Житель Молодечненского района угнал машину и попал в ДТП

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе 22-летний ранее судимый местный житель угнал автомобиль ВАЗ, чтобы доехать к своей девушке, но попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.



Инцидент произошел 18 сентября. Молодой человек обнаружил незапертым автомобиль местной жительницы и решил воспользоваться ситуацией. Ключ находился в замке зажигания.



Доехать далеко не получилось - он не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем. Угонщик оказался еще и бесправником.



Сотрудниками ОГАИ Молодечненского РОВД начат административный процесс, а следователями возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.-0-