мы не потеряли преемственность поколений. Опыт переходит от поколения к поколению без потери качества.





На данный момент у нас крутое поколение спортсменов, безумно заряженные ребята. Я в нем уже один из старичков и, глядя на парней 20-22 лет, понимаю, что они сильнее, чем я в их возрасте. Потенциал бешеный, конкурентоспособность невероятная. Я не сомневаюсь, что мы вскоре закончим 40-летнюю засуху в олимпийских победах (со времен Маджидова. - Прим. БЕЛТА).





- Кирилл, за 18 лет в большом спорте чем вы больше всего гордитесь?





- Тем, что выбрал этот путь. Ничего не предвещало того, что я буду заниматься борьбой, родители не сразу приняли этот вид спорта, и оставило меня в борьбе удачное стечение обстоятельств. Я горжусь тем, что в трудные моменты не дал слабину. Я горжусь тем, что меня окружают люди, которые искренне радуются моим победам и огорчаются поражениям. У меня есть внутреннее ощущение, что я нахожусь на том месте, на котором должен быть. И я горд тем, что выбрал правильный путь и не сошел с него.





- Что мотивирует не сходить с этого пути?





- Семья - жена Вероника и дочка Маша. Все, что я делаю в спорте и жизни, - все для них. И если у них все будет хорошо, значит, все хорошо будет и у меня.





Фото: Объединенный мир борьбы и НОК,

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