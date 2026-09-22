22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе 22-летний ранее судимый местный житель угнал автомобиль ВАЗ, чтобы доехать к своей девушке, но попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел 18 сентября. Молодой человек обнаружил незапертым автомобиль местной жительницы и решил воспользоваться ситуацией. Ключ находился в замке зажигания.
Доехать далеко не получилось - он не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем. Угонщик оказался еще и бесправником.
Сотрудниками ОГАИ Молодечненского РОВД начат административный процесс, а следователями возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.-0-
Происшествия
22 сентября 2026, 14:16
Житель Молодечненского района угнал машину и попал в ДТП
Фото УВД Миноблисполкома
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